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El sentido mensaje de Camila Galante a Leandro Paredes tras la clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana

La esposa del mediocampista que marcó el gol del triunfo ante Vasco da Gama le dedicó unas palabras tras la heroica victoria en el Maracaná

Los posteos de Camila Galante, la esposa de Leandro Paredes, tras la clasificación de Boca a la final de la Copa Sudamericana
Los posteos de Camila Galante, la esposa de Leandro Paredes, tras la clasificación de Boca a la final de la Copa Sudamericana
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Boca Juniors logró una heroica clasificación a la final de la Copa Sudamericana tras vencer 3-1 en el Maracaná a Vasco da Gama gracias a un gol de Leandro Paredes a los 88 minutos, cuando la serie parecía encaminarse a los penales. En medio de la alegría de la victoria que deja al Xeneize en las puertas de un título internacional que no gana desde hace 18 años, Camila Galante, esposa del mediocampista, dejó un mensaje para la figura de la noche.

“Sos inmenso, sos fortaleza, sos resiliencia, sos orgullo. Gracias, te amo con todo mi corazón”, publicó Camila en su cuenta de Instagram junto a una foto de Paredes gritando el gol de la victoria en Brasil que había compartido el sitio partidario Planeta Boca. Galante también subió a sus historias dos videos del momento del remate de su pareja que sirvió para evitar los penales y el póster de la cuenta oficial Xeneize en el que anunciaba la clasificación a la final. El futbolista de 32 años le respondió la historia: “Te amo mi amor”, con dos corazones, uno amarillo y el otro azul.

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Los posteos de Camila Galante, la esposa de Leandro Paredes, tras la clasificación de Boca a la final de la Copa Sudamericana
Boca Juniors clasificó a la final de la Copa Sudamericana con un gol de Leandro Paredes frente a Vasco da Gama en el estadio Maracaná.

Boca llegó al partido de vuelta en el Maracaná con la obligación de remontar el 1-0 en contra de la ida y salió a buscarlo desde el primer minuto. A los 4′, un córner con mucha rosca de Lautaro Blanco encontró a Lautaro Di Lollo, que ganó en las alturas y cabeceó al fondo de la red para igualar la serie. El equipo de Rodolfo Arruabarrena no bajó la intensidad y a los 34′ llegó el segundo: Sebastián Villa lanzó un pase de 40 metros para Miguel Merentiel, que quedó mano a mano con el arquero Léo Jardim y definió con una calma de goleador para poner el 2-0 parcial.

En el complemento, Vasco da Gama reaccionó con los ingresos de Brenner y Marino Hinestroza, y a los 66 minutos el Puma Rodríguez capitalizó un centro de Cuiabano para anotar el 1-2 que igualaba el global y encaminaba la eliminatoria a los penales. Pero la historia tenía reservado un final de película: Paredes, que había ingresado a los 57′ tras recuperarse en tiempo récord de un desgarro, tomó la pelota fuera del área a los 88′ y soltó un latigazo con efecto que sorprendió a Jardim y se coló en la red. El Maracaná enmudeció, los jugadores de Boca estallaron en un festejo desenfrenado y el equipo selló su clasificación a la final de la Copa Sudamericana, que se disputará el 21 de noviembre en Barranquilla frente al ganador de la serie entre Atlético Mineiro (3) y Montevideo City Torque (0).

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Leandro Paredes festeja el gol agónico ante Vasco da Gama que le dio la clasificación a Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana (REUTERS/Thiago Ribeiro)
Leandro Paredes festeja el gol agónico ante Vasco da Gama que le dio la clasificación a Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana (REUTERS/Thiago Ribeiro)

La historia de amor de Leandro Paredes y Camila Galante

Ambos se conocieron cuando eran adolescentes gracias al fútbol: ella es hermana de un ex compañero de Paredes en las inferiores de Boca Juniors. El flechazo fue inmediato. Leandro tenía apenas 14 años y ella 16 cuando comenzaron a salir, y tal era su convicción que se tatuó el nombre de Camila incluso antes de ponerse de novio. Su cuñado Ramiro los descubrió dándose un beso en unas vacaciones en San Bernardo y, lejos de enojarse con su amigo, le advirtió a su hermana: “Si lo hacés sufrir, no me hablés más”.

La relación se consolidó cuando en 2014 Paredes fue transferido a la Roma y ambos emigraron a Italia con Victoria, su primera hija, que había nacido apenas dos meses antes. A partir de ahí, Camila lo acompañó en un largo periplo europeo: Verona, Roma, Empoli, San Petersburgo (donde nació Giovanni, su segundo hijo), París en el PSG y Turín en la Juventus. En diciembre de 2017 sellaron su amor con el matrimonio. A lo largo de más de 17 años juntos, la familia fue siempre el pilar de Paredes, quien definió a sus hijos como “lo mejor de mi vida”.

Camila Galante respondió a los rumores de infidelidad de Leandro Paredes: "¿Qué problema tenés conmigo?"
La relación de la pareja comenzó durante la adolescencia por intermedio de un compañero de las divisiones inferiores de Boca Juniors.

El capítulo más reciente de esta historia se escribió con la vuelta de Paredes a Boca Juniors, y Camila fue una pieza clave para que se concretara. Cuando surgió la posibilidad del regreso, ella no dudó un segundo en apoyar la decisión de desarmar la vida en Roma y armar las valijas. En la Bombonera repleta, mientras la hinchada cantaba “de la mano de Leo Paredes todos la vuelta vamos a dar”, Camila no pudo contener las lágrimas junto a sus tres hijos —Victoria, Giovanni y el pequeño Lautaro—, cerrando un círculo que comenzó en las inferiores del Xeneize. Ahora, el sueño de la familia es coronar con algún título antes de terminar el año.

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