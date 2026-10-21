La reacción de Julieta Prandi por el descargo de Juan Alberto Mateyko en su contra tras su separación de Emanuel Ortega

Julieta Prandi rompió en llanto tras enterarse de la publicación que Juan Alberto Mateyko difundió en su contra (Video: Instagram)

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Julieta Prandi lloró al enterarse del contenido del posteo que Juan Alberto Mateyko publicó en contra suya, según reveló su amigo y confidente Sebastián Waizer en un móvil para Los Profesionales de Siempre (El Nueve). El locutor había cuestionado días atrás la manera en que la modelo comunicó públicamente su separación de Emanuel Ortega, en un mensaje que generó repercusión inmediata en el entorno de ambos.

“¿Cómo tomó ella lo de Mateyko?”, preguntó la conductora Flor de la Ve durante el móvil, a lo que Waizer respondió sin rodeos: “Pésimo. Se puso a llorar. Pésimo”. El peluquero recapituló además el contexto en el que Prandi recibió el mensaje del locutor, marcado por una serie de hechos que se sucedieron en simultáneo. “Era el Día de la Madre, la bardearon y salió lo de Mateyko”, resumió, en referencia a los comentarios negativos que la modelo había recibido en sus redes sociales por no pasar esa jornada con sus dos hijos.

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Waizer remarcó que la coincidencia de fechas agravó el impacto del posteo sobre Prandi. “Era el Día de la Madre. Chicos, no voy a evitar decirles, que era el cumple de Emanuel”, completó, al describir lo que definió como un combo de situaciones que afectaron emocionalmente a la modelo en el mismo fin de semana.

Sebastián Waizer hizo referencia a la separación de su gran amiga de Emanuel Ortega a 27 días de su casamiento (Video: Puro Show-El Trece)

En declaraciones a Puro Show, el ciclo de El Trece, Waizer había profundizado previamente sobre la magnitud del golpe que significó para Prandi el mensaje del locutor. “Nefasto, nefasto, durísimo. Pero, además, me parece violento, me parece un macho antiguo”, expresó, al tiempo que aseguró que la publicación la ubicó en una posición incómoda, en medio del proceso de separación que atravesaba. “Por supuesto, todo la pone en un lugar feo, chicos”, sostuvo.

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Pese al impacto del posteo, el amigo de la modelo aclaró que Prandi no se arrepiente de la forma en que decidió anunciar su ruptura con Ortega. “Juli no está arrepentida en algo que haga, porque no es una improvisada y ella sabe por qué lo hace. Ellos habían tenido charlas previas. Lo que hizo fue un protocolo de prensa”, explicó Waizer, quien remarcó que la decisión de hacer pública la separación a través de un comunicado no fue algo improvisado por parte de la modelo.

El confidente de Prandi también se refirió al desgaste que atravesó la pareja en los últimos tiempos y a los motivos que, según su mirada, derivaron en la ruptura. “Si bien hubo crisis, ellos podían salir de eso”, afirmó, aunque luego profundizó sobre las dinámicas que, a su entender, deterioraron el vínculo. “Las relaciones empiezan a fallar cuando uno no valida al otro con lo que le pasa. En algún punto, Julieta, al decir qué le molestaba y le cerraba las puertas, vino una parte fea, como en cualquier pareja. El enojo, la bronca y el ego”, cerró.

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La foto de Prandi y su amigo que se hizo viral entre los usuarios en las redes (X)

Sobre el estado actual de la actriz, Waizer señaló que la modelo atraviesa esta etapa desde una postura diferente a la de otros momentos de su vida. “Está parada en la vida desde otro lugar. Entonces, una Julieta hoy, parada a su edad, digo, hay mecha corta, hay más intolerancia, hay algo donde no va a esforzar”, describió, en referencia a la actitud de la modelo frente a los conflictos que atraviesa en el plano personal.

El posteo que generó la reacción de la intérprete había surgido en el marco del cumpleaños de Emanuel Ortega, cuando Mateyko cuestionó públicamente la manera en que la modelo decidió comunicar el final de la relación. “Vos no sos merecedor de un comunicado oficial para un final de relación con tu pareja”, había escrito el locutor en esa publicación, en la que también recordó el acompañamiento que Ortega le había dado a Julieta Prandi durante el proceso judicial que mantuvo contra su expareja, Claudio Contardi.

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En diálogo con Teleshow, Mateyko había explicado los motivos de su descargo y señaló que le generó bronca que integrantes de la familia de Ortega, entre ellos su hija India, se enteraran de la separación a través de una publicación en redes sociales. El locutor aclaró, de todos modos, que siente aprecio por Prandi, aunque sostuvo su cuestionamiento sobre la forma en que la modelo eligió comunicar el final de la relación.