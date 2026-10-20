Continúa la polémica por la actuación de Maru Botana al probar los platos en Masterchef: “Esta vez simuló y no lo comió”

En medio de la gala de eliminación, la cocinera fingió probar la comida (Video: X/@RealTimeRating)

Guardar

La gala de eliminación de MasterChef Celebrity dejó un nuevo capítulo en la polémica que rodea a Maru Botana como jurado del reality de cocina de Telefe. Mientras los televidentes seguían la definición que terminó con la salida de More Beltrán, un gesto de la pastelera al momento de degustar uno de los platos acaparó toda la atención en las redes sociales y reavivó los cuestionamientos sobre su desempeño en el certamen.

El episodio ocurrió cuando Campi presentó ante el jurado unas empanadas fritas de mondongo acompañadas por una salsa de su autoría. Al recibir el plato, Botana cortó una de las empanadas por la mitad para observar el relleno, la bañó con la salsa que había preparado el humorista y se la llevó hacia la boca. Sin embargo, los espectadores más atentos advirtieron que la jurada no llegó a morder la masa: solo simuló el movimiento y apenas probó un poco de salsa.

PUBLICIDAD

La secuencia no pasó inadvertida y se viralizó en cuestión de minutos. En plataformas como X (antes Twitter), decenas de usuarios compartieron capturas y videos del momento, acompañados de mensajes que exigían un cambio en la composición del jurado. “Qué bronca me genera Maru Botana, tanto te cuesta probar la comida, te pagan para eso. ¿Cómo podés evaluar algo si no lo probás? Esquiva las masas”, escribió una usuaria en un comentario que cosechó miles de interacciones.

Durante la presentación del plato de Campi, unas empanadas de mondongo, la cocinera fingió probar el plato (Video: MasterChef Celebrity-Telefe)

El reclamo se extendió rápidamente y adoptó distintos tonos. Algunos cuestionaron la credibilidad de las devoluciones: “Pónganse las pilas y pongan a un jurado que quiera probar las cosas bien. Se supone que un jurado tiene que comer todo lo que implica el plato, no separarlo ni desarmarlo, o fingir comer como en este caso. Harta de Maru Botana”, reclamó otro usuario. Otros fueron más tajantes y recurrieron a la ironía: “Papelón: Maru Botana hace la mueca de morder la comida en MasterChef Celebrity”, se leyó entre las publicaciones más compartidas.

PUBLICIDAD

La controversia también derivó en cuestionamientos que excedieron lo gastronómico. “Hay un montón de minas con problemas alimenticios, muestran a esta que hace como que prueba la comida. Cualquier cosa es”, planteó una seguidora del programa, al vincular la actitud de la pastelera con un mensaje que consideró perjudicial para quienes atraviesan trastornos de la conducta alimentaria.

No es la primera vez que la forma en que Botana degusta los platos de los participantes genera debate. Desde el inicio de esta edición de MasterChef Celebrity, distintas figuras mediáticas y usuarios de redes sociales señalaron que la jurada suele desarmar las preparaciones, separar ingredientes o probar porciones mínimas, un comportamiento que contrasta con el de los otros miembros del jurado. La repetición de estas escenas transformó el tema en una constante del programa y alimentó un creciente pedido del público para que la producción revise su lugar en el panel de evaluación.

PUBLICIDAD

La conductora cuestionó la manera en que la chef evalúa los platos de los participantes en el reality y reavivó su histórica pelea (Video: Yanina 107.9/ Radio El Observador)

Galas atrás, Yanina Latorre cuestionó la manera en que la cocinera degustó los platos de los famosos. Latorre reemplazó a su hija, Lola Latorre, en la conducción de #ReactMasterchef junto a Agustín Cachete Sierra. La conductora siguió en vivo la competencia gastronómica y convirtió cada degustación del jurado en tema de conversación.

El comentario surgió cuando Julieta Nahir Calvo presentó unas tortillas vegetarianas ante el jurado. Al observar a Maru Botana cortar una porción, Latorre preguntó: “A ver cuánto come Maru, que se quejan de que come poco”.

Mientras la participante explicaba su receta, la conductora redobló la apuesta con sus observaciones. “Dale, dale, corta y no come”, expresó. Después de que Botana llevara un bocado a la boca, agregó: “¡Ay, un pedacito así!”.

PUBLICIDAD

La panelista sostuvo que, al tratarse de una preparación rellena, había que probar la masa y el interior antes de opinar sobre el resultado. Sus dichos rápidamente volvieron a poner el foco en la relación que mantiene con la jurado.

Durante la misma degustación, Latorre comparó a Botana con Germán Martitegui, uno de los jurados de MasterChef Celebrity. “¡No ves el pedazo que come este!”, comentó al verlo probar el plato de Calvo.

Luego lanzó otra frase que dejó en claro su postura: “Esto es comer, no lo que hace Maru”. Más tarde, mientras seguía la evaluación de otra preparación, dijo que tenía el desafío de verla “meterse un pedazo como la gente en la boca”. La conductora volvió a la carga cuando Elizabeth Vernaci presentó su plato. Al ver la porción que tomó Botana, afirmó: “El pedacito me deprime. Yo me clavo la tortilla entera”.

PUBLICIDAD