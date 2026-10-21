Cuatro formas en las que las gafas inteligentes pueden ayudar a las personas con problemas de visión

La Organización Mundial de la Salud estima que al menos 2.200 millones de personas en el mundo tienen alguna discapacidad visual. (Gemini)

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La inteligencia artificial está abriendo nuevas posibilidades para personas con baja visión y con deficiencia de visión del color, a través de gafas inteligentes capaces de reconocer objetos, leer textos y describir imágenes mediante audio.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos 2.200 millones de personas en el mundo presentan algún tipo de discapacidad visual de cerca o de lejos. De ese total, 1.000 millones corresponden a casos que podrían haberse prevenido o que todavía no han recibido tratamiento.

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Cuatro formas en que los lentes inteligentes asisten a personas con baja visión

Los lentes inteligentes incorporan cámaras, micrófonos, sistemas de audio y funciones de inteligencia artificial que permiten captar información visual y comunicarla mediante respuestas habladas. Según sus características, pueden emplearse en distintas actividades.

La primera función es reconocer objetos y describir el entorno. Mediante cámaras y sistemas de inteligencia artificial, algunos dispositivos identifican objetos y describen las características generales de un espacio cuando el usuario lo solicita, aunque esta función no sustituye las técnicas de orientación y movilidad.

La conversión de texto a información auditiva facilita la lectura de etiquetas, menús y documentos impresos. (Imagen ilustrativa Infobae)

La segunda es la lectura de textos impresos mediante audio. El reconocimiento de textos convierte palabras escritas en información auditiva y puede ayudar a leer etiquetas, envases, menús, carteles y documentos cuando distinguir las letras resulta difícil.

La tercera función consiste en describir fotografías e imágenes: la inteligencia artificial analiza una escena y ofrece una descripción de sus elementos, aunque la precisión de la respuesta depende de las capacidades del dispositivo y de las condiciones en que se capture la imagen.

La cuarta es la posibilidad de realizar consultas mediante comandos de voz, sin necesidad de observar una pantalla. Los usuarios pueden pedir la lectura de un texto, solicitar una traducción o consultar sobre el contenido que tienen enfrente, una interacción útil cuando el uso de una pantalla presenta dificultades.

Cómo la tecnología también busca corregir la deficiencia de visión del color

Un desarrollo paralelo se da en torno a la deficiencia de visión del color, conocida como daltonismo, que afecta hasta al 8% de los hombres blancos y a cerca del 0,5% de las mujeres en Estados Unidos, según James Kundart, profesor del Pacific University College of Optometry. La forma más común es la rojo-verde, de origen hereditario y ligada al cromosoma X.

Las gafas con lentes de filtro de color pasivo, que bloquean ciertas longitudes de onda para facilitar la distinción entre tonos, son la tecnología más disponible en este campo. Sin embargo, su eficacia es limitada: en un estudio de 2024 realizado en Pacific University, solo dos de diez participantes con deficiencia rojo-verde mostraron una mejora medible con uno de los lentes comerciales evaluados.

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Un estudio de la Pacific University reveló que los filtros tradicionales para el daltonismo reducen la precisión en el espectro azul-amarillo. (META)

Kundart explicó que estos filtros implican una contrapartida, ya que mejoran la distinción entre rojo y verde pero reducen la precisión en el rango azul-amarillo. “Le quitan a uno para darle a otro: se puede mejorar la deficiencia rojo-verde, pero la persona que distinguía bien el azul-amarillo empezará a cometer errores en esa parte del espectro”, señaló.

El potencial de las gafas inteligentes frente a los lentes tradicionales

A diferencia de un lente teñido, con un efecto de filtrado fijo, un sistema digital podría calibrarse según los colores que una persona no distingue y ajustar la visión en tiempo real. Según Kundart, las gafas inteligentes tienen la ventaja de poder identificar las coordenadas exactas de un color, ya que “pueden ver más colores que los humanos”.

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Investigadores de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, desarrollaron prototipos de gafas que usan cámaras para detectar los colores que un usuario confunde y los ajustan dentro de su campo visual mediante una pantalla transparente.

Por su parte, un equipo de la Universidad de Rochester creó en 2024 una aplicación de realidad aumentada para teléfonos que permite desplazar colores mediante gestos de deslizamiento, lo que ayudó a un participante a distinguir correctamente bloques de juguete rosados de grises tras usarla.

Investigadores de la Universidad de Otago desarrollaron prototipos de gafas que ajustan colores confusos sobre una pantalla transparente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alexandra Williamson, de la Cleveland Clinic, advirtió que estas herramientas ofrecen una experiencia distinta a la cotidiana, pero no modifican la estructura celular del ojo.

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En la misma línea, Espinoza remarcó que, aunque la inteligencia artificial puede facilitar actividades diarias, estos dispositivos no reemplazan los tratamientos médicos ni la rehabilitación visual, y que las descripciones generadas por IA pueden contener errores u omitir información relevante.