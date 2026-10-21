La divertida reflexión de Anita Martínez sobre la vida saludable que tentó de risa a Tinelli: “Antes la yema era una HDP”

La comediante cuestionó con humor en Dale Match el consumo de huevos y palta, repasó los cambios en las recomendaciones nutricionales y puso el foco en el dinero necesario para la primera comida del día (Video: Dale Match/ Infobae en vivo)

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Marcelo Tinelli se tentó de risa ante las reflexiones de Anita Martínez sobre los hábitos alimentarios actuales durante una emisión de Dale Match, el ciclo de Infobae en Vivo. La comediante cuestionó en clave de humor la incorporación de proteínas, huevos y palta en los desayunos, además del gasto que, según planteó, implican esos consumos.

“El café con leche está demonizado, ahora te tenés que comer la proteína”, lanzó Anita al describir una escena cotidiana de personas que salen con un maple de huevos bajo el brazo por recomendación de sus nutricionistas. “Están todos los boludos cruzando la calle con un maple de huevo y uno dice: ‘¿A dónde va?’. ‘No, porque la nutricionista me dijo que hay que comer proteína’”, continuó.

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“La yema de huevo antes era una hija de put..., ahora no. La yema es buena para el colesterol”, lanzó, tentando de risa a Tinelli con su observación (Dale Match, Infobae en vivo)

La actriz también se detuvo en los cambios de percepción sobre algunos alimentos. “La yema de huevo antes era una hija de put..., ahora no. La yema es buena para el colesterol”, dijo, mientras Tinelli reaccionaba con risas ante sus observaciones. Diego Castro, quien compartía el momento en el estudio, sumó: “Estamos vivos de pedo”.

La humorista trasladó luego su rutina al costo de los desayunos que incluyen huevos, palta, café y otros productos asociados a una alimentación proteica. “Aparte son las diez de la mañana, tenés que comer tres huevos, el avocado toast, todo, café... Desayunado. Te gastaste 35 mil pesos y son recién las diez de la mañana”, afirmó.

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“Al mes llegás a la noche hipotecado hasta acá”, agregó entre risas. Castro completó la idea con otra frase: “Te quedás quebrado”. Para la comediante, esos gastos convierten al desayuno en un desembolso desproporcionado: “Te comés todo el sueldo en el desayuno del primer día”.

“Mi bisabuela almorzaba chorizo con papas fritas y huevo frito y se murió a los 98 años, hermano”, arrojó Anita Martínez (Gustavo Gavotti)

Hacia el final, la comediante recurrió a la historia de su bisabuela para contrastarla con las preocupaciones actuales por la alimentación. “Mi bisabuela almorzaba chorizo con papas fritas y huevo frito y se murió a los 98 años, hermano”, relató. Después ironizó sobre las consultas médicas y los malestares que suelen atribuirse al colesterol: “Basta, chicos, basta”.

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El último jueves, en la previa al Día de la Madre, Anita Martínez y su compañera de programa, Carito Müller, recibieron videos sorpresa preparados por la producción de Dale Match. Los saludos de familiares, parejas e hijos conmovieron a ambas integrantes de la mesa, que terminaron entre lágrimas..

Para la actriz, la sorpresa llegó a través de una carta grabada por su hijo, Lorenzo Parodi, de 18 años, donde le agradeció los gestos de amor que le dedica. “Detrás de esas actitudes siempre hay una persona que te está tratando de cuidar, que te ama, que te abraza. Y eso es sin duda lo que más agradezco y lo que más valoro de vos”, le dijo el joven. Luego la definió con una palabra: “incondicional”.

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Las integrantes del ciclo de Marcelo Tinelli lloraron al recibir mensajes por su día (Video: Dale Match/ Infobae en vivo)

Tras el video, Diego Castro elogió a Martínez por el vínculo con su hijo. La emisión cerró con un saludo colectivo por el Día de la Madre. “Feliz día también a los papás que han hecho de mamá”, señaló la comediante; Müller agregó: “Y a las mamás que hacen de mamá sin ser mamá”.

Dale Match se emite de lunes a jueves, a las 21, y propone un cruce entre entretenimiento, humor y actualidad. Tinelli comparte la mesa con Martínez, Diego Castro, Carito Müller y Baulo. El formato también contempla notas en la calle, participación del público, música y la recuperación de secciones asociadas a VideoMatch, como “30 segundos de fama”.

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