La indirecta de Mauro Icardi a Wanda Nara desde México por una foto de la China Suárez

La publicación reavivó los audios donde Wanda Nara mencionaba a las modelos de la marca de lencería.

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Mauro Icardi compartió fotos de la China Suárez en México y una frase reactivó las referencias a Wanda Nara, en medio de las vacaciones de la pareja en Playa del Carmen y del presente profesional de la conductora, que presentó su primera película como protagonista.

El futbolista publicó en sus redes sociales varias postales junto a la China desde el complejo Xcaret, en la Riviera Maya. Entre paisajes de agua turquesa, vegetación tropical y espacios de descanso, ambos posaron en traje de baño y con el mate como compañía. “Algo de nosotros”, escribió Icardi para acompañar el carrete de imágenes, que sumó una nueva muestra pública de su relación.

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El gesto de Mauro Icardi con la China Suárez que aludió a Wanda Nara

Sin embargo, una foto concentró la atención de los usuarios. En la imagen, la actriz posa dentro de una piscina con una bikini en tonos dorados. Icardi eligió una leyenda en inglés para describirla: “My VS Angel”, una frase que significa “mi ángel de Victoria’s Secret”. La publicación recibió miles de reacciones y comentarios, aunque muchos seguidores pusieron el foco en la referencia elegida por el delantero.

La mención a la marca de lencería llevó a recordar los audios de Wanda Nara que Pepe Ochoa difundió tiempo atrás en LAM. En ese intercambio telefónico, la empresaria habló sobre el vínculo entre Icardi y la China Suárez, además de plantear su mirada sobre la relación del futbolista con otra mujer. “Me da lo mismo. Me molesta más una modelo de Victoria Secret que a Mauro le da el target porque es un jugador millonario”, expresó Nara, según el material que presentó el ciclo de América TV.

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La conductora también cuestionó, en ese audio, la postura de la actriz frente a la disputa legal y familiar que mantiene con su expareja. “Creo que hasta una mina soltera, de Victoria Secret y sin hijos le diría: ‘Flaco, es la mamá. ¿Cómo mierda te peleás así? ¿Cómo querés sacarle la tenencia?’”, afirmó. Por eso, la frase de Icardi recibió lecturas de indirecta hacia la madre de sus hijas, aunque el jugador no hizo ninguna referencia directa a ella.

El delantero definió a la actriz con la frase en inglés que alude a los ángeles de Victoria's Secret.

Entre paisajes paradisíacos de Playa del Carmen, Mauro Icardi se mostró distendido en la playa

El viaje a México comenzó después de una escala en Miami. La pareja se instaló en un exclusivo lugar junto a Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña, los tres hijos de Suárez, y la madre de la actriz. Según informó Teleshow, las hijas de Icardi y Nara no integraron la comitiva. El programa Intrusos señaló que el plan inicial contemplaba su presencia, pero el permiso de viaje no prosperó.

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En ese contexto, las publicaciones del delantero mostraron una faceta distendida de la estadía. En una de las postales, Suárez aparece sentada sobre el borde de la piscina; en otra, mira a cámara desde el agua. Icardi repitió la referencia a Victoria’s Secret en más de una imagen. El gesto tomó fuerza por la historia compartida entre los protagonistas y por el alcance que alcanzaron los audios de Wanda en los últimos meses.

Mauro Icardi fotografió a la China Suárez se espaldas en alusión a los antiguos dichos de Wanda Nara

Mientras Icardi disfruta del viaje y evalúa su futuro deportivo, Nara atraviesa una etapa de actividad profesional. La conductora presentó ¿Quieres ser mi hijo?, la película que marca su debut protagónico en el cine. En la comedia romántica comparte elenco con Agustín Bernasconi y encarna a Lucía, una mujer que atraviesa una crisis personal y construye un vínculo con un hombre más joven.

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Para la presentación del film, que llega a las salas el jueves 22 de octubre, Wanda eligió un vestido negro midi con rosas rojas y asistió acompañada por sus cinco hijos, familiares y amigos. También participaron figuras de MasterChef Celebrity, el programa que conduce. El llamativo look de Wanda Nara en la presentación de su nueva película: diseño midi, escote y estampado con rosas

Durante una entrevista en Agarrate Catalina, Nara se refirió a los desafíos de su primera experiencia como actriz de cine. “Para mí era todo nuevo, todo me daba vergüenza. Él estaba más habituado”, dijo sobre las escenas íntimas con Bernasconi. La producción contó con una coordinadora de intimidad y con ensayos previos al rodaje en Uruguay.

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En paralelo, la situación laboral de Icardi permanece abierta. Natalie Weber afirmó al aire de Intrusos que el viaje incluyó dos reuniones del delantero con clubes mexicanos, sin revelar los nombres de las instituciones. El futuro futbolístico del atacante aparece como otro de los temas que atraviesan su presente, mientras las redes sociales mantienen cada publicación de la pareja bajo observación.