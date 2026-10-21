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Nigeria confirmó un caso importado de ébola en Abuya en una paciente procedente de Uganda

Las autoridades sanitarias mantienen aislada a la paciente, ingresada el 7 de octubre en un centro privado, y califican la situación como contenida mientras refuerzan la vigilancia epidemiológica en la capital

Nigeria confirmó un caso importado de ébola en Abuya en una paciente procedente de Uganda. (AP/ARCHIVO)
Nigeria confirmó un caso importado de ébola en Abuya en una paciente procedente de Uganda. (AP/ARCHIVO)
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El Gobierno de Nigeria confirmó un caso importado de ébola en Abuya, correspondiente a una mujer que llegó desde Uganda y permanece aislada bajo atención médica, según declaró el ministro nigeriano de Sanidad, Muhammad Ali Pate.

La paciente arribó al país el 7 de octubre y fue ingresada en un hospital privado, donde recibió tratamiento durante varios días antes de que se confirmara el diagnóstico. Pate calificó la situación como un “caso contenido”. Las autoridades la aislaron, iniciaron el rastreo de contactos e identificaron a 44 personas expuestas.

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El ministro indicó que entre los contactos identificados hay trabajadores sanitarios, pacientes, cuidadores y personas con las que la mujer viajó.

Pate afirmó que “también se ha intensificado la vigilancia” y que el hospital privado donde fue atendida la paciente recibe apoyo para reforzar las medidas de prevención y control de infecciones.

Las autoridades sanitarias identificaron a 44 personas expuestas para realizar el rastreo preventivo de contactos. (REUTERS/ARCHIVO)
Las autoridades sanitarias identificaron a 44 personas expuestas para realizar el rastreo preventivo de contactos. (REUTERS/ARCHIVO)

El titular de Sanidad pidió a quienes presenten síntomas que eviten el contacto cercano con otras personas y llamen a las autoridades de salud pública antes de acudir a un centro sanitario.

La relación con el brote en la República Democrática del Congo

El director general de la agencia de salud pública de la Unión Africana, John Kaseya, recordó que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África alertaron sobre la dimensión regional del brote declarado el 15 de mayo en la República Democrática del Congo (RDC).

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Kaseya sostuvo en la red social X que la epidemia “ya se ha convertido en el brote de ébola más extendido geográficamente de la historia”, al afectar a países de tres regiones africanas.

El funcionario pidió financiación, suministros médicos, medios de diagnóstico, personal capacitado y una vigilancia comunitaria más sólida. “No podemos permitir que este brote se extienda a más países ni que continúe durante otro año más”, afirmó.

La Unión Africana calificó la epidemia activa como el brote de ébola más extendido geográficamente de la historia. (REUTERS/ARCHIVO)
La Unión Africana calificó la epidemia activa como el brote de ébola más extendido geográficamente de la historia. (REUTERS/ARCHIVO)

Kaseya confirmó que el caso detectado en Nigeria corresponde a la cepa de Bundibugyo, vinculada al brote de la RDC. Según indicó, no existen vacunas ni tratamientos médicos específicos para esa variante, aunque la Organización Mundial de la Salud trabaja en dos vacunas que iniciaron ensayos en humanos.

Más de 9.500 casos confirmados en la RDC

La RDC declaró el 15 de mayo su decimoséptimo brote de ébola, descrito como el segundo más mortífero de la historia a nivel global. La epidemia afecta a ocho provincias y, de acuerdo con el último balance oficial, había causado 9.552 casos confirmados y 4.602 fallecidos hasta el 18 de octubre.

La enfermedad también se propagó a Uganda, donde la OMS declaró el fin del brote el 26 de agosto, después de contabilizar 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos importados desde la RDC y dos muertes.

Además, se detectaron casos vinculados con la epidemia congoleña en Francia, con uno; Países Bajos, con uno; y Kenia, con nueve.

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