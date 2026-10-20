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Gemini cambia sus herramientas: qué pasará con Gems, Skills y las tareas automáticas desde de noviembre

El rediseño elimina la necesidad de abrir asistentes separados y permite recuperar pautas guardadas directamente durante cada solicitud, con combinaciones adaptadas al contexto de trabajo

Google reorganiza Gemini, los Gems pasan a ser Skills y Spark adopta el nombre Tarea - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Google reorganiza Gemini, los Gems pasan a ser Skills y Spark adopta el nombre Tarea - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
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Google modificará desde el 17 de noviembre la forma en que los usuarios de cuentas personales emplean Gemini, con un cambio que transformará Gems, Skills, Spark, Tarea y las Acciones programadas.

La reorganización integrará instrucciones personalizadas y automatizaciones dentro del chat principal, un ajuste que altera cómo se crean, combinan y ejecutan funciones de inteligencia artificial.

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La transición busca ordenar herramientas que cumplen tareas cercanas, aunque responden a objetivos distintos. Google convertirá los Gems en Skills, incorporará Spark bajo la denominación Tarea y conservará las Acciones programadas para pedidos que deben entregarse en un horario fijado. Las cuentas de trabajo y de centros educativos adoptarán el mismo modelo en 2027.

Google integra las instrucciones personalizadas dentro del chat principal de Gemini - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Google integra las instrucciones personalizadas dentro del chat principal de Gemini - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Los Gems se convierten en Skills

Hasta ahora, los Gems funcionaban como asistentes independientes. El usuario los seleccionaba en una barra lateral y cada elección abría una conversación separada. Desde el 17 de noviembre, Google iniciará la conversión automática de los Gems personales en Skills, un formato que traslada las instrucciones configuradas al hilo principal de Gemini.

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Tras esa migración, la interfaz anterior desaparecerá para esas cuentas y ya no hará falta cambiar de ventana para recuperar una configuración concreta.

Para utilizar una Skill, bastará con escribir una barra diagonal en el cuadro de solicitud y elegir la opción correspondiente. Gemini también podrá activarla cuando identifique que las pautas guardadas coinciden con el pedido.

La diferencia central radica en que varias Skills pueden operar en una misma conversación: una puede definir la imagen de marca y otra establecer el tono de escritura, sin trasladar resultados entre bots distintos.

Las Skills combinarán varias configuraciones en una misma conversación - GOOGLE
Las Skills combinarán varias configuraciones en una misma conversación - GOOGLE

Skills tendrá limitaciones iniciales

La sustitución no conservará todas las capacidades disponibles en los Gems. Al comienzo, las Skills no admitirán herramientas como Canvas, Investigación profunda, Aprendizaje guiado ni la generación de video y música. Tampoco permitirán compartir una Skill o adjuntar archivos de Drive. Google prevé incorporar esas opciones más adelante, pero quienes dependan de ellas deberán revisar sus configuraciones antes de la fecha de conversión.

La recomendación para conservar el material consiste en copiar las instrucciones de cada Gem en un archivo Markdown y descargar los archivos de conocimiento asociados. Esa copia permitirá reconstruir los ajustes cuando la versión previa deje de estar disponible. La medida resulta relevante para configuraciones que mezclan directrices de trabajo con documentos o con funciones que Skills aún no incorpora.

Las Acciones programadas generan entregas en horarios definidos

Las Acciones programadas permiten redactar una solicitud, elegir el momento de ejecución y definir su frecuencia. Gemini prepara el resultado en segundo plano y admite hasta 10 acciones activas a la vez.

En la versión web, el chat queda marcado como no leído; en móviles, el servicio envía una notificación que puede aparecer en la pantalla de bloqueo, según los ajustes del dispositivo. Su despliegue para cuentas gratuitas continúa y ya no exige una suscripción a Google AI.

Mano robótica gris abre una puerta blanca. El logo vibrante de Gemini emerge, mientras ventanas de navegador y un logo borroso de Chrome se desvanecen al fondo.
La modalidad puede investigar mercados, comprobar tarifas o avanzar en gestiones dentro de entornos virtuales, pero reserva para la persona la autorización de compras, mensajes y formularios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La herramienta requiere Keep Activity activada y elabora el contenido durante la hora anterior a la entrega. Esa condición reduce su utilidad para información que cambia en minutos. Puede servir para recibir un resumen del calendario, una lista de tareas, correos electrónicos o un pronóstico diario. Si la petición utiliza la ubicación, Gemini toma como referencia el lugar donde se creó.

Tarea asume el espacio que ocupaba Spark

Spark, que aparece como Tarea junto al cuadro de solicitud, mantiene función de agente capaz de continuar procesos tras cerrar el ordenador o bloquear el teléfono. Opera en máquinas virtuales de Google Cloud y puede investigar competidores o vigilar precios de vuelos.

Exige Google AI Pro o Ultra, Keep Activity y admite hasta 15 procesos simultáneos. Solicita aprobación antes de enviar mensajes, modificar datos, comprar o completar formularios. A diferencia de las Acciones programadas, puede reaccionar a eventos y completar pasos sin presencia del usuario, aunque requiere supervisión humana.

La simplificación puede facilitar el uso de instrucciones y automatizaciones, aunque también obliga a los usuarios a distinguir con mayor precisión qué tarea corresponde a cada opción y a revisar los límites de las funciones que todavía están en desarrollo.

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