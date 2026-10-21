Economía

Cuánto cuesta ir a ver a Boca en la final de la Copa Sudamericana

Vuelos, paquetes turísticos y cuándo salen a la venta entradas para acompañar al Xeneize el 21 de noviembre en Barranquilla, donde disputará la definición continental

El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez recibirá por primera vez una definición a partido único del torneo continental. (EFE/Alcaldía de Barranquilla/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO))
El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez recibirá por primera vez una definición a partido único del torneo continental. (EFE/Alcaldía de Barranquilla/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO))
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Boca Juniors jugará la final de la Copa Sudamericana el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, y la clasificación ya disparó la demanda de viajes desde Argentina. Mientras se aguarda la definición del rival entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, los hinchas que proyectan asistir deben contemplar el valor de los vuelos, las alternativas de paquetes, el alojamiento y un sistema de entradas que será exclusivamente digital.

El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, con capacidad para más de 46.000 espectadores, será sede de una definición continental a partido único. La Conmebol todavía no informó el horario oficial ni habilitó la venta general de localidades, aunque ya abrió un registro de interés para recibir alertas sobre el proceso.

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La final será el 21 de noviembre en Barranquilla

Boca accedió al partido decisivo tras vencer 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná y revertir el 0-1 que había sufrido en la ida. La final se disputará en cancha neutral y, si hay empate al cabo de los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, de ser necesario, penales.

Para organizar el viaje, estas son las fechas centrales:

  • Viernes 20 de noviembre: salida sugerida para llegar a Barranquilla antes del encuentro.
  • Sábado 21 de noviembre: final de la Copa Sudamericana en el Metropolitano Roberto Meléndez.
  • Domingo 22 de noviembre: regreso previsto en una de las opciones de vuelo directo relevadas.
  • Del 19 al 23 de noviembre: rango de fechas de los paquetes turísticos difundidos para asistir al partido.

La ciudad colombiana será anfitriona por primera vez de una final única de la Sudamericana desde que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) adoptó ese formato en 2019. El horario del encuentro aún no fue confirmado; entre las franjas estimadas figura las 17 de Argentina, las 15 de Colombia.

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Boca Juniors disputará la final de la Copa Sudamericana el sábado 21 de noviembre en la ciudad de Barranquilla. (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)
Boca Juniors disputará la final de la Copa Sudamericana el sábado 21 de noviembre en la ciudad de Barranquilla. (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Las entradas se venderán solo por internet

La Conmebol informó que no habrá expendio presencial en las boleterías del estadio ni en puntos físicos. Las localidades se comercializarán mediante la plataforma oficial gol.conmebol.com, por lo que los simpatizantes deberán evitar ofertas de reventa y verificar que ingresen al sitio oficial.

Antes de la apertura de la venta, está disponible un registro de interés. El formulario solicita datos personales, país de residencia, fecha de nacimiento y el club al que el usuario acompañará. Inscribirse no equivale a reservar una entrada, pero permite recibir por correo electrónico el aviso cuando se habilite la compra.

Las ubicaciones que pueden seleccionarse durante la inscripción son:

  • Categoría 1: asientos numerados detrás de los bancos de suplentes, en sector neutral.
  • Categoría 2: tribuna lateral opuesta a la Categoría 1, con lugares sin numerar.
  • Categoría 3: populares detrás de los arcos, destinadas a las parcialidades de cada finalista.
  • Hospitality: ubicaciones de Categoría 1 con servicios de hospitalidad, catering y propuestas de entretenimiento.

Todavía resta conocer el tope de entradas por usuario, los medios de pago disponibles y las condiciones de accesibilidad.

Boca Juniors selló su clasificación tras revertir la serie ante Vasco da Gama con un triunfo 3-1 en el Maracaná. (REUTERS/Ricardo Moraes)
Boca Juniors selló su clasificación tras revertir la serie ante Vasco da Gama con un triunfo 3-1 en el Maracaná. (REUTERS/Ricardo Moraes)

Los vuelos directos superan los $ 7,3 millones ida y vuelta

Para quienes privilegien la conexión sin escalas, Aerolíneas Argentinas informó valores para viajar desde Buenos Aires a Barranquilla en las fechas de la final. Según la consulta realizada el 21 de octubre, el pasaje de ida para el viernes 20 de noviembre parte de $ 3.694.524, mientras que el regreso del domingo 22 comienza en $ 3.623.928.

De ese modo, el valor total de referencia asciende a $ 7.318.452 por persona. Las tarifas no incluyen impuestos ni cargos adicionales por equipaje y pueden modificarse según la disponibilidad al momento de la compra.

Antes de emitir el pasaje, conviene revisar:

  • La política de cambios y devolución de cada tarifa.
  • El equipaje incluido en el tramo de ida y vuelta.
  • La hora de arribo a Barranquilla y la distancia entre el alojamiento y el estadio.
  • Los requisitos migratorios y sanitarios vigentes para viajar a Colombia.
  • La vigencia del pasaporte y demás documentación necesaria.
El rival de Boca Juniors se definirá entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque. (REUTERS/Felipe Deslandes)
El rival de Boca Juniors se definirá entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque. (REUTERS/Felipe Deslandes)

Los paquetes combinan vuelo, alojamiento y traslados

La agencia Despegar registró un aumento del 800 % en las búsquedas hacia Barranquilla durante los nueve días posteriores a la clasificación de Boca, en comparación con el mismo período del año anterior. La empresa plantea que los paquetes que reúnen vuelo, hotel y traslados pueden implicar un ahorro de hasta 30% frente a la contratación individual de cada servicio.

Entre las opciones relevadas para tres noches, del 19 al 23 de noviembre, aparecen paquetes desde $ 2.452.297 por persona. Incluyen vuelos con dos escalas en la ida y otras dos en el regreso, además de alojamiento tres estrellas.

También se ofrecieron alternativas por $ 2.509.222, con hotel tres estrellas, terraza y estacionamiento limitado, y por $ 2.524.276, con desayuno americano, gimnasio, spa, jardín, terraza y estacionamiento gratuito. En todos los casos, el precio y la disponibilidad pueden variar.

La plataforma permite pagar en pesos o dólares y combinar hasta tres medios de pago en una transacción. Para comparar propuestas, es importante confirmar si el importe final contempla impuestos, equipaje, traslados al aeropuerto y condiciones de cancelación.

La venta de entradas y la confirmación del horario serán los próximos datos clave para quienes preparan el viaje a Barranquilla. Más información sobre la sede y la definición está disponible en Cuándo y dónde Boca Juniors jugará la final de la Copa Sudamericana: la llave que definirá su rival.

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