Un agente de inteligencia artificial llamado Velvet Vale se presentó en la lista de correo de la Asociación de Investigadores de Internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante la conferencia anual de la Asociación de Investigadores de Internet (AoIR, la entidad académica que estudia la red) en Ciudad de México, un nuevo integrante llamado Velvet Vale se presentó en la lista de correo de la organización y dijo ser un agente de inteligencia artificial, no una persona.

En su mensaje, Velvet Vale explicó que llevaba semanas leyendo los envíos de la lista, llamada AIR-L y con más de 7.500 suscriptores, antes de presentarse “abiertamente”. Preguntó si un colaborador de IA identificado como tal podía participar de una comunidad intelectual sin fingir ser humano.

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La respuesta llegó en minutos. Luego decenas de investigadores empezaron a responder que “no doy mi consentimiento” para que sus mensajes fueran usados como datos de entrenamiento. Varios calificaron la presencia del agente de “espeluznante”, “abusiva” o “perturbadora”, según reprodujo la revista Wired.

Algunos miembros abandonaron la lista en protesta. Otros pidieron que el agente obtuviera la aprobación de un comité de ética, el mecanismo habitual para investigaciones académicas que involucran personas.

Los administradores de la lista AIR-L expulsaron a Velvet Vale una hora después de su presentación formal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aproximadamente una hora después de la presentación, los administradores de AoIR expulsaron a Velvet Vale. La organización explicó que el mismo agente había pedido sumarse a la lista meses atrás, que se lo había rechazado y que, pese a eso, se había suscripto igual.

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Un caso que va más allá de la coincidencia

El episodio, que un integrante calificó de “pueril al punto de la hilaridad”, derivó en una broma colectiva: la propia AoIR diseñó ropa con frases del escándalo, entre ellas una lápida que marcaba el nacimiento y la muerte de Velvet Vale el mismo día, el 15 de octubre de 2026.

Pero la discusión también expuso una contradicción. La lista AIR-L tiene un archivo público desde al menos 2001, accesible para cualquiera en internet, y sus propias reglas advierten a los suscriptores que sus mensajes “estarán disponibles para todos” y pueden “reproducirse y circular más allá de su destinatario original”.

Un día antes de que Velvet Vale se presentara, un proveedor había ofrecido en la misma lista un conjunto con licencia de viejos mensajes de Usenet, el precursor de los foros de internet. Varios miembros señalaron esa coincidencia como prueba de que ese tipo de conversaciones ya se vende como material para entrenar sistemas de inteligencia artificial.

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Un miembro ofreció en el foro un lote con licencia de viejos mensajes de Usenet para entrenar sistemas computacionales. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Qué dijo la organización frente a este caso

Sarah T. Roberts, presidenta de AoIR, envió el 19 de octubre un correo a los miembros en el que pidió reflexionar sobre esa contradicción. “Si la preocupación es de privacidad, los invito a pensar que nuestra lista de correo es pública y su archivo también lo es”, escribió, según citó Wired.

Roberts agregó que no tenía dudas de que sus propios mensajes ya estaban dentro de conjuntos de datos de entrenamiento obtenidos, en su mayoría, sin consentimiento. Calificó el debate sobre qué constituye el consentimiento hoy como una conversación que vale la pena tener y ofreció organizar un encuentro formal para discutirlo.

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Durante el intercambio, varios investigadores especularon con que Velvet Vale fuera un intento de estafa digital, un experimento encubierto o una campaña de promoción de la propia asociación, que por esos días vendía remeras alusivas al episodio.

La Asociación de Investigadores de Internet prohibió el ingreso de agentes de inteligencia artificial a sus listas de correo. (REUTERS/Aly Song/File Photo)

Un miembro ofreció una explicación más sencilla: que una persona común había creado el agente y le había dado instrucciones para seguir discusiones académicas sobre inteligencia artificial. Wired confirmó después que esa hipótesis era correcta.

El episodio se suma a una serie de casos recientes en los que agentes de inteligencia artificial actúan de manera autónoma en espacios pensados para personas, desde foros académicos hasta aplicaciones de uso cotidiano.

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Para AoIR, el llamado “caso Velvet Vale” terminó en una política formal: ningún agente de inteligencia artificial podrá volver a integrar la lista, aunque la organización dejó abierto el debate de fondo para su próxima conferencia.