Un Centro de Estudios de la UBA brinda asesoramiento gratuito a morosos: cómo consultarlo para enfrentar deudas

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El sobreendeudamiento dejó de ser una inquietud limitada a un sector social y pasó a ocupar un lugar central en las consultas que recibe el Centro de Estudios y Gestión de la Economía Personal y Negocios (CEGEPyN) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Tarjetas de crédito, préstamos personales, billeteras virtuales, expensas y monotributo impago aparecen entre los problemas que llevan vecinos a pedir orientación sin costo.

La contadora, docente y directora del centro, Carla Kranevitter, sostuvo que el cambio se hizo visible desde abril. “La mayor cantidad de consultas empezó a ser sobre” endeudamiento y sobreendeudamiento, explicó durante una entrevista en Infobae en Vivo. Según señaló, la dificultad principal surge cuando las personas pierden la capacidad de afrontar sus obligaciones mensuales.

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El equipo de voluntarios trabaja tanto en los barrios como en los consultorios de la Facultad. Hay charlas grupales abiertas y, además, un acompañamiento individual para quienes acercan su caso. “El encuentro territorial es el primer contacto; el trabajo viene después”, afirmó Kranevitter.

Cómo solicitar el asesoramiento gratuito del CEGEPyN

El asesoramiento del CEGEPyN es gratuito y está dirigido a personas que necesitan ordenar sus finanzas, conocer los costos de una deuda, regularizar situaciones impositivas o resolver dudas sobre pequeños emprendimientos.

Quienes requieran una consulta personalizada pueden ingresar al sitio oficial del centro, CEGEPYN - UBA (cegepyn.economicas.uba.ar), donde figura la modalidad para solicitar turno. La atención se realiza en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas, en avenida Córdoba 2122, Ciudad de Buenos Aires, en la planta baja del sector Consultorios Taller.

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El sobreendeudamiento concentra la mayor parte de las consultas que recibe el CEGEPyN de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

El centro también informa sus actividades territoriales y las próximas charlas abiertas a través de su cuenta de Instagram, @cegepyn. Esos encuentros se anuncian con la dirección y el horario, y no requieren inscripción previa. “La gente se acerca, tenemos una charla primero grupal”, detalló Kranevitter. En paralelo, los vecinos pueden plantear su situación ante docentes, graduados y estudiantes voluntarios.

La directora remarcó que el objetivo no consiste en prometer soluciones inmediatas. “Nosotros no damos respuestas mágicas”, advirtió. La tarea comienza por reunir y ordenar información: identificar acreedores, montos, tasas, vencimientos, ingresos y gastos esenciales. A partir de allí, los voluntarios estudian alternativas y realizan un seguimiento individual.

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“Si podemos ayudar a un vecino, estamos haciendo un montón”, resumió Kranevitter al explicar el propósito del programa de extensión universitaria.

Tarjetas, billeteras y préstamos forman la combinación más frecuente

Las consultas reflejan situaciones diversas, aunque existen patrones reiterados. Kranevitter indicó que el endeudamiento con billeteras virtuales ocupa un lugar relevante por la facilidad de acceso a esos créditos. “Es tan fácil y con tan poco control que, en la medida que yo estoy necesitando liquidez, voy a acceder rápidamente a eso”, planteó.

A esa vía se suman las tarjetas de crédito, los préstamos personales y los compromisos informales con familiares o amigos. En algunos casos, la acumulación de obligaciones deriva en deudas con varios acreedores al mismo tiempo. La contadora mencionó el caso de una persona que debía cerca de $ 50 millones a ocho entidades distintas.

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“No es solamente el volumen de deuda, sino a cuántos le debemos”, sostuvo. La fragmentación vuelve más difícil cualquier intento de refinanciación, porque una negociación con un acreedor puede no resolver los vencimientos pendientes con los demás.

El contador, docente y voluntario Lisandro Piriz explicó que el primer paso para quien ya no puede pagar consiste en hacer un relevamiento completo. “Ver cuáles son todas las deudas”, resumió. Eso implica anotar préstamos, tarjetas, cuotas pendientes, tasas de interés y fechas de vencimiento, además de calcular cuánto dinero ingresa al hogar y cuáles son los gastos básicos, como alquiler, alimentos, servicios y transporte.

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La fragmentación de la deuda entre múltiples acreedores dificulta las posibilidades de una refinanciación exitosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hay que ver si de toda esa cuenta a mí me queda algo para pagar esas deudas”, señaló Piriz. Con esa información, el equipo puede evaluar si conviene solicitar una refinanciación, negociar un plan de pagos o consolidar obligaciones en un nuevo préstamo. Esta última opción requiere especial cautela: solo tendría sentido si la tasa y la cuota resultan sostenibles.

Pagar el mínimo evita la mora, pero encarece la deuda

Uno de los puntos que más dudas genera entre quienes llegan al centro es el pago mínimo de la tarjeta de crédito. Piriz explicó que esa alternativa permite evitar la mora en el mes, aunque deja financiado el saldo restante. “Si vos pagaste de cien, pagaste diez, el otro noventa se va a financiar para el resumen que viene”, indicó.

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El problema aparece cuando el mecanismo se repite. “Si refinanciás tres resúmenes, cada vez el mínimo va subiendo más y va incluyendo cada vez más intereses”, alertó. Por eso, recomendó revisar el costo financiero total, la tasa aplicada y las condiciones de cada alternativa antes de tomar un préstamo más caro para cancelar otra obligación.

Kranevitter añadió que muchas personas se endeudan para pagar gastos corrientes. “Si yo estoy tomando esta deuda para llegar a fin de mes, para sobrevivir, ¿cómo el día de mañana voy a seguir sobreviviendo, llegar a fin de mes y aparte pagar la deuda?”, se preguntó.

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Para la especialista, enfrentar el problema requiere evitar la desinformación, incluso cuando la situación genere angustia. “Primero tenemos la información y, aunque sea difícil, hay que enfrentar qué debemos, cuánto debemos y a quién le debemos”, dijo. El asesoramiento busca precisamente transformar ese panorama en un plan posible, con prioridades definidas y metas acordes a los ingresos de cada persona.

Monotributo, servicios y expensas también concentran consultas

El CEGEPyN recibe, además, numerosos pedidos de ayuda por bajas de monotributo debido a falta de pago. Kranevitter explicó que la baja de oficio ocurre después de diez meses consecutivos sin abonar la cuota. La deuda, sin embargo, continúa vigente y acumula intereses.

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La alternativa consiste en verificar la situación fiscal, consultar las opciones de planes de pago y, una vez regularizada la deuda o aceptado un plan, tramitar el alta nuevamente. “El alta se tramita aparte, no es automático”, aclaró.

Las facturas de servicios y las expensas también aparecen en las consultas. En esos casos, los voluntarios orientan sobre posibles tarifas sociales, subsidios y planes de pago con las empresas o administraciones correspondientes. El centro no cancela deudas ni reemplaza la asistencia legal cuando resulta necesaria, pero ofrece información y acompañamiento para que cada persona pueda conocer sus opciones antes de tomar una decisión.

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