¿Por qué a mí?“: el desolador descargo del candidato a ganar el Balón de Oro que se rompió los ligamentos y el mensaje de consuelo de Cristiano Ronaldo

El futbolista publicó un descargo tras enterarse del alcance de su lesión

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El extremo del París Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El devastador diagnóstico médico fue confirmado oficialmente por el club francés tras la victoria 4-2 ante el FC Barcelona en la UEFA Champions League, un encuentro que terminó costándole un precio altísimo al conjunto de Luis Enrique. La gravedad de la lesión lo obligará a someterse a cirugía en los próximos días y le impedirá volver a jugar en lo que resta de la temporada 2026/27.

Tras el desolador anuncio, el propio futbolista utilizó sus redes sociales para emitir un desgarrador descargo. “¿Por qué a mí? Nunca me faltó de nada. Probablemente me preparé para este partido como nunca antes. Creía estar listo para todo, pero no para esto”, se pudo leer en uno de los fragmentos de la carta.

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La fatídica jugada ocurrió promediando el minuto 58 del segundo tiempo. En un intento por disputar un balón dividido, el atacante georgiano chocó de forma desacomodada contra el defensor español Xavi Espart. Al caer, todo el peso del impacto se concentró en su rodilla derecha, provocando un gesto inmediato de dolor extremo. Kvaratskhelia tuvo que retirarse del césped del Parque de los Príncipes sin poder pisar y asistido por el cuerpo médico. Fue reemplazado por Maghnes Akliouche en medio de una profunda preocupación generalizada.

*La lesión de Kvaratskhelia

Horas después de asimilar el diagnóstico definitivo, el futbolista rompió el silencio a través de su cuenta de Instagram con una emotiva carta en la que desnudó su frustración y su fe. Su posteo reunió miles de mensajes de aliento, tanto de fanáticos del conjunto parisino, como de compañeros de equipo como el capitán Marquinhos, Vitinha y Ferran Torres, entre otros. Sin embargo, entre los comentarios, uno que destacó fue el de Cristiano Ronaldo. El luso, se pronunció desde su cuenta oficial con unas palabras de aliento.

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“Las batallas más difíciles en el fútbol suelen ser las que nadie ve. Conozco esa sensación, Kvara. Pero nunca olvides lo que te ha traído hasta aquí, y no dejes que un momento difícil te haga dudar de hasta dónde puedes llegar. Mantén viva la llama. Lo mejor está por venir”, le aseguró el astro portugués.

La lesión impacta de lleno en el plano individual. Pese a no disputar el Mundial, el extremo georgiano se presentaba como uno de los candidatos a luchar por el Balón de Oro, partiendo como favorito por su brillante año y su papel como MVP de la Champions.

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“Tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido de ayer contra el FC Barcelona, ​​Khvicha Kvaratskhelia será operado en los próximos días”, indicó el reporte médico que publicó el PSG a través de su sitio oficial. A la espera de la intervención, el georgiano se podría perder lo que resta de la temporada.

Cristiano Ronaldo le envió un mensaje

Kvaratskhelia completó en la temporada 2025-2026 su primer ciclo completo con el París Saint Germain, período en el que obtuvo el bicampeonato de la Champions League y fue elegido mejor futbolista del torneo continental. La campaña consolidó al atacante en la estructura ofensiva del conjunto de París, luego de su incorporación procedente del Napoli en enero de 2025 mediante un traspaso tasado en 80 millones de euros.

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La progresión del atacante de Georgia en la capital de Francia respaldó la inversión ejecutada en el mercado invernal de 2025, cuando el club francés acordó un vínculo contractual hasta junio de 2029. Tras conquistar la triple corona en sus primeros seis meses con el conjunto galo, el extremo de 25 años asumió mayores responsabilidades en el frente de ataque junto a figuras del plantel como Ousmane Dembélé y Bradley Barcola.

En el transcurso de la temporada 2026-2027, el delantero registró siete partidos y una anotación en la Ligue 1, mientras la cúpula directiva del París Saint-Germain gestiona una extensión contractual a largo plazo para asegurar la continuidad del futbolista en el Parque de los Príncipes. Ahora, Kvaratskhelia deberá afrontar una larga recuperación tras una campaña que lo puso entre los mejores futbolistas del mundo.

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El descargo completo de Kvaratskhelia

Mucha gente me preguntó sobre esta situación, muchos incluso dijeron que todos los jugadores del mundo estaban rezando por un empate.

Puede que sea cierto, pero antes de cada partido le pedía a Dios que me dejara salir del campo sano y salvo, pero fue en vano.

No ha pasado mucho tiempo, pero sigo pensando: ¿por qué a mí? Nunca me faltó de nada. Probablemente me preparé para este partido como nunca antes.

Creía estar listo para todo, pero no para esto, y sin embargo me doy cuenta de que Dios me eligió, y si esto salva a los jugadores del otro campo, estoy listo para pasar por estos meses de duro trabajo, dolor y lágrimas.

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Sé que tengo que volver más fuerte por mi gente, que siempre está a mi lado. Les prometo que no los traicionaré, no los defraudaré. Gracias a todos por su apoyo.

Nos vemos pronto.