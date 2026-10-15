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Juegos gratis de PS Plus Extra para octubre de 2026: Mafia: The Old Country encabeza la lista

Horizon Forbidden West regresa al catálogo para disfrutar en PS5 y PS4

PlayStation Plus incorporará nueve juegos a los catálogos Extra y Premium o Deluxe durante octubre de 2026.
PlayStation Plus incorporará nueve juegos a los catálogos Extra y Premium o Deluxe durante octubre de 2026.
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PlayStation Plus suma nueve juegos a los catálogos Extra y Premium, denominado Deluxe en América Latina, durante octubre de 2026. La actualización incluye el estreno de Mafia: The Old Country, el regreso de Horizon Forbidden West y la incorporación desde el primer día de Mycopunk.

Los títulos se integrarán de manera escalonada. La mayor parte del catálogo estará disponible el 20 de octubre, aunque algunos lanzamientos tienen fechas específicas para Estados Unidos, Reino Unido y Japón. Los usuarios con suscripción Extra podrán acceder a siete juegos, mientras que Premium o Deluxe agregará dos títulos al catálogo de clásicos.

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PlayStation Plus Extra y Premium o Deluxe permiten descargar o acceder a una selección rotativa de juegos mientras la suscripción esté activa y los títulos permanezcan en el catálogo.

Cuáles son los juegos que llegán a PlayStation Plus Extra

  • Mafia: The Old Country

El principal estreno de la actualización es Mafia: The Old Country, disponible en PS5. El juego traslada la acción a la Sicilia de comienzos del siglo XX y sitúa al jugador en los orígenes del crimen organizado.

Mafia: The Old Country, de Hangar 13.
Mafia: The Old Country debuta en PlayStation 5 con una historia centrada en la Sicilia de comienzos del siglo XX.

La historia sigue a Enzo Fava, quien busca demostrar su valor para una familia mafiosa en un periodo atravesado por ajustes de cuentas, redes de extorsión y enfrentamientos armados. La aventura transcurre en tercera persona y presenta vehículos de época, desplazamientos a caballo y escenarios rurales.

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El uso del estilete y de la escopeta recortada lupara forma parte del arsenal y del ambiente que rodea a Enzo. La propuesta se concentra en el ascenso del protagonista dentro de un submundo criminal que domina buena parte de la vida local.

Mafia: The Old Country llegará al catálogo de PS Plus Extra el 20 de octubre.

  • Horizon Forbidden West

La otra incorporación central es Horizon Forbidden West, que vuelve a PlayStation Plus para PS5 y PS4. El juego permite acompañar otra vez a Aloy en su viaje por el Oeste Prohibido, una región donde conviven máquinas de gran tamaño, ruinas del pasado y facciones enfrentadas.

Horizon Forbidden West en PS4
El videojuego Horizon Forbidden West regresa al catálogo de PlayStation Plus Extra para PlayStation 4 y PlayStation 5.

La protagonista deberá recorrer territorios alejados, reunirse con viejos aliados y establecer acuerdos con nuevos grupos. La trama mantiene como eje el legado de una civilización anterior y la aparición de una amenaza que parece imposible de detener.

El juego combina combates contra criaturas mecánicas con el recorrido de paisajes posapocalípticos. Aloy debe mantenerse un paso delante de ese nuevo enemigo mientras busca respuestas sobre el pasado y el futuro de su mundo.

Horizon Forbidden West estará disponible desde el 20 de octubre para los miembros de PS Plus Extra.

La lista completa de juegos de PS Plus Extra

La actualización de octubre reúne siete títulos para el plan Extra. El calendario contempla una llegada anticipada, tres incorporaciones el 20 de octubre y otros tres lanzamientos con una fecha posterior en algunos mercados.

  • The Midnight Walk | PS5: disponible el 14 de octubre en Estados Unidos y Reino Unido, y el 15 de octubre en Japón.
  • Mafia: The Old Country | PS5: disponible el 20 de octubre.
  • Mycopunk | PS5: disponible el 20 de octubre.
  • Horizon Forbidden West | PS5 y PS4: disponible el 20 de octubre.
  • Poppy Playtime: Chapter 2 | PS5 y PS4: disponible el 27 de octubre en Estados Unidos, Reino Unido y Japón.
  • Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition | PS5 y PS4: disponible el 27 de octubre en Estados Unidos, Reino Unido y Japón.
  • Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game | PS5: disponible el 27 de octubre en Estados Unidos, Reino Unido y Japón.

Mycopunk llega desde el primer día a PlayStation Plus. El juego propone partidas cooperativas de hasta cuatro personas y pone al jugador al frente de un grupo de robots contratados por la corporación SAXON para investigar una catástrofe fúngica en un planeta.

La categoría PlayStation Plus Extra sumará un total de siete títulos a su oferta durante el mes.
La categoría PlayStation Plus Extra sumará un total de siete títulos a su oferta durante el mes.

Los juegos clásicos que llegan a Premium o Deluxe

Los miembros de PlayStation Plus Premium o Deluxe recibirán dos juegos adicionales en el catálogo de clásicos. Ambos estarán disponibles en PS5 y PS4 desde el 20 de octubre, salvo cambios regionales informados en PlayStation Store.

  • Dino Crisis 2 | PS5 y PS4.
  • RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition | PS5 y PS4.

En Dino Crisis 2, la agente Regina vuelve un año después de los acontecimientos de la operación para rescatar al doctor Kirk. Una catástrofe temporal hace desaparecer el centro de investigación de Edward City, vinculado al proyecto Tercera Energía.

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition propone crear y administrar un parque de diversiones. El jugador controla finanzas, comercios, servicios y personal, con escenarios que exigen mantener satisfechos a los visitantes o un modo sandbox sin restricciones económicas.

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