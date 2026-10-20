Con profundo dolor, amigos y colegas despiden a Antonio Grimau: “Siempre en mi corazón”

El martes por la mañana el actor falleció a los 82 años (Video: La Mañana con Moria-El Trece)

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Este martes, la Asociación Argentina de Actores comunicó la muerte de Antonio Grimau, figura de la escena nacional con más de seis décadas de trayectoria. El intérprete, cuyo nombre era Antonio Rebolini, dejó una marca en los escenarios, la pantalla chica y el cine argentino, donde transitó desde los galanes de telenovela hasta personajes de composiciones muy distintas.

Tras conocerse la triste noticia, las despedidas no tardaron en multiplicarse. Entre ellas se destacaron la de la propia entidad que agrupa a los actores, la de un espacio teatral emblemático de Buenos Aires y la de colegas que compartieron escenario con Grimau a lo largo de su carrera.

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La Asociación Argentina de Actores y Actrices publicó un mensaje en sus redes sociales en el que definió la trayectoria del artista como parte de la historia del espectáculo argentino. “Despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino”, señaló la entidad, y cerró el posteo con una frase dirigida a su entorno: “Abrazamos a sus seres queridos en este momento de dolor”.

La noticia también tuvo repercusión en la televisión. Moria Casán se refirió a la muerte de Grimau al aire de su programa La Mañana con Moria, por El Trece, sumándose así a las primeras voces del medio que recordaron al actor. La conductora leyó al aire la confirmación del fallecimiento de parte de la Asociación de Actores. “Creo que todos los que tuvimos el gusto de conocerlo, yo no he trabajado con él, pero sí ha trabajado mi hija. Es una persona encantadora, un actor increíble, una persona que seguramente se va a extrañar mucho. Actores de raza, gente increíble, hermosa, hermosos compañeros, hermosas personas”, dijo todavía mencionando al artista en tiempo presente.

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El actro falleció a los 82 años y la cantante contó cómo fue trabajar todo a codo en Hello Dolly (Video: Puro Show-El Trece)

El Multiteatro, el espacio teatral que conduce Carlos Rottemberg, publicó en su cuenta oficial un mensaje acompañado de una fotografía de Grimau. “Con dolor despedimos desde esta Casa Teatral al querido Antonio Grimau, uno de aquellos protagonistas inolvidables de nuestra televisión que supo trascender al buen teatro”, detalló. “Con la partida de Antonio se va una excelente persona, un gran compañero y un actor de raza”, concluyó.

Entre las despedidas se destacó la de Lucía Galán, quien se comunicó telefónicamente con Puro Show (El Trece) apenas se enteró de la noticia, recién llegada a México. “Me quedé realmente muy, muy shockeada. Muy, muy shockeada”, relató al aire, y agregó: “Acabo de aterrizar y prender el teléfono y ver”.

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“Compartimos telenovelas juntos: Soy Gitano, después, este, Hello, Dolly”, dijo, y lo describió como “un compañero maravilloso”, con “buen humor” y “siempre sonriendo”. Agregó que se trataba de “una persona realmente muy querible”, que la ayudaba todo el tiempo en su primera experiencia fuerte en comedia musical”.

Lucía Galán lo despidió con un compilado de fotos de cuando trabajaron juntos

Lucía también se despidió con un posteo (Instagram)

Consultada por los consejos que le daba el actor durante los ensayos, la integrante de Pimpinela explicó: “Por ahí cómo pararme. Una cosa es ponerte a cantar en un concierto como nosotros y otra es estar en el escenario y tener que hablar y proyectar la voz de otra manera y pararte de tal forma para tener marcaciones más estrictas”. Sobre la producción, recordó que “estaba también Ángel Malher, también recordado, y Leo Siffredi en la producción”, bajo la dirección de Arturo Puig. Precisó además que debieron parar “el 15 de marzo por el inicio de la pandemia, tras tres meses en cartel”.

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La cantante también detalló el círculo de amistades del actor, que incluyen a Pablo Alarcón y Germán Kraus. “No éramos amigos, amigos del todo no, pero es esa gente que puede pasar el tiempo y te ves y es... gente entrañable”, explicó, y agregó: “Tan talentoso, actores de los de antes, con una base, con una solidez y con una calidez y una forma de trabajar hiperrespetuosa en todo. Él era muy serio, pero hacía chistes muy ingeniosos, muy inteligentes, muy ácido, pero siempre muy atento a todo, muy respetuoso”, concluyó la cantante.

