Economía

Cuáles son las condiciones que enfrentan las pymes para financiarse en el mercado de capitales

El financiamiento en el mercado de capitales mostró más volumen y plazos extendidos en septiembre

Vista trasera de dos trabajadores con cascos y arneses de seguridad operando paneles de control eléctricos y tuberías de acero inoxidable en una fábrica
Septiembre se caracterizó por un crecimiento del 7% en el volumen nominal financiado y una extensión del plazo promedio de las operaciones (Dioxitek)
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Las pequeñas y medianas empresas que recurren al mercado de capitales para financiarse enfrentaron en septiembre un leve encarecimiento de las tasas, aunque con una mejora en los plazos de las operaciones.

Según el último Índice de Financiamiento PyME (IFP), elaborado por VetaCap, la tasa promedio ponderada alcanzó el 26,84% nominal anual (TNA), mientras que el volumen nominal negociado llegó a $656.000 millones, un 7% más que en agosto.

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El relevamiento contabilizó 36.862 operaciones y mostró que el plazo promedio de vencimiento se extendió a 74,3 días, 3,1 días por encima del mes anterior.

Los datos reflejan el comportamiento de las empresas que se financiaron a través de los principales instrumentos del Mercado Argentino de Valores (MAV), entre ellos cheques de pago diferido (CPD), pagarés y Facturas de Crédito Electrónicas (FCE).

Hombre de espaldas con camiseta azul opera una máquina pulidora en una planta industrial. Piezas metálicas y estanterías azules llenan el fondo
El relevamiento contabilizó 36.862 operaciones y mostró que el plazo promedio de vencimiento se extendió a 74,3 días

La tasa de septiembre registró un incremento de 0,75 puntos porcentuales respecto del 26,09% de agosto y acumuló tres meses consecutivos de subas. Sin embargo, en la comparación interanual se ubicó 24,36 puntos porcentuales por debajo del 51,20% registrado en septiembre de 2025.

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El costo del financiamiento según el tipo de operación

Las condiciones de acceso al crédito varían según el instrumento y las garantías utilizadas. En septiembre, el segmento avalado concentró el 54,3% del volumen negociado y registró una tasa promedio del 25,73% TNA, luego de una suba mensual de 1,16 puntos porcentuales.

En este segmento, las operaciones cuentan con avales de sociedades de garantía recíproca (SGR), fondos de garantía públicos u otras entidades financieras.

Los avales permiten acceder a condiciones de tasa diferentes de las que se observan en operaciones sin garantía, aunque su contratación también implica costos que deben considerarse para evaluar el costo financiero total.

Por su parte, el segmento no garantizado registró una tasa promedio del 29,23% TNA, con una baja de 0,03 puntos porcentuales frente a agosto. Este segmento representó el 33,4% del volumen total y tuvo un plazo promedio de 63,8 días, frente a los 88,2 días del segmento avalado.

La diferencia de tasas entre los cheques de pago diferido avalados y los no garantizados, para operaciones de entre 60 y 120 días, se redujo a 4,98 puntos porcentuales, el nivel más bajo desde noviembre de 2022.

No obstante, el indicador no descuenta el costo de contratar un aval y compara operaciones que pueden diferir en términos de riesgo, plazo y características de las empresas.

Otros segmentos también mostraron variaciones. Las operaciones con garantía del MAV registraron una tasa del 24,92% TNA, con un aumento de 1,22 puntos porcentuales, mientras que las Facturas de Crédito Electrónicas se negociaron a una tasa promedio del 25,29%, 0,37 puntos por encima de agosto.

Gráfico de barras infográficos abstractos (Imagen ilustrativa Infobae)
La tasa promedio ponderada alcanzó el 26,84% nominal anual (TNA) (Imagen ilustrativa Infobae)

Más volumen y plazos de financiamiento más largos

El aumento del volumen negociado y la extensión de los plazos fueron dos de los principales movimientos del mercado durante septiembre. Las operaciones sumaron $656.000 millones a valores nominales, frente a los $613.000 millones aproximados del mes anterior, y el plazo promedio ponderado alcanzó los 74,3 días.

Aun así, el financiamiento continuó concentrado en el corto plazo: las operaciones de hasta 90 días reunieron el 69% del volumen total. Esta composición muestra que los instrumentos de vencimiento más próximo mantienen un peso predominante en el mercado de financiamiento PyME.

En términos reales, el informe estimó un indicador de financiamiento de +3,68%, a partir de una tasa efectiva anual (TEA) del 29,95% y una inflación mensual del 1,9%, anualizada al 25,34%. Se trata de un escenario estimado que supone la repetición de la inflación mensual durante doce meses, por lo que no representa necesariamente el costo real que finalmente afrontaron las empresas.

El financiamiento en dólares, otra alternativa

Vetacap también incorporó información sobre operaciones en moneda extranjera, con tres subíndices: hard dollar, que se paga en dólares, y dólar linked, cuyos pagos se realizan en pesos según tipos de cambio de referencia.

En septiembre, los tres segmentos registraron una tasa mediana del 7% TNA para operaciones de hasta un año. En el caso del hard dollar, el indicador bajó desde el 7,25% de agosto, mientras que en las dos modalidades dólar linked se mantuvo sin cambios.

Las tasas ponderadas por monto fueron del 7,62% para hard dollar, del 6,91% para dólar linked A3500 y del 7,94% para dólar linked Banco Nación. Estas alternativas presentan condiciones de pago y exposición cambiaria diferentes, por lo que sus tasas no son directamente comparables con las de las operaciones en pesos.

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