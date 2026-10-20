Autoridades registran más de 600 controles antidoping en lo que va del año en El Salvador

Las pruebas toxicológicas del VMT identifican el consumo de alcohol, marihuana y cocaína mediante operativos sorpresa en carreteras y terminales. /(Foto VMT)

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El Viceministerio de Transporte de El Salvador (VMT) ha realizado más de 600 controles antidoping durante 2026 en terminales, carreteras y puntos logísticos del transporte de carga, como parte de las acciones para reducir la siniestralidad vial. Las autoridades informaron que estas intervenciones han permitido detectar a 1,831 conductores en estado peligroso en lo que va del año.

El director de Tránsito, Félix Eduardo Serrano, explicó en la entrevista AM de Canal 10 que los operativos incluyen pruebas de alcohol y análisis toxicológicos para detectar marihuana, cocaína y otras sustancias que pueden alterar la capacidad de conducción.

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“Lo importante es el factor sorpresa”, afirmó Serrano, al señalar que los controles no tienen horarios ni ubicaciones fijas. Según detalló, los equipos realizan inspecciones durante el día, la noche y la madrugada, tanto en carretera como antes de que los conductores inicien sus recorridos.

La estrategia se concentra en vehículos particulares, transporte público y unidades de carga. En el caso de autobuses y camiones, el VMT busca identificar a los conductores bajo los efectos de alcohol o drogas antes de que salgan a circular. Si una prueba da resultado positivo en un punto preventivo, el operador es retirado y la empresa debe sustituirlo para que la unidad pueda prestar servicio.

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El Viceministerio de Transporte de El Salvador ha detectado a 1,831 conductores en estado peligroso este año. / (VMT)

Las medidas se aplican en un contexto de alta accidentabilidad. El Salvador registra entre 55 y 60 siniestros viales diarios, con un promedio de entre cuatro y seis fallecidos cada día, según los datos expuestos por Serrano.

El funcionario sostuvo que el principal origen de los accidentes está vinculado con el comportamiento de los conductores. Entre las causas más frecuentes mencionó la distracción al volante y el incumplimiento de las normas de tránsito.

“El principal factor es el factor humano”, dijo el director de Tránsito. Añadió que, aunque las investigaciones consideran las condiciones del vehículo y de la carretera, los reportes levantados tras los hechos suelen atribuir la mayor parte de los casos a conductas imprudentes.

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Las autoridades también alertaron sobre el impacto que tienen los siniestros en peatones y motociclistas. Estos dos grupos concentran entre el 35% y el 40% de las muertes viales, debido a su exposición física ante colisiones e impactos con otros vehículos.

Serrano explicó que los motociclistas carecen de la estructura de protección de un automóvil, mientras que los peatones transitan sin una barrera que amortigüe un choque. “Lamentablemente, los que tienen las peores consecuencias de estos siniestros están siendo los peatones y los motociclistas”, indicó.

El Salvador registra entre 55 y 60 siniestros viales diarios con un saldo de hasta seis personas fallecidas por jornada; debido a ello, las autoridades mantienen controles en las carreteras. /(VMT)

La revisión técnica será obligatoria para transporte pesado

El VMT también amplió los controles sobre el transporte de carga pesada, un sector en el que los siniestros pueden causar daños de mayor alcance por las dimensiones y el peso de las unidades.

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El director general de Transporte de Carga, David Aguirre, informó que la revisión técnica vehicular ya es obligatoria para cabezales con remolque fabricados en 1999 o años anteriores. La medida también abarca a todos los camiones de volteo, sin distinción de año de fabricación.

La revisión condiciona directamente la refrenda de la tarjeta de circulación. Los propietarios que no presenten el certificado correspondiente no podrán renovar el permiso para operar. Si una unidad circula sin la documentación vigente, puede recibir infracciones e incluso quedar retenida.

“Esto está atado a la renovación de los permisos de circulación”, explicó Serrano. “Ningún dueño de vehículos de este tipo podrá refrendar su tarjeta de circulación sin haber cumplido con la revisión técnica vehicular”, reiteró.

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La revisión técnica vehicular es obligatoria para los camiones de volteo y los cabezales con remolque fabricados en 1999 o años previos.

Aguirre precisó que las inspecciones en carretera revisan licencia, documentos, peso de la carga, neumáticos, frenos, luces e implementos de seguridad. Las revisiones más profundas se realizan en siete talleres autorizados, cuya capacidad conjunta alcanza 448 inspecciones diarias.

Entre las irregularidades más recurrentes, el VMT identificó neumáticos en mal estado. Las unidades que no cumplan las condiciones mínimas de seguridad son trasladadas a predios hasta que sus propietarios corrijan las fallas detectadas.

El objetivo, según las autoridades, es que las empresas y conductores incorporen el mantenimiento preventivo como una condición para operar y reduzcan los riesgos en las carreteras salvadoreñas.

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