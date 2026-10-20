La inteligencia artificial descifra 100.000 páginas manuscritas y revela dos siglos de comercio marítimo británico

Investigadores de la Universidad de Southampton emplearon inteligencia artificial para descifrar 100.000 páginas manuscritas sobre el comercio marítimo británico - Crédito: Universidad de Southampton

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Cientos de miles de páginas manuscritas en pergamino, acumuladas durante más de dos siglos en los Archivos Nacionales de Kew, permanecían prácticamente inaccesibles para la investigación a gran escala. Ahora, un equipo de historiadores de la Universidad de Southampton logró descifrar mediante inteligencia artificial esos registros portuarios centenarios y transformarlos en un mapa interactivo sin precedentes que traza el ascenso de Gran Bretaña como potencia comercial marítima entre los reinados de Isabel I y Jorge III.

El trabajo, liderado por el historiador Craig Lambert, profesor de la Universidad de Southampton, consistió en escanear unas 100.000 páginas de libros de registro portuarios encuadernados en cuero que documentan viajes individuales, puertos, barcos, capitanes y cargamentos desde 1565. Un software de inteligencia artificial fue entrenado para reconocer la caligrafía de distintos funcionarios portuarios y adaptarse a los cambios ortográficos que se produjeron a lo largo de las décadas.

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El Instituto de Datos Geológicos colaboró en la creación de un mapa interactivo para consultar las rutas y embarcaciones del período mercante británico - Crédito: Universidad de Southampton

“Fue una tarea monumental, realizada a una escala nunca antes vista”, señaló Lambert, de acuerdo con lo recogido en Phys.org. “Sin la IA para extraer y organizar los datos, esto habría llevado años. Si bien aún requería verificación manual, aceleró enormemente el proceso”.

La información extraída fue traducida a una base de datos en colaboración con el Instituto de Datos Geológicos de Southampton, que sirvió como base para construir el mapa interactivo. La herramienta permite a los usuarios explorar el comercio marítimo a lo largo del tiempo desde múltiples perspectivas: rutas, mercancías, centros comerciales y embarcaciones.

Europa concentraba el 80% del valor del comercio exterior inglés

Uno de los hallazgos más llamativos del proyecto contradice la percepción habitual sobre el imperio colonial británico. Los datos correspondientes al período 1696-1697 muestran que los mercados europeos representaban alrededor del 80% del valor registrado del comercio exterior de Inglaterra, pese al creciente establecimiento de conexiones coloniales y globales.

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Francia y los Países Bajos lideraron la cantidad de emplazamientos marítimos vinculados a los intercambios con Gran Bretaña - Crédito: Universidad de Southampton

De los 15 países con mayor número de emplazamientos marítimos vinculados al comercio británico, 10 se encontraban en Europa. Francia encabezó la lista con 157 emplazamientos marítimos identificados, seguida por los Países Bajos con 68. India ocupó el tercer lugar con 59.

John McAleer, profesor asociado de historia y codirector del proyecto, observó: “Incluso hace siglos, Europa era la principal región comercial de ultramar de Gran Bretaña, y aunque Gran Bretaña tenía importantes conexiones globales, la mayor parte de su comercio principal todavía se realizaba más cerca de sus propias costas”.

El mapa registra más de 3.000 puertos nacionales e internacionales

El equipo identificó más de 3.000 puertos en total, de los cuales más de 1.000 corresponden a una extensa red que recorre las vías navegables costeras e interiores del país. Dentro de Gran Bretaña, el suroeste dominó la actividad del transporte marítimo mercante con 426 emplazamientos registrados a lo largo de los siglos, seguido por el sureste con 306. La zona marítima de Londres y el Támesis concentraba por sí sola 135 puertos, muelles y desembarcaderos. Escocia contaba con 98 emplazamientos.

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El carbón y la cerveza figuraron como los principales artículos de intercambio dentro de los registros portuarios analizados. - Crédito: Universidad de Southampton

Carbón, cerveza y una supuesta panacea veneciana entre las mercancías más frecuentes

Los registros también revelaron información sobre los productos que circulaban por las rutas comerciales. El carbón figuraba como el principal artículo de comercio, seguido de cerca por la cerveza. Junto a estos bienes básicos aparecían mercancías menos previsibles: juguetes infantiles, tripas de oveja, cuerdas de arco y una supuesta panacea conocida como “melaza de Venecia”.

Jason Sadler, profesor de GeoData en la Universidad de Southampton, destacó la vocación pública de la herramienta: “Queríamos que la información fuera lo más accesible posible para el público en general, los académicos y los historiadores aficionados. La gente puede explorar fácilmente los datos de diferentes períodos, centros comerciales, barcos, mercancías, rutas y mucho más”.

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