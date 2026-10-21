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Qué pasará con la obra de Fabián Gianola luego del accidente: “Le pedí al cirujano que me deje trabajar”

El actor sufrió una fractura expuesta de radio y una lesión en la muñeca derecha, por lo que las funciones fueron suspendidas. Cuando podría regresar

Fabián Gianola contó cómo seguirá su obra luego del accidente (Video: Arriba Argentinos. El Trece)
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El accidente de Fabián Gianola obligó a la producción de Los 39 escalones a suspender la función de este miércoles 21 de octubre. El actor, que fue atropellado por un auto el martes en el barrio porteño de Saavedra, sufrió una fractura expuesta de radio y rotura de ligamento en la muñeca derecha, y será intervenido quirúrgicamente en el transcurso de esta jornada.

A raíz de esto, se vio alterada su dinámica laboral a la espera de lo que ocurra en el quirófano. A través de su cuenta oficial de Instagram, la obra publicó un comunicado en el que informó la decisión ni bien tomó conocimiento del hecho: “Debido al accidente que sufrió Fabián Gianola, la función del miércoles 21 de octubre queda suspendida”. Horas más tarde, anunció a través de un video que la obra regresará a las tablas del Teatro Multiescena, donde comparte elenco con Fabián Mazzei, Fabiana García Lago y Jorge Carna Crivelli.

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En una entrevista con Arriba Argentinos, por El Trece, donde hizo un detalle pormenorizado del accidente, Gianola también habló sobre la incertidumbre que genera la suspensión. “Somos cerca de veinte personas que necesitan trabajar. Nosotros vivimos de las entradas que se venden, no es como una tienda que si no vende sigue cobrando”, explicó el actor.

Texto en letras doradas y blancas sobre fondo verde con dibujo de un ojo que informa la suspensión de una función teatral
El comunicado de la obra de Fabián Gianola

Consultado sobre la posibilidad de volver el viernes, no quiso dar certezas. “Le pedí al cirujano que me deje trabajar el viernes, pero eso depende de lo que encuentre cuando abra”, señaló. Y adelantó que, en caso de subir al escenario, el espectáculo tendrá ajustes. “Le voy a poner toda la onda que pueda y algunos compañeros me van a ayudar con textos o situaciones. Vamos a tratar de hacerlo digno, como siempre, porque somos profesionales y respetamos mucho al público”, aseguró.

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En el mismo sentido, reconoció que varias escenas deberán cambiar: tiene mucha movilidad en escena y se tira al piso varias veces. Tampoco la vestimenta es un detalle menor. “Ni el saco que uso al principio me entra por la manga. Voy a hablar con la vestuarista para que me abra algunos sacos. Encima tengo diecisiete personajes y hago dieciséis cambios de ropa”, detalló.

El video del accidente

El momento en que Fabián Gianola fue atropellado por un automóvil.

El martes por la tarde, Gianola fue embestido por un vehículo cuando estaba a punto de llegar a la vereda contraria. Según relató en Arriba Argentinos, el conductor no frenó en ningún momento. “Yo estaba terminando de cruzar y ahí es donde me impacta con el costado derecho del auto”, contó, y precisó que cayó muy cerca del cordón sin golpearse la cabeza gracias a un acto reflejo: se cubrió con los brazos mientras era lanzado por el aire, lo que derivó en la fractura y la lesión de muñeca.

El actor reveló un detalle particular sobre la reacción inicial del conductor, que no se percató de lo que había ocurrido. “Él pensó que yo le había pegado al auto. Me dice, ‘¿qué hiciste?’. Le digo, ‘¿vos qué hiciste? Me acabás de revolear por el aire’”, recreó. El hombre se detuvo pocos metros más adelante, llamó al 911 y permaneció en el lugar hasta la llegada de la policía, un gesto que Gianola destacó en varias oportunidades.

En la comisaría, un policía le confirmó que el conductor había reconocido no estar atento al volante porque estaba manipulando el sistema de música del vehículo. Pese a ello, el actor decidió no radicar una denuncia penal. “Pregunté qué pasa con una denuncia penal. Me dice, ‘va preso el señor’. Y era mucho, porque yo le veía la cara de asustado”, justificó, y optó por llevar adelante la causa por la vía civil.

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