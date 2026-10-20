Costa Rica

Costa Rica suma 19 cierres educativos en 2026 y Alajuela encabeza la lista

El Ministerio de Educación Pública registró más del doble de clausuras que el año pasado, mientras Puntarenas quedó segunda con seis establecimientos fuera de servicio durante este periodo lectivo nacional

Niño estudiante con camisa blanca y pantalón azul sentado en un pupitre, escribiendo en un examen. Al fondo, una pizarra verde y una ventana.
El Ministerio de Educación Pública de Costa Rica contabilizó la clausura de 19 centros educativos en lo que va de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Más del doble de los centros educativos que cerraron en 2025 dejaron de funcionar en Costa Rica durante lo que va de 2026. El Ministerio de Educación Pública (MEP) contabilizó 19 cierres, frente a los nueve del año anterior, en un contexto de reducción sostenida de la matrícula escolar, según datos publicados por CR Hoy.

De los establecimientos clausurados este año, 13 eran escuelas y seis correspondían a servicios de educación para jóvenes y adultos. Alajuela concentró siete cierres, seguida por Puntarenas, con seis; Guanacaste, con tres; San José, con dos, y Limón, con uno.

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El récord de cierres se produjo en 2023

El mayor número de clausuras del período comprendido entre 2020 y 2026 ocurrió en 2023, cuando el MEP registró 81 centros educativos cerrados. En 2024, el total bajó a 20, mientras que en 2022 se reportaron siete casos. Durante 2020 y 2021, la cantidad fue de seis establecimientos en cada año.

La Comisión de Regulación de la Oferta Educativa del MEP aprobó este año los cierres de las escuelas Río Sardinal y Gregorio Prendas Montero. No obstante, las fechas de cierre asignadas a esos centros corresponden a 2023 y 2024, respectivamente.

El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, advirtió que el MEP prevé nuevos cierres en los próximos años. El funcionario hizo esa declaración durante una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios el 22 de septiembre, de acuerdo con la información recogida por CR Hoy.

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La provincia de Alajuela concentró siete de los 19 cierres de planteles escolares registrados por las autoridades durante 2026. (Foto: Ministerio de Educación Pública)
La provincia de Alajuela concentró siete de los 19 cierres de planteles escolares registrados por las autoridades durante 2026. (Foto: Ministerio de Educación Pública)

La matrícula primaria bajó de 467,442 a 417,537 alumnos

La cantidad de estudiantes de primaria pasó de 467,442 en 2019 a 417,537 en 2026, una disminución cercana a 50,000 alumnos. Las proyecciones de la Unesco y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe prevén que la matrícula costarricense descienda hasta 336,312 estudiantes en 2030.

La caída ya tiene efectos en escuelas unidocentes que atienden a una cantidad reducida de alumnos. Según el Observatorio Costarricense de la Educación de la Universidad Nacional, durante el curso lectivo de 2025 las escuelas La Balsa y Jazminal tenían un estudiante cada una, mientras que La Reserva, Naranjal y San Rafael contaban con dos alumnos por centro.

Linda Vista, Pueblo Nuevo y La Hacienda registraban tres estudiantes cada una. Caño Blanco atendía a seis alumnos, El Rosario a 11 y Chorreras a 56 estudiantes, según los datos del observatorio universitario.

Las escuelas rurales brindan clases y alimentación

El récord de clausuras escolares en el país ocurrió en 2023 con un total de 81 centros educativos cerrados. (Fuente: MEP)
El récord de clausuras escolares en el país ocurrió en 2023 con un total de 81 centros educativos cerrados. (Fuente: MEP)

El investigador Juan Carlos Zamora Ureña, de la División de Educación Rural de la Universidad Nacional, sostuvo que la reducción de la matrícula debería permitir una mayor inversión por alumno y mejores condiciones de enseñanza. Su planteo cuestiona que la respuesta a la baja de estudiantes sea el recorte del presupuesto educativo o el cierre de establecimientos.

Zamora señaló que, en algunas comunidades, las escuelas rurales constituyen el único servicio público disponible. Además de impartir clases, esos centros proporcionan alimentación a niños de familias con dificultades económicas.

La disminución de estudiantes abre una discusión sobre el destino de los recursos educativos y la continuidad de las escuelas rurales con pocos alumnos. El MEP anticipó que habrá más cierres, mientras que desde la Universidad Nacional plantean que esos establecimientos cumplen funciones que van más allá de la enseñanza.

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