Cuáles son los tipos de empleados que “sobrevivirán” a la IA: Alex Karp, director ejecutivo de Palantir

Los oficios técnicos manuales como la plomería o la electricidad resultan difíciles de automatizar por su exigencia física. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Alex Karp, director ejecutivo de Palantir, afirmó que solo existen dos tipos de personas con futuro garantizado frente al avance de la inteligencia artificial: quienes tienen formación vocacional y quienes son neurodivergentes.

La frase, pronunciada en el programa TBPN, surge en medio de advertencias cada vez más frecuentes sobre el impacto de la IA en el mercado laboral, con cifras que hablan de decenas de millones de puestos en riesgo en Estados Unidos durante la próxima década.

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Cuáles son los tipos de empleados que ‘sobrevivirán’ a la IA

“Hay básicamente dos formas de saber que tienes futuro”, sostuvo el empresario de 58 años. “Una, tienes algún tipo de formación vocacional, o dos, eres neurodivergente”.

La declaración, reproducida originalmente por Fortune, se dio en un momento de creciente ansiedad laboral. Un informe del Senado de Estados Unidos de octubre de 2025 estimó que las tecnologías emergentes “podrían destruir casi 100 millones de empleos en Estados Unidos en una década”, según Newsweek.

Alex Karp afirmó que los trabajadores con formación vocacional y las personas neurodivergentes tienen un futuro laboral asegurado frente a la inteligencia artificial.(REUTERS/Jonathan Drake)

El mismo documento advirtió que “el trabajo artificial no solo podría dejar sin empleo a millones de personas en sus puestos actuales. También podría reemplazar nuevos empleos que podrían haberse creado”, lo que deja abierta la incertidumbre sobre la velocidad con la que surgirán oportunidades alternativas.

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Un análisis de Anthropic citado por Newsweek matizó el panorama: la inteligencia artificial estaría alcanzando apenas “una fracción” de su potencial de uso, lo que sugiere que buena parte de la disrupción todavía no ocurrió.

Karp, quien habló abiertamente de su propia dislexia, sostiene que los oficios que exigen presencia física y destreza manual resultan mucho más difíciles de automatizar. Un electricista, un plomero o un soldador certificado no compiten con un modelo de lenguaje.

La experta en carreras de Monster, Vicki Salemi, calificó a este tipo de oficios como “a prueba de IA”, según recogió CNBC. En la misma línea, el científico Geoffrey Hinton, conocido como el “padrino de la IA”, sugirió en el podcast The Diary Of A CEO que convertirse en plomero podría ser una alternativa viable, porque la tecnología está mejor equipada para reemplazar el “trabajo intelectual rutinario”.

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El pensamiento no lineal aportaría soluciones que los sistemas algorítmicos no logran replicar. (Imagen ilustrativa Infobae)

El segundo grupo que menciona Karp son las personas neurodivergentes. Según el empresario, estos perfiles suelen desarrollar formas de pensamiento no lineales que les permiten encontrar soluciones y aportar valor que la inteligencia artificial no logra replicar.

Por qué la clase profesional queda más expuesta

Lo que Karp no mencionó también generó lectura: el perfil que queda fuera de sus dos categorías es el trabajador de cuello blanco con título universitario. El analista, el abogado junior, el gerente de marketing de nivel medio.

Un análisis posterior sobre sus declaraciones planteó que la IA ya puede redactar contratos, resumir investigaciones, escribir código funcional y generar modelos financieros, pero ningún sistema puede destapar una cañería ni reemplazar una viga de carga.

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Ese razonamiento introduce el concepto de “irreductibilidad”: serían más seguros los trabajos que no pueden abstraerse ni reducirse a tareas repetibles a costo casi nulo, ya sea porque dependen de presencia física o porque requieren un patrón de pensamiento distinto al convencional.

Los trabajadores de cuello blanco enfrentan mayor vulnerabilidad laboral debido a programas capaces de redactar contratos y procesar modelos financieros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bajo esa lógica, los oficios técnicos no solo serían empleos seguros, sino “empleos que se revalorizan”, en la medida en que la brecha entre la oferta de trabajadores calificados y la demanda de infraestructura física se amplía cada año.

El senador Bernie Sanders advirtió en un video difundido en YouTube que “la inteligencia artificial y la robótica que están desarrollando estos multimillonarios permitirán a las corporaciones estadounidenses eliminar decenas de millones de empleos con salarios dignos”, según reprodujo Newsweek.

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El empresario Andrew Yang coincidió en el diagnóstico de fondo. “No creo que se esté prestando suficiente atención a las distintas desventajas del avance de la IA, desde el reemplazo de empleos hasta la fragmentación de la realidad y el robo de identidad generalizado”, dijo a Newsweek.