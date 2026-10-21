Cuba

Estados Unidos pide rechazar la resolución de Cuba por abusos laborales y reclutamiento militar con Rusia

La diplomacia estadounidense reclamó rechazar el proyecto anual contra el embargo tras acusar a La Habana de trata de personas y complicidad con las filas armadas de Moscú

Manos con guantes sostienen un estetoscopio con una cinta de la bandera de Cuba, con el emblema de la ONU y soldados al fondo.
Una ilustración combina elementos sanitarios con la bandera cubana y el emblema de la ONU para representar el envío de médicos al exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó una ofensiva diplomática contra la iniciativa anual que impulsa Cuba en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras advertir que el respaldo internacional a la resolución contra el embargo legitima abusos laborales y el envío de combatientes a Europa.

La Subsecretaría de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental difundió un posicionamiento categórico frente al debate multilateral: “Votar a favor de la resolución del régimen cubano supone apoyar la trata de personas patrocinada por el Estado, la corrupción y los lujosos estilos de vida de la élite de la dictadura”.

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Washington estructuró sus argumentos en tres ejes centrales: la apropiación casi total de los ingresos de trabajadores en misiones oficiales, las condiciones de trabajo forzado que sufren las brigadas sanitarias y la participación de ciudadanos cubanos en las filas militares de Rusia.

El primer pilar de la denuncia estadounidense documenta los mecanismos económicos mediante los cuales el gobierno insular capta divisas en el mercado internacional a costa del personal que envía al exterior.

De acuerdo con los datos presentados por Washington, las autoridades de La Habana retienen hasta el 95% de las remuneraciones devengadas por los profesionales en el extranjero, en particular aquellos asignados a misiones de salud pública. Este esquema sustrae la mayor parte del ingreso contractual que abonan los países receptores por los servicios prestados.

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El análisis de la cancillería norteamericana subrayó que estos recursos no se destinan a la mejora de los servicios básicos para la población ni a la infraestructura civil de Cuba.

Departamento de Estado de Estados Unidos que detalla los argumentos de Washington para rechazar la resolución de Cuba en la Asamblea General de la ONU. ( Cortesía: @WHAAsstSecty).
Departamento de Estado de Estados Unidos que detalla los argumentos de Washington para rechazar la resolución de Cuba en la Asamblea General de la ONU. ( Cortesía: @WHAAsstSecty).

Por el contrario, las divisas ingresan de forma directa a las arcas controladas por la cúpula estatal para mantener el funcionamiento operativo de los cuerpos policiales y los organismos de seguridad interior. Washington sostiene que esta apropiación sistemática constituye la principal fuente de financiamiento que permite preservar los privilegios de los jerarcas gubernamentales mientras persiste la escasez generalizada en el país caribeño.

Las brigadas sanitarias operan bajo esquemas de trabajo forzado y falta de preparación técnica

El segundo foco de la acusación aborda el régimen de control laboral que enfrentan los especialistas sanitarios desplegados en territorio internacional. El documento del Departamento de Estado remarcó que estos trabajadores se encuentran sometidos a condiciones que califican como trabajo forzado.

Quienes integran estos contingentes sufren la retención de documentos personales, severas restricciones para circular libremente en los países donde prestan servicio y la amenaza de penas que les impiden regresar a su país de origen durante ocho años si deciden abandonar la misión oficial.

Diversos testimonios de desertores han sacado a la luz la vigilancia constante que ejercen funcionarios de seguridad encubiertos dentro de los equipos médicos. Asimismo, el informe advirtió sobre la deficiente formación que reciben muchos trabajadores sanitarios antes de salir de la isla.

En numerosos destinos, estos profesionales son asignados a realizar procedimientos clínicos e intervenciones complejas sin los conocimientos requeridos, lo cual expone a los pacientes locales a riesgos asistenciales y genera que diversos gobiernos revisen o cancelen estos convenios bilaterales por considerarlos formas encubiertas de trata laboral.

Ucrania denunció ante la ONU que más de 1,000 cubanos fueron reclutados por el Ejército de Rusia

El tercer eje central involucra la participación de nacionales caribeños en la invasión contra el territorio ucraniano. El pasado 19 de octubre, durante el foro sobre derechos humanos “Cuba Libre: la opresión que esconde La Habana” celebrado en la sede de la ONU en Nueva York, el representante permanente adjunto de Ucrania, Volodymyr Pavlichenko, solicitó frenar la captación de ciudadanos de la isla por parte de Rusia y exigir la liberación inmediata de quienes permanecen retenidos ilegalmente en el servicio castrense de Moscú.

Una mirada crítica sobre la participación de ciudadanos cubanos en la guerra de Rusia contra Ucrania, que plantea preocupaciones por la explotación y los abusos contra los derechos humanos.

Pavlichenko alertó que los reclutas de la isla representan uno de los cuatro grupos extranjeros más numerosos enrolados por las fuerzas rusas, las cuales aprovechan ofertas laborales falsas con sueldos de USD 2.000 para atraer a civiles asfixiados por la pobreza. Estados Unidos sumó a esta advertencia denuncias sobre la presencia de saboteadores cubanos operando bajo órdenes rusas en zonas de la OTAN, lo que profundiza el debate internacional en vísperas de la votación en el plenario de Naciones Unidas.

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