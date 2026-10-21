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Reapareció Cecilia Milone tras su denuncia contra Nito Artaza: "Hay que elegir el momento para contarlo"

La cantante explicó por qué se alejó de los medios y definió como “delicada” la situación judicial con su exmarido

Cecilia Milone habló luego brindar un show en Córdoba. Estaba alejada de los medios tras su denuncia a su exmarido
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Cecilia Milone volvió a hablar con la prensa tras la denuncia judicial contra Nito Artaza, aunque evitó referirse al conflicto que mantiene con su exmarido. La cantante fue entrevistada por Puro Show después de presentarse como invitada especial en el concierto por los 45 años de la Small Jazz Band, en el Teatro del Libertador General San Martín de Córdoba.

La nota se emitió este miércoles y, al ser consultada por su vida personal y por la distancia que había tomado de los medios, la artista explicó que decidió preservarse ante la exposición pública que atravesó en las últimas semanas.

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Hubo una cantidad de cosas que pasaron, que en el momento había que replegarse, y creo que es lo saludable”, afirmó la artista. También aclaró que su decisión de no profundizar sobre asuntos privados no responde a un enojo con los periodistas.

Milone explicó por qué decidió mantenerse al margen de los medios

No es que no quiero hablar de la vida privada, pero lo privado uno tiene que elegir el momento donde contarlo”, sostuvo Milone durante la entrevista con Puro Show. Según planteó, compartir cuestiones íntimas requiere una disposición personal que no siempre coincide con el interés público alrededor de una figura conocida.

La intérprete señaló, además, que había optado por no asistir a estrenos en Buenos Aires para evitar situaciones incómodas. “No quiero ni molestar, no fui a estrenos en Buenos Aires porque para decir que no es preferible replegar”, expresó.

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La cantante evitó responder sobre Nito Artaza y mencionó la intervención de la Justicia

Cecilia Milone y Nito Artaza
Milone y Artaza estuvieron en pareja hasta 2024. Se habían casado en 2017

Cuando el cronista le anticipó que no le preguntaría por Nito Artaza, Milone contestó con un escueto “no, no”. Ante la consulta sobre si el asunto se encuentra en la Justicia, respondió: “Claro, claro. Eso sí ya es delicado”.

El 8 de octubre, la cantante había confirmado mediante un comunicado que recurrió a la Justicia especializada en violencia de género y que cuenta con medidas de protección urgentes en los ámbitos civil y penal.

“Desde hace un año decidí alejarme de Buenos Aires y de su universo mediático, intentando resguardar en paz un proceso íntimo que lamentablemente no he podido cerrar de forma pacífica en el ambito privado”, anunció en aquel entonces.

Y agregó: “Ante la imposibilidad de poner un límite por mis propios medios, tuve que recurrir a la Justicia especializada en violencia de género. Quiero agradecer la celeridad de las autoridades (tanto en lo civil como en lo penal) por dictar las medidas de protección urgentes acordes a la gravedad de mi situación”.

Cecilia Milone, su comunicado
El comunicado de Cecilia Milone sobre su denuncia contra Nito Artaza

Su abogada Melisa García indicó entonces a Infobae que el expediente se encuentra bajo reserva y en trámite. “Lo único que puedo decirte es que está en curso, tanto en sede civil como penal, y que se encuentran investigando y tomando medidas acordes a las declaraciones que ha realizado Cecilia en la Oficina de Violencia Doméstica”, explicó la letrada.

La actuación de Milone en el aniversario de la Small Jazz Band marcó su regreso a los escenarios cordobeses en medio de ese proceso judicial, sobre el cual decidió no brindar más detalles.

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