Minutos después de la entrevista, Galán volvió a despedirse de Grimau en sus redes sociales, donde compartió una fotografía de ambos en escena. “Llego a México, veo el celular y estás ahí, con tu calma sonrisa, no puedo creer la noticia... Fue un honor compartir Soy Gitano y Hello Dolly juntos. Siempre en mi corazón”, escribió en su publicación.

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Una publicación de Multiteatro despide al actor Antonio Grimau tras su fallecimiento junto a una fotografía del intérprete.

Osvaldo Santoro, amigo y colega del actor, se despidió al aire de A la Barbarossa (Telefe). “De alguna manera, ciertamente previsible, dado el deterioro de alguna manera de este último tiempo de Antonio. Pero, sin embargo, con su espíritu maravilloso de su profesión, que la amó hasta el último momento, a pesar de todo, en esa obra que hicimos junto a Osvaldo Laport”.

Santoro agregó: “Fue realmente una maravilla de trabajo que él hizo y un ser entrañable, pues yo lo conozco de hace mucho tiempo. Desde anoche estamos con este tema y bueno, era previsible el desenlace”.

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Sobre los últimos proyectos de Grimau, en el ciclo se recordó que, dos semanas antes, el actor había confirmado su participación en una obra junto a Andrea del Boca pensada para la temporada de Villa Carlos Paz, de la que finalmente se bajó “por un tema personal”. Santoro remarcó, en ese sentido: “Nosotros hicimos una obra exigente en su momento, y él estuvo siempre hasta el último día con dificultades y demás, pero siempre un amor tremendo por su profesión, por nuestra profesión”.

Osvaldo Santoro recordó a su amigo y colega Antonio Grimau, quien falleció este martes a los 82 años

Consultado sobre el entorno familiar del actor en sus últimos días, Santoro explicó: “Simplemente, sé que yo me comuniqué desde anoche con la hija y esta mañana otra vez”. En el mismo tramo se mencionó que, según un comentario atribuido a Raúl Lavié, Grimau estaba acompañado por “una señora amorosa, muy buena persona, que lo acompañaba”.

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En el mismo programa de Telefe también se comunicó Roly Serrano, otro integrante de ese grupo de amigos. “Yo lo quería mucho a Antonio, mucho. Me acabo de enterar, no lo sabía”, dijo al aire, visiblemente afectado, y lo describió como “un gran tipo”, “una persona buena, buen compañero, con mucho humor”, que transitaba “las cosas difíciles” de manera relajada junto a Osvaldo Santoro, a quien definió junto con Grimau como “dos almas hermosas”.

Serrano relató que su último encuentro con el actor había sido en el estreno de una obra de teatro, donde coincidieron sentados y pasaron la noche entre risas. “Nos reímos toda la noche porque jugábamos como dos jóvenes divirtiéndonos”, recordó, y lamentó no haber vuelto a verlo después de ese encuentro, pese a haberse prometido retomar el contacto. “Nos llamamos, tomamos un café, y después no pasa nada. Y es una mierda eso”, expresó entre lágrimas.

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El actro se despidió de su amigo luego de su repentino fallecimiento (Video: A la Barbarossa-Telefe)

Alberto Fernández de Rosa también homenajeó al actor a través de un posteo en sus redes sociales. “Murió Grimau, murió. Un buen tipo, un profesional con trayectoria llena de logros, con el balance entre el entretenimiento y el compromiso estético de quien vive de y para su trabajo”, escribió. Lo definió además como “humilde, afectuoso y un reflejo de pena en la mirada, compañero solidario”, y cerró el mensaje con una cita que atribuyó a Villar y Arnedo Gallo: “Qué solo me voy quedando, mi viejo tunal...”.

Susana Roccasalvo, compañera del actor en el programa Implacables, también le dedicó un mensaje de despedida a través de su cuenta de Instagram. La conductora acompañó el posteo con una fotografía tomada en el estudio del ciclo, donde ambos posaron juntos frente a una escenografía con el logo del programa, y escribió: “Antonio querido…. Antonio Grimau 1944-2026”.

El sentido posteo de Susana Roccasalvo (despedida, Antonio Grimau, fallecimiento)

Victorio D'Alessandro se despidió de Antonio Grimau (despedida, Antonio Grimau, fallecimiento)

Victorio D’Alessandro, compañero de elenco de Grimau en la obra Filomena Marturano, Matrimonio a la italiana, se despidió con una publicación acompañada de la imagen promocional del elenco, integrado por ocho actores. “¡Por siempre! Que lujo y alegría haber compartido con vos esta temporada inolvidable”, escribió, y agregó, sobre un fondo en tonos oscuros: “QEPD Tony querido”, en referencia al apodo con el que lo nombraban sus compañeros de reparto.