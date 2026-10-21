¿Tener un romance en GTA 6 es infidelidad? Encuesta pone a prueba los límites de los jugadores

Rockstar Games estructuró la trama de GTA 6 alrededor de la evolución romántica entre Jason Duval y Lucía Caminos. (Rockstar Games)

Guardar

Con GTA 6 a punto de llegar, una pregunta que parecía una broma de internet se convirtió en la base de toda una encuesta: ¿puede sentirse infiel alguien que invierte tiempo y afecto en una relación romántica dentro de un videojuego? La respuesta, según una encuesta de YouGov, no es tan obvia como podría pensarse.

El motivo del debate surge porque el próximo título de Rockstar Games pondrá en el centro de su trama el vínculo entre sus dos protagonistas, Jason Duval y Lucía Caminos, quienes podrán besarse, salir a citas y comunicarse por teléfono a lo largo de la historia. Una relación que el mismo jugador construirá.

PUBLICIDAD

¿Una relación en un videojuego puede considerarse infidelidad?

La consultora británica consultó a 4.114 adultos en el Reino Unido el 1 de septiembre de 2026 sobre si considerarían infidelidad que su pareja mantuviera una relación romántica con otro personaje dentro de un videojuego.

El 6% respondió que sí lo consideraría infidelidad, mientras que un 19% adicional afirmó que no lo vería como una traición, pero tampoco se sentiría cómodo con la situación. En conjunto, una de cada cuatro personas expresó algún tipo de rechazo frente a la idea.

El sondeo registró que el 7% de las mujeres califica como traición las relaciones virtuales frente al 4% de los hombres.

El sondeo también reveló una diferencia según el género de los encuestados. El 7% de las mujeres calificó como infidelidad un romance virtual, frente al 4% de los hombres. La brecha se amplía entre quienes no lo definen como traición pero igual rechazan la práctica: 24% de las mujeres contra 13% de los hombres.

PUBLICIDAD

Una situación entre el rechazo y la indiferencia

Pese a esas cifras, la mayoría de los consultados no encontró problema alguno: el 54% dijo que no lo consideraría infidelidad y que tampoco le generaría incomodidad.

La reacción pública mostró una tensión adicional. Alli Franco, creadora de contenido de anime y videojuegos con más de un millón de seguidores en TikTok, dijo sentirse “consternada” al ver el debate circular en internet.

“Si tu pareja se siente insegura por un personaje ficticio, entonces necesita una reflexión seria”, declaró Franco a la cadena BBC. La creadora comparó la situación con tener un interés romántico por una figura de televisión, “pero incluso más alejado de la infidelidad, ya que no hay otra persona real involucrada”.

PUBLICIDAD

La creadora de contenido Alli Franco declaró a la BBC que las relaciones con personajes ficticios carecen de infidelidad porque no involucran a personas reales.

Tras la publicación de ese video, cientos de comentarios coincidieron con su postura, aunque algunos usuarios matizaron la idea. “Depende”, escribió una persona citada por el mismo medio. “Si estás cancelando planes con tu pareja real o dirigiendo tu intimidad hacia un personaje ficticio, entonces sí es un poco extraño.”

Cómo funciona la relación entre Jason y Lucía

Lo que distingue a GTA 6, según especialistas consultados por la BBC, es la posibilidad de moldear ese vínculo a través de un rango más amplio de decisiones dentro de un mundo abierto, en lugar de seguir una historia predefinida.

El codirector de Rockstar North, Rob Nelson, explicó a la revista IGN que la relación entre Jason y Lucía funciona de manera independiente al sistema que mide el perfil criminal del jugador. “Gestionas la relación como se cultiva cualquier relación: pasando tiempo juntos”, señaló Nelson.

PUBLICIDAD

Según detalló, actividades cotidianas como explorar el mundo abierto, jugar al billar, al minigolf, practicar kayak o incluso robar bancos en conjunto generan un impacto positivo en el vínculo entre ambos personajes. La comunicación constante, incluida la rapidez con que se responden los mensajes de texto, también incide en su evolución.

Las actividades compartidas en el mundo abierto y la velocidad de respuesta a los mensajes determinan la estabilidad de la pareja en el juego. (Rockstar Games/YouTube)

En sentido contrario, ignorar al compañero, no responder mensajes o pasar tiempo con otros personajes enfría la relación hasta el punto de poder romperla por completo. Nelson confirmó que, si eso ocurre, Jason y Lucía pueden llegar a mantener vínculos con otros personajes dentro del juego.

La historia arranca con la pareja intentando retomar su relación, aunque su continuidad no está garantizada solo por avanzar en la trama principal. “Simplemente avanzar en la historia y completar misiones juntos puede que no sea suficiente para que permanezcan juntos”, explicó el codirector del estudio.

PUBLICIDAD

Rockstar ha insistido en que desarrollar el romance entre ambos protagonistas es opcional: quienes decidan no cultivarlo tendrán personajes que igual se respaldan en los momentos clave de la historia, mientras que quienes sí inviertan tiempo en el vínculo accederán a más contenido narrativo y emocional del juego.