El gol de Paredes que le dio a Boca el pasaje a la final de la Sudamericana: la emoción del volante y el festejo loco de Arruabarrena

Guardar

*El golazo de Paredes

Tenía que ser Leandro Paredes el que le diera la clasificación a Boca Juniors ante Vasco da Gama en la vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana. En el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, el capitán, que volvió con lo justo luego de una lesión, marcó en el epílogo del partido el 3-1 que se tradujo en el pasaje a la final.

PUBLICIDAD

Paredes ingresó desde el banco a los 57 minutos: regresó tras el desgarro en el isquiotibial derecho que sufrió el 9 de octubre de 2026 frente a Instituto de Córdoba. Pasaron solo 11 días. El emblema boquense apareció a los 88 minutos con un remate de larga distancia que venció la resistencia del arquero Léo Jardim. El tanto agónico desató la locura en los integrantes del equipo argentino, en especial de su entrenador Rodolfo Arruabarrena, que celebró eufórico la conquista para acceder al último partido del torneo.

Fue otra muestra de amor propio y entrega de Paredes para Boca Juniors. El volante de la selección argentina regresó al club para poder ser campeón y con su gol de alta factura fue clave para poder plasmar la victoria y la clasificación a la final del certamen. Incluso, tras la conquista, las cámaras de la transmisión oficial captaron su emoción por el hito conseguido: hace 18 años que Boca no gana un certamen internacional, y en Colombia tendrá la chance de romper ese hechizo.

PUBLICIDAD

“Es difícil encontrar palabras para lo que estoy sintiendo. Quiero agradecer a este grupo que deja lo que no tiene para poner a Boca Juniors donde tiene que estar”, dijo el mediocampista de 32 años en diálogo con ESPN. “Hicimos una vuelta muy buena. También hicimos un segundo tiempo muy bueno en la Bombonera y hoy hicimos un partido perfecto de principio a fin”, agregó.

Luego de un gran primer tiempo del equipo dirigido por el Vasco, que se fue al descanso arriba 2-1 con los goles de Lautaro Di Lollo y Miguel Merentiel, en el complemento todo cambió para el equipo xeneize.

PUBLICIDAD

El elenco carioca reaccionó e inclinó la cancha producto de su presión. El descuento de José Luis Rodríguez igualó la serie de forma parcial, pero llegó el golazo de Paredes para ratificar la remontada de la serie luego de la victoria de Vasco en la ida por 1-0 en La Bombonera. Con buen juego en la primera mitad y con carácter en el peor momento ante la supremacía local, Boca Juniors plasmó un Maracanazo.

La final se disputará el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, Colombia. Por primera vez dicho país será sede del encuentro decisivo desde 2019, cuando comenzó la disputa de un único partido. En caso de que el encuentro termine empatado en los 90 minutos, habrá un alargue de media hora y si persiste la igualdad se definirá por penales.

PUBLICIDAD

Boca Juniors se medirá en la final ante el vencedor de Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, que llevarán a cabo la revancha este miércoles en la capital uruguaya. En la ida el Galo goleó 3-0.

El equipo de La Ribera supo conquistar dos veces este certamen en 2004 y 2005, mientras que Vasco da Gama aspiraba a levantar por primera vez este trofeo. Cabe recordar que el campeón se clasificará directamente a la zona de grupos de la Copa Libertadores 2027 y también jugará por la Recopa ante el campeón de la Libertadores.

Sus realidades son diferentes ya que el equipo de La Ribera pelea arriba también en el Torneo Clausura, lidera la Tabla Anual y es semifinalista de la Copa Argentina, mientras que el elenco carioca lucha por evitar el descenso en el Brasileirao, aunque también es semifinalista en la Copa de Brasil.

PUBLICIDAD

El capitán se emocionó tras el pitazo del árbitro Jesús Valenzuela que decretó el triunfo en el Maracaná ante el Vasco Da Gama