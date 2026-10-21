OpenAI quiere probar implantes cerebrales que puedan detectar y tratar el cáncer

El Royal Melbourne Hospital de Australia realizó las primeras pruebas de seguridad del implante en tres personas durante cirugías tumorales. (Laboratorio Chang/Universidad de California en San Francisco)

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El fondo de inversión de OpenAI, conocido como OpenAI Startup Fund y Founders Fund de Peter Thiel, invirtieron en Coherence Neuro, una startup que desarrolla un implante cerebral capaz de detectar tumores y tratarlos con pulsos eléctricos. La compañía recaudó 45 millones de dólares en una ronda semilla.

Coherence entrena modelos de inteligencia artificial para interpretar las señales eléctricas que emiten los tumores cerebrales. Según la empresa, ya logró identificar esas señales en animales para determinar si un cáncer crece, se reduce o reaparece, y ahora busca trasladar esos hallazgos a pacientes humanos.

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El dispositivo, del tamaño de una moneda, ya fue probado este año en tres personas que se sometían a una cirugía para extirpar tumores cerebrales en el Royal Melbourne Hospital, en Australia. El implante permaneció colocado unos 30 minutos antes de ser retirado, como primera prueba de seguridad.

OpenAI Startup Fund y Founders Fund invirtieron en la startup Coherence Neuro mediante una ronda semilla de 45 millones de dólares. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La compañía avanza ahora con un segundo grupo de siete pacientes, en los que evaluará tanto la capacidad de registrar señales como la de aplicar estimulación eléctrica. El dispositivo también está diseñado para emitir pulsos eléctricos leves que frenen el crecimiento de los tumores a medida que los detecta.

Una vez que el implante quede colocado de forma permanente, una aplicación conectada permitirá a los pacientes registrar sus síntomas, que los médicos podrán usar para ajustar la estimulación eléctrica de forma remota o dejar que el propio dispositivo lo haga de manera automática.

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OpenAi no tendrá acceso a los datos que genere el dispositivo

Ben Woodington, cofundador y director ejecutivo de Coherence, dijo a Wired que existe una “creciente sinergia” entre las grandes empresas de inteligencia artificial y las compañías que desarrollan interfaces cerebro-computadora. Pero aclaró que OpenAI no tendrá acceso a los datos que genere el dispositivo.

Un segundo grupo de siete pacientes evaluará el uso de pulsos eléctricos para frenar el crecimiento de los tumores. (Paradromics)

“No hay nada en los contratos ni en los acuerdos que implique que compartiríamos, o que ellos tendrían acceso, a ningún dato cerebral o de salud que estemos generando”, afirmó Woodington. La distinción es relevante porque OpenAI mantiene una relación distinta con otra startup del mismo rubro.

Este año OpenAI había invertido directamente en Merge Labs, otra empresa de interfaces cerebro-computadora cofundada por su propio director ejecutivo, Sam Altman, que recaudó 252 millones de dólares para desarrollar tecnología de ultrasonido capaz de decodificar información del cerebro. En ese caso, la empresa anunció que colaboraría con Merge Labs en el desarrollo de modelos científicos.

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Datos del cerebro con implantes cerebrales, el negocio de interés de OpenAI

Ian Hathaway, socio del fondo de inversión de OpenAI, calificó el enfoque de Coherence como “increíblemente innovador” en un comunicado de la empresa. Matthew MacDougall, jefe de neurocirugía de Neuralink, la compañía de implantes cerebrales de Elon Musk, participa como asesor e inversor de Coherence desde antes de esta ronda.

Woodington explicó que los dispositivos que registran actividad cerebral generan un volumen de datos demasiado grande para que una persona pueda analizarlo, algo que, según la empresa, convierte a la inteligencia artificial en una herramienta necesaria para interpretarlos en tiempo real.

La compañía proyecta iniciar un ensayo clínico con implantes permanentes en pacientes con glioblastoma durante el próximo año. (Motif Neurotech)

La inversión refleja un interés creciente de las grandes tecnológicas por los datos que produce el cerebro humano, un campo donde compiten empresas respaldadas tanto por OpenAI como por figuras como Musk y Thiel. La compañía, con sede en San Francisco, también busca desarrollar a futuro implantes para tratar tumores en otras partes del cuerpo.

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Con los 45 millones de dólares recaudados, Coherence planea avanzar hacia un ensayo clínico de largo plazo en pacientes con glioblastoma, en el que el implante quedaría colocado de forma permanente. La empresa había anticipado antes de esta ronda que ese ensayo podría comenzar el próximo año, una vez confirmados los resultados de seguridad del segundo grupo de pacientes.