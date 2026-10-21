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La fuerte reflexión de Ricardo Darín sobre las agresiones en redes: “Detrás del poncho está el cuchillo escondido”

El actor habló junto a Diego Peretti durante su visita a Otro día perdido de los mensajes maliciosos en redes y diferenció la crítica de la mala intención

El actor habló junto a Diego Peretti durante su visita a Otro día perdido de los mensajes maliciosos en redes y diferenció la crítica de la mala intención (Video: Otro día perdido/ Eltrece)
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Ricardo Darín y Diego Peretti fueron los invitados estelares del martes en Otro día perdido, el ciclo de Mario Pergolini en Eltrece, mientras promocionaban Lo dejamos acá, la película de Netflix que protagonizan juntos. Consultados por el impacto de las críticas y los mensajes hostiles en redes sociales, los actores expusieron miradas diferentes sobre la exposición pública.

Peretti reconoció que los comentarios negativos todavía lo afectan. “Yo tengo una personalidad un poco vulnerable”, dijo al explicar que las reacciones en redes pueden desacomodarlo. Para el actor, el foco de su trabajo está puesto en la construcción de personajes y en contar historias, por lo que espera que las evaluaciones se concentren en ese plano.

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ricardo darín diego peretti
Ricardo Darín y Diego Peretti visitaron el programa de Mario Pergolini para presentar Lo dejamos acá y hablaron sobre las críticas en redes (Otro día perdido, Eltrece)

Pergolini interpretó que lo que dicen otros usuarios todavía logra desestabilizarlo. Peretti coincidió y diferenció esa sensibilidad de la experiencia de quienes, según planteó, viven de expresarse públicamente y enfrentan de forma cotidiana el debate mediático.

En cambio, Darín señaló que las críticas forman parte de la profesión y defendió el derecho del público a expresar sus opiniones. Sin embargo, sostuvo que le resulta difícil comprender los ataques que percibe como deliberados.

“Cuando olfateás que detrás del poncho está el cuchillo escondido, eso la verdad que no me termina nunca de entrar en la cabeza”, expresó. “Porque hay que ponerle mucha energía a eso. Hay que superar filtros y filtros propios y ajenos para llegar a ser la maldad que tenés planeada”.

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“No termino de entender la maldad”, sostuvo Ricardo Darín durante la charla con Mario Pergolini

El actor remarcó que esa actitud no deja de sorprenderlo. “La mala intención no me deja de sorprender nunca”, sostuvo. Luego diferenció esos episodios de los cuestionamientos vinculados con el trabajo artístico: “Después, las críticas son inherentes a lo que es nuestro oficio. Eso está bien. Cada uno, además, tiene el derecho de decir lo que le parece”.

La conversación derivó hacia el concepto de celebridad. Pergolini sostuvo que el interés del público por figuras reconocidas excede sus proyectos profesionales y abarca aspectos de su vida cotidiana, como su familia, su forma de vestir o sus hábitos.

Darín propuso una distinción entre la percepción externa y la conducta personal. “Podés ser interpretado como una estrella desde afuera y otra cosa es vivir como una estrella”, señaló. “Porque yo creo que las estrellas son las que viven como estrellas”. Para el actor, la categoría corresponde a quienes adoptan ese modo de vida.

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Diego Peretti admitió que los comentarios hostiles en redes todavía pueden afectarlo: “Me desacomoda”

Pergolini consideró que las redes sociales modificaron la relación entre las figuras públicas y sus seguidores. Como ejemplo, mencionó que antes las celebridades de Hollywood aparecían ante el público bajo una imagen más distante, mientras que hoy muestran escenas cotidianas en sus cuentas.

En las últimas horas, Peretti también se refirió a la controversia que involucra a Hernán Casciari y a la productora Orsai Audiovisuales, luego de una denuncia presentada por 18 socios productores por presuntas irregularidades en el manejo de fondos. En un comunicado difundido en Instagram, explicó que fue contratado para dirigir, protagonizar y escribir el guion de La muerte de un comediante, y precisó que las dos últimas tareas fueron realizadas ad honorem.

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Darín diferenció los ataques de las opiniones sobre el trabajo: “Las críticas son inherentes a nuestro oficio”

El actor sostuvo que él y el codirector Javier Beltramino tuvieron contratos por honorarios fijos vinculados a trabajos artísticos. “Ninguno de los dos participó en la definición de las condiciones ofrecidas a los socios productores, incluidas las económicas, ni tuvo a su cargo la recaudación de fondos, su administración o la gestión financiera del proyecto”, afirmó. También expresó su agradecimiento a las personas que aportaron al proyecto y señaló que cumplieron sus compromisos profesionales “en tiempo y forma”.

Darín, por su parte, habló con Intrusos (América TV) sobre el caso y separó el conflicto de la labor de los intérpretes. “Me parece que eso va más por el lado administrativo que artístico”, dijo. Aclaró que no conoce personalmente a Casciari y que su apreciación sobre el sistema de financiamiento colectivo era externa.

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“Detrás del poncho está el cuchillo escondido”, dijo Darín al describir los mensajes que percibe como malintencionados

El actor sostuvo que le parecía complejo administrar un esquema con muchas personas involucradas y cuestionó las eventuales promesas de rendimiento. “En ningún proyecto de orden artístico podés dar la seguridad de que va a funcionar”, planteó. Sobre ese punto, consideró que pudo haber existido un error, aunque advirtió que no cuenta con elementos para determinar qué ocurrió.

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