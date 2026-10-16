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Lentes Ray-Ban Meta grabaron conversaciones sin que nadie activara el asistente de IA

Meta admitió la falla pero no explicó su causa ni cuántos usuarios quedaron afectados por las grabaciones involuntarias

Retrato de una mujer con cabello oscuro recogido, gafas de montura negra, aretes pequeños, labios brillantes y chaqueta de color vino
Los lentes inteligentes Ray-Ban Meta grabaron conversaciones y generaron transcripciones sin la orden de activación de los usuarios. (Meta)
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Algunos lentes inteligentes Ray-Ban Meta grabaron conversaciones y generaron transcripciones sin que sus usuarios pronunciaran la frase de activación “Hey Meta”, según reportes de usuario y la confirmación de la propia empresa.

Un usuario identificado como Kindly-Audience-137 publicó en dos hilos de Reddit que el problema ocurrió en tres pares distintos de lentes, de segunda y tercera generación, incluso con la opción “Responder sin Hey Meta” desactivada. Según su relato, las grabaciones y sus transcripciones quedaron guardadas en el historial de conversaciones de la aplicación Meta AI, y la luz interna de notificación se activó durante charlas comunes sin que mediara ningún comando de voz.

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El usuario vinculó el comportamiento con una actualización de firmware reciente, aunque Meta no confirmó esa causa.

Meta Store. (foto: Meta)
Un reporte en Reddit alertó sobre la activación de la luz interna de notificación durante charlas cotidianas en tres pares de lentes. (foto: Meta)

La respuesta oficial de Meta ante el fallo

Consultada por Android Authority, la empresa confirmó el problema sin precisar su causa técnica. “Este problema fue resuelto. Las personas pueden gestionar, revisar y eliminar los registros de voz de sus interacciones con Meta AI desde la configuración en cualquier momento”, señaló la compañía en un comunicado de dos oraciones.

Meta no indicó qué versión de firmware estuvo involucrada ni cuántos dispositivos resultaron afectados. Tampoco respondió qué ocurre específicamente con el audio capturado durante una activación no intencional, de acuerdo con lo publicado por VR.org tras consultar directamente a la empresa.

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La falla llega después de que Meta reforzara otras protecciones de privacidad en sus lentes. En agosto pasado, la compañía había corregido una vulnerabilidad que permitía seguir grabando aunque alguien tapara la luz indicadora de la cámara.

Meta confirmó la corrección del fallo en el sistema pero evitó precisar la causa técnica o la cifra de dispositivos afectados.
Meta confirmó la corrección del fallo en el sistema pero evitó precisar la causa técnica o la cifra de dispositivos afectados.

Qué guarda Meta desde las Ray-Ban Meta y por cuánto tiempo

El análisis de VR.org sobre el Aviso de Privacidad de Voz para Lentes con IA de Meta, vigente desde julio de 2025, mostró diferencias según la región del usuario. La versión para Estados Unidos establece que las transcripciones y grabaciones de voz “se almacenan por defecto para ayudar a mejorar los productos de Meta” y no ofrece ninguna opción para desactivar ese guardado en los lentes Ray-Ban Meta y Oakley Meta.

La versión para el Reino Unido, en cambio, permite elegir si se almacenan las grabaciones de voz y aclara que, incluso con esa opción desactivada, el asistente de Meta AI sigue funcionando con normalidad.

Según ese mismo aviso, si los sistemas de Meta detectan que una activación fue involuntaria, la graban como un “falso despertar” y la eliminan dentro de los 90 días posteriores a la detección. En caso contrario, las transcripciones y el audio se conservan hasta por un año.

Esa distinción cobra relevancia justamente en casos como el reportado esta semana, donde no se hizo pública la clasificación que recibieron las grabaciones capturadas sin que nadie activara el asistente.

El protocolo de la empresa conserva el audio hasta por un año excepto en los casos catalogados como falsos despertares que vencen a los noventa días. (META)
El protocolo de la empresa conserva el audio hasta por un año excepto en los casos catalogados como falsos despertares que vencen a los noventa días. (META)

Antes de esta falla, los usuarios en Estados Unidos ya habían perdido, en abril de 2025, la posibilidad de desactivar por completo el almacenamiento de grabaciones de voz en el servicio de Meta AI, de acuerdo con un correo que la empresa envió en ese momento. Desde entonces, la única opción disponible para ese mercado es eliminar los registros después de generados o apagar la activación por voz, lo que deja sin manos libres al asistente.

El episodio reaviva una preocupación que acompaña a este tipo de dispositivos desde su lanzamiento: la dificultad de confiar en que una luz indicadora sea garantía suficiente de que no se está grabando. Meta explora además lentes con “sensado permanente”, que según reportes podrían reemplazar la luz de grabación por un sistema de detección siempre activo.

Por ahora, Meta sostiene que el problema puntual quedó resuelto, pero no modificó la política de retención de datos que rige en Estados Unidos ni explicó qué pasó con las grabaciones ya generadas durante los días en que la falla estuvo activa.

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