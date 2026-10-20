“El consumidor ya no se va a ningún lado”: la fuerte advertencia de los supermercados sobre la caída de las ventas

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La caída del consumo masivo sigue golpeando a los supermercados, que acumulan meses de retroceso en sus ventas, enfrentan el cierre de locales y observan cómo los consumidores concentran sus compras en productos indispensables. El escenario preocupa a las grandes cadenas porque, a diferencia de otras crisis económicas, esta vez no se registra una migración significativa hacia otros canales comerciales: la contracción de la demanda alcanza prácticamente a todos los formatos.

Así lo describió Juan Vasco Martínez, director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), durante una entrevista en Infobae en Vivo, en la que analizó la situación del sector, los cambios en los hábitos de consumo y el impacto de la informalidad sobre la competencia comercial.

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Según explicó, las ventas de los supermercados acumulan una caída interanual cercana al 4% en volumen, mientras que el último mes medido (agosto) registró una contracción del 3,3%. También recordó que 2025 cerró con una baja del 5,2 por ciento.

Martínez señaló que los resultados negativos se mantienen prácticamente desde comienzos de 2024. Sin embargo, una de las principales diferencias respecto de crisis anteriores es el comportamiento de los consumidores. Durante la crisis de 2001 y 2002, las grandes cadenas lograron identificar hacia dónde se trasladaba parte de su clientela: los autoservicios independientes, que experimentaron una fuerte expansión.

Los supermercados acumulan meses de caída en sus ventas y advierten que el consumo todavía no encuentra señales claras de recuperación, remarcó el director ejecutivo de ASU, Juan Vasco Martínez

Ante la pregunta sobre dónde compran actualmente quienes dejaron de hacerlo en los supermercados, su respuesta fue contundente: “Ahora no se van a ningún lado”.

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El ejecutivo explicó que algunos canales comerciales muestran un desempeño relativamente menos negativo, pero que la contracción afecta tanto a las grandes superficies como a los autoservicios y almacenes.

Cierre de supermercados y cambios en las compras

La caída de las ventas también tiene consecuencias sobre la estructura comercial. Durante la entrevista, Martínez confirmó que cerraron locales de supermercados y mencionó casos de empresas que discontinuaron determinados formatos o marcas comerciales.

Entre los ejemplos, se refirió a cadenas que dejaron de operar establecimientos de proximidad y a compañías que redujeron su presencia en determinadas regiones. Aunque no proporcionó una cifra total de cierres, confirmó que el fenómeno alcanza a diferentes operadores.

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El impacto resulta particularmente importante en los segmentos de menores ingresos, donde la reducción de las compras repercute directamente sobre el volumen de mercadería vendida. Martínez explicó que ese segmento es especialmente relevante porque el negocio supermercadista depende fundamentalmente de las cantidades comercializadas.

En cuanto a la distribución geográfica, mencionó al Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario y Mendoza entre las zonas donde el panorama resulta más complicado.

En contraste, destacó que algunas localidades vinculadas a actividades económicas específicas muestran una evolución más favorable. Como ejemplo, mencionó a Añelo, en Neuquén, donde aseguró que el consumo presenta un fuerte dinamismo debido al furor de Vaca Muerta. También señaló que determinadas localidades del interior agrícola registran un desempeño algo mejor.

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Más allá de la caída de las ventas, el sector observa una transformación en los hábitos de compra, con una mayor concentración en productos básicos y una menor demanda de artículos considerados prescindibles.

Martínez definió este fenómeno como una “primarización de la compra”, una tendencia que se refleja directamente en las góndolas.

Las grandes cadenas reclaman reducir las diferencias tributarias con el comercio informal y ampliar los controles sobre las operaciones con billeteras virtuales

El ejecutivo utilizó como ejemplo el sector de los lácteos, donde los productos de mayor valor pierden espacio de exhibición debido a que registran una menor rotación. La situación también afecta a los fabricantes, que necesitan mantener volúmenes de producción y comercialización.

El comercio electrónico y los productos importados

Otro de los temas abordados fue el crecimiento del comercio electrónico y su capacidad para compensar la contracción de las ventas presenciales.

Martínez sostuvo que, pese a la expansión de las plataformas digitales, las ventas online representan menos del 5% del consumo masivo, considerando alimentos, bebidas, productos de limpieza, perfumería y artículos de cuidado personal.

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Explicó que parte de las operaciones registradas como comercio electrónico corresponden a compras realizadas por trabajadores de plataformas dentro de los propios supermercados. Por ese motivo, existen diferencias metodológicas entre las empresas al momento de clasificar determinadas operaciones.

De todos modos, fue categórico respecto del resultado general: incluso al sumar las ventas digitales y presenciales, el consumo continúa mostrando caídas.

Durante la entrevista también surgió el impacto de la apertura comercial sobre la oferta de productos extranjeros. Martínez estimó que los productos importados representan, como máximo, alrededor del 4% de la oferta de consumo masivo de las cadenas, sin incluir rubros como electrónica, textiles o artículos de bazar.

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Además, aseguró que su incidencia comercial todavía es limitada y que los productos importados no logran competir en precios con la producción nacional. “Hasta ahora no hay nada que compita en precio con lo que es la producción local”, afirmó.

La disputa por Ingresos Brutos y las billeteras virtuales

En otro tramo de la entrevista, Martínez se refirió al reclamo de ASU para reducir las diferencias impositivas entre los comercios formales y aquellos que utilizan mecanismos de evasión.

La entidad solicitó al Ministerio de Economía que se avance con la incorporación de CABA, Santa Fe y La Pampa al sistema de retenciones de Ingresos Brutos sobre cuentas de pago y billeteras virtuales, conocido como Sircupa (Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago).

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El ejecutivo explicó que el objetivo consiste en reducir las asimetrías tributarias que afectan a las grandes cadenas frente a determinados operadores comerciales.

Aclaró que la iniciativa no implica crear un nuevo impuesto ni aumentar las alícuotas existentes, sino aplicar mecanismos de recaudación sobre operaciones que actualmente no están alcanzadas por ese régimen en las tres jurisdicciones.

Martínez estimó que la informalidad podría representar alrededor del 50% del mercado, aunque reconoció que resulta difícil medir con precisión las operaciones que se desarrollan fuera de los circuitos formales. También mencionó prácticas como la falta de emisión de tickets, las transferencias a cuentas personales que no corresponden al titular del comercio y los sistemas de doble facturación.

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“Hemos normalizado ir a un comercio y pagar y que no nos den ticket”, cuestionó.

Como ejemplo, recordó un procedimiento policial realizado en La Plata, donde se detectaron tres autoservicios que utilizaban un sistema informático con dos registros de facturación: uno correspondiente a las operaciones reales y otro destinado a la información oficial.

El representante de ASU también cuestionó la postura del gobierno de La Pampa frente al pedido de las cadenas y sostuvo que, en algunas jurisdicciones, las autoridades parecen tolerar determinados niveles de informalidad como una forma de sostener la actividad comercial.

En cuanto a la Ciudad de Buenos Aires, señaló que encontró mayor receptividad para analizar la incorporación al sistema de retenciones.

Martínez aclaró que el planteo de la asociación no está dirigido contra los almacenes o supermercados independientes en general, sino contra quienes utilizan mecanismos de evasión. También recordó que las cadenas realizan reclamos vinculados con la competencia informal desde hace aproximadamente 15 años.

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Mirá la entrevista completa a Juan Vasco Martínez