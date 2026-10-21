Alerta por nueva estafa de WhatsApp en España: “Podrías votar por Elisk“

Nuevo método de estafa de WhatsApp entre usuarios de España.

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Un mensaje de WhatsApp que pide votar por una niña en un supuesto concurso de baile se está difundiendo entre usuarios de España. Aunque parece una petición inocente enviada por un amigo o familiar, detrás del enlace se esconde una campaña de phishing que puede permitir a los ciberdelincuentes tomar el control de una cuenta de WhatsApp y acceder a información personal.

El mensaje comienza con una petición de ayuda: “Hola, ¿puedo pedirte un pequeño favor? ¿Podrías votar por Eliska? Es la hija de unos amigos míos. El primer premio es una clase de baile gratis, ¡y sería una oportunidad realmente preciosa para ella! Muchas gracias". A continuación, incluye un enlace que invita a participar en una votación.

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La principal amenaza de esta estafa es que no llega necesariamente de un número desconocido. Los delincuentes utilizan cuentas de WhatsApp previamente comprometidas para distribuir el mensaje entre los contactos de la víctima. Esto aumenta las posibilidades de que los destinatarios confíen en la petición y pulsen el enlace sin sospechar que se trata de un fraude.

Ciberdelincuentes crean nueva campaña de phishing en España y su mensaje incluye a una niña para engañar a usuarios. (Meta)

Cómo funciona la nueva estafa de WhatsApp

El engaño se apoya en la confianza que existe entre amigos, familiares y compañeros de trabajo. A diferencia de otros intentos de phishing, en los que los delincuentes se hacen pasar por bancos o empresas, esta campaña utiliza una petición personal que podría parecer completamente normal.

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El mensaje dirige a una página web que presenta a dos niñas, Eliska y Sofie, como supuestas finalistas de un concurso cuyo premio sería una clase de baile en el First International Ballet School de Praga, un centro de danza que existe realmente.

La página muestra fotografías de las menores y diferentes opciones para votar. Sin embargo, al intentar participar, se solicita al usuario un número de teléfono al que se enviará un código de verificación para completar el proceso.

Los usuarios de WhatsApp deben evitar ingresar a enlaces desconocidos para evitar estafas. (Foto: Meta)

Este paso es el más peligroso. Si la víctima facilita el código solicitado, puede permitir que los atacantes registren su cuenta de WhatsApp en otro dispositivo y obtengan el control de su perfil.

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Una vez dentro, los ciberdelincuentes pueden utilizar la cuenta para distribuir el mismo mensaje entre los contactos de la víctima, ampliar el alcance de la campaña y comprometer nuevas cuentas.

Además, la persona cuya cuenta está siendo utilizada puede no darse cuenta inmediatamente de lo que sucede, ya que los mensajes fraudulentos pueden enviarse desde otro dispositivo vinculado a su perfil.

Mediante campañas de phishing, ciberdelincuentes buscan hackear cuentas de WhatsApp y robar datos personales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Este fraude recuerda a otros ataques recientes contra usuarios de WhatsApp en España. A finales de agosto, se difundió otra campaña en la que los delincuentes accedían a cuentas de la aplicación y pedían dinero a amigos y familiares sin que los titulares fueran conscientes de ello.

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En esta ocasión, el mensaje no está personalizado para cada destinatario. La referencia al concurso infantil y la petición de votar se repiten, lo que facilita su difusión masiva.

El principal riesgo es que los usuarios interpreten el mensaje como una petición legítima. Recibirlo de una persona conocida puede reducir las sospechas, aunque el verdadero remitente sea un ciberdelincuente que ha conseguido acceder a su cuenta.

Los ciberdelicuentes aprovechan cuentan infectadas para enviar mensajes a contactos conocidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, conviene desconfiar de los enlaces que solicitan datos personales o códigos de verificación, incluso cuando llegan de contactos habituales.

Qué hacer si has caído en la estafa

Si has introducido tu número de teléfono y compartido el código de verificación, es importante actuar rápidamente para intentar recuperar el control de la cuenta y evitar que el fraude se extienda.

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El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) recomienda avisar a los contactos por otros medios, como una llamada telefónica, un SMS o un correo electrónico, para advertirles de que los mensajes recibidos desde esa cuenta podrían ser fraudulentos.

Especialistas recomiendan no ingresar a enlaces desconocidos a través de WhatsApp, así sean de usuarios conocidos. REUTERS/Dado Ruvic

También es necesario revisar los dispositivos vinculados en los ajustes de WhatsApp y cerrar las sesiones que no se reconozcan. Si has perdido el acceso a la cuenta, puedes intentar registrarla de nuevo en tu móvil con tu número de teléfono y el código de verificación recibido por SMS.

Una vez recuperado el acceso, conviene activar la verificación en dos pasos para añadir una capa adicional de protección. Si se han producido daños económicos, es recomendable conservar las pruebas y presentar una denuncia ante la Policía.

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