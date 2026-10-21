María Becerra cerrará la Marcha del Orgullo en Buenos Aires: “Bancando los trapos como siempre”

María Becerra confirmó que participará en la Marcha del Orgullo (Insagram: María Becerra)

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La cantante argentina María Becerra estará a cargo del show de cierre de la 35.ª Marcha del Orgullo, prevista para el sábado 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires. La confirmación fue difundida por las cuentas oficiales de la convocatoria, que anunciaron la participación de la artista con un mensaje dirigido a sus seguidores y a quienes asistirán a la movilización.

El anuncio incorpora a una de las figuras más convocantes de la música urbana argentina a una jornada que reunirá reclamos por derechos, expresiones culturales y presentaciones artísticas en el centro porteño. La marcha se realizará bajo la consigna “Cuando el odio avanza, el Orgullo en las calles es resistencia”, elegida por la organización para esta edición.

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La publicación presentó a la de Quilmes con el apodo por el que se la conoce entre su público, “la Nena de Argentina”, y señaló que será la responsable de poner fin a la programación musical. “Nos llena de orgullo anunciar que María Becerra va a estar a cargo del show de cierre”, expresaron los organizadores en el mensaje difundido en redes sociales.

La movilización irá de Plaza de Mayo a la Plaza de los Dos Congresos

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La convocatoria tendrá como escenario el centro de Buenos Aires y la actividad comenzará durante la mañana con una feria y otras propuestas vinculadas con la diversidad. La movilización está prevista para las 16, con partida desde Plaza de Mayo y llegada a la Plaza de los Dos Congresos. Allí se montará el escenario principal en el que actuará María Becerra. El espectáculo será de acceso libre y gratuito, como parte de una jornada pública que combina la dimensión artística con las demandas históricas de la comunidad LGBTIQ+.

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La participación de la cantante fue ratificada también por ella misma en sus redes sociales. En un mensaje dirigido a sus seguidores, confirmó que cerrará la Marcha del Orgullo el 7 de noviembre y anticipó su presencia en la convocatoria. “Nos vemos ahí, vamos a estar dándolo todo, aportando nuestro granito de arena y bancando los trapos como siempre”, afirmó la artista.

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La elección de Becerra para el cierre coloca a la música popular en el tramo final de una movilización que, desde sus primeras ediciones, articula celebración, visibilidad y reclamos. La Marcha del Orgullo reúne cada año a organizaciones sociales, activistas, artistas, familias y público general en una de las concentraciones más numerosas del calendario porteño.

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La consigna vincula la celebración con la defensa de derechos

La frase elegida para la edición 2026, “Cuando el odio avanza, el Orgullo en las calles es resistencia”, plantea un eje político para la movilización. El lema propone que la presencia en el espacio público funcione como respuesta frente a discursos y acciones que afectan a las identidades y orientaciones sexuales diversas.

El posteo de la cuenta oficial de la convocatoria

La consigna aparecerá en una jornada que tendrá como uno de sus momentos centrales el show final de María Becerra, aunque la programación no se limitará a esa actuación. La grilla difundida incluye presentaciones de K4os, Aimel Sali y Ambik, además de sets de DJ Alan Faboulus, Juana Ruda DJ y Fabián Jara.

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También está previsto un homenaje a la cantante Gilda, a 30 años de su muerte, a cargo de Tita Print. De ese modo, el programa combinará artistas de distintos lenguajes musicales y propuestas de performance, antes del cierre encabezado por Becerra en la Plaza de los Dos Congresos.

La confirmación de la artista llega mientras desarrolla actividades ligadas a su tercer álbum de estudio, Quimera, y a la gira Quimera Tour 360°. Su actuación en la Marcha del Orgullo se sumará a esa agenda, aunque en este caso formará parte de una convocatoria abierta y con entrada gratuita.

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