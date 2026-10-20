Imágenes de la Pantera Rosa protestando en París no son reales, fueron hechas con IA

Las imágenes virales de la Pantera Rosa en las protestas de París fueron creadas con herramientas de inteligencia artificial.

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La Pantera Rosa se convirtió en uno de los símbolos virales más comentados de las protestas en Francia, pero nunca pisó las calles de París. Las imágenes que mostraban al personaje desafiando cañones de agua y vehículos policiales fueron generadas con inteligencia artificial, según confirmaron distintos medios y agencias de verificación.

La escena, de apariencia casi cinematográfica, acumuló millones de reproducciones en Facebook, X e Instagram. Combinaba el espíritu de la cultura popular con la tensión social que atraviesa el país galo, lo que facilitó su propagación antes de que se confirmara su origen sintético.

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Cómo es la imagen que engañó a las redes sociales

Los mensajes que circularon mostraban a una persona disfrazada del célebre felino rosa corriendo frente a un vehículo policial que lanzaba chorros de agua a presión. Otras publicaciones la mostraban haciendo gestos desafiantes con las manos o saludando junto a otros manifestantes.

Las imágenes creadas con inteligencia artificial que mostraban a la Pantera Rosa en las protestas de Francia no corresponden a ningún hecho real: se trata de contenido sintético generado con herramientas de IA, detectado mediante marcas de agua invisibles y confirmado por la ausencia total de registro en medios de comunicación franceses.

El diario Libération y la agencia INFOVERITAS confirmaron la ausencia de registros del episodio en los medios de comunicación franceses. (REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)

El diario francés Libération rastreó el origen de la escena y determinó que no reflejaba ningún instante vivido en la capital. INFOVERITAS, por su parte, realizó una búsqueda inversa con Google Imágenes que condujo únicamente a cuentas anónimas de redes sociales, sin ninguna nota de agencias o medios que confirmara la presencia del personaje en las movilizaciones.

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La agencia EFE llegó a la misma conclusión tras analizar un video del manifestante disfrazado corriendo delante del cañón de agua. Según el medio, “las imágenes compartidas en redes sociales de un manifestante disfrazado de Pantera Rosa han sido generadas con programas de IA”.

Cuáles fueron los fallos técnicos que delataron el montaje

El análisis de EFE detectó que el escudo de las Compañías Republicanas de Seguridad (CRS) visible en el vehículo policial no coincidía con el emblema oficial de ese cuerpo, verificable en su propia página de internet. También se observaron inconsistencias en el bigote del disfraz, que cambiaba de forma e incluso desaparecía en distintos fotogramas.

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El fondo de la escena sumó otra irregularidad: un grupo de antidisturbios aparecía observando la situación junto a pancartas con un diseño incoherente. La herramienta AI Detector confirmó que el contenido había sido creado digitalmente.

Las herramientas IsThisAI, Hive Moderation y Verify de OpenAI determinaron el origen sintético del material visual. (REUTERS/Dado Ruvic)

INFOVERITAS complementó el análisis con los detectores Hive Moderation e IsThisAI, que también calificaron la fotografía como falsa. La verificación de OpenAI con su herramienta Verify corroboró que la imagen había sido generada con sus propias herramientas de inteligencia artificial.

Otras dos imágenes del mismo episodio fueron analizadas con SynthID, la tecnología de Google DeepMind que inserta marcas de agua invisibles en contenidos generados por IA. El resultado atribuyó esas piezas a herramientas de Google. Las búsquedas inversas tampoco encontraron publicaciones del material en medios franceses de referencia como Le Monde, Le Figaro o BFMTV.

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Cuál es el origen de la imagen de la Pantera Rosa

El periodista de la BBC, Thomas Copelan, amplió el rastreo del contenido mediante un detector de SynthID, que identificó a Google como la herramienta utilizada para crear las imágenes. Una búsqueda inversa permitió ubicar la primera publicación en una cuenta de Instagram dedicada a promocionar arte generado con inteligencia artificial.

El periodista de la BBC Thomas Copelan localizó la primera publicación en una cuenta de Instagram dedicada al arte digital con personajes ficticios. (REUTERS/Jack Taylor/File Photo)

Esa misma cuenta difundía otras escenas de personajes ficticios participando en disturbios, entre ellos Homero Simpson y los Teletubbies. La publicación original sobre la Pantera Rosa incluía una etiqueta de contenido generado por IA, visible en la propia plataforma.

Copelan contactó al creador del material, quien explicó que se trataba de un proyecto artístico y que no tenía intención de que se viralizara. El reportero añadió que algunas imágenes similares se basaban en fotografías reales previas, como una de un hombre arrastrado por la policía tras un partido de fútbol en París el año anterior, y que también circuló contenido sintético con otros personajes, como el Capitán América y Superman.

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