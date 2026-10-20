Crimen y Justicia

Por qué Diego Peretti es la figura clave en la denuncia por estafa a Hernán Casciari

El actor fue mencionado más de 50 veces en la acusación de 18 presuntas víctimas que hoy analiza la Justicia. Los denunciantes que invirtieron en su debut como director aseguraron recibir apenas centavos de los dólares entregados

Diego Peretti y Hernán Casciari
Diego Peretti y Hernán Casciari
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El actor Diego Peretti presentó un breve descargo en su cuenta de Instagram sobre el escándalo mediático de la semana, uno que podría arrastrarlo a declarar en Tribunales. Se refirió a la denuncia por estafa que enfrenta Hernán Casciari, presentada por 18 “socios inversores” de su plan de películas. La Muerte de Un Comediante, el debut de Peretti como director, estrenada en cines a comienzos de este año, fue una de esas películas.

En el descargo, Peretti dijo, básicamente, que firmó un contrato por su rol y nada más, que nada tuvo que ver en el financiamiento. Pero su figura, aseguran los denunciantes mismos, fue clave para atraer a esos inversores. Cuatro años atrás, ante un Andy Kusnetzoff algo azorado, Casciari presentaba el entonces llamado “Peretti Project” en su columna del programa Perros de la Calle. Anunciaba la inversión como un negocio infalible. La gente, por lo visto, le creyó.

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Cuatro años después, el Peretti Project se vuelve una parte central de la denuncia contra Casciari, encabezada por el abogado Ariel Gil Ces, que ayer presentó documentos en la Fiscalía N°16 de la doctora Mónica Cuñarro, a cargo de esclarecer el caso, en el que Peretti podría ser un testigo de interés. No es para menos: el actor es mencionado 54 veces en las 39 páginas de la presentación. Inversores que pusieron dólares en su película afirmaron recibir de vuelta unas meras chirolas.

Películas de Orsai
El afiche del film de Peretti para Orsai

No solo eso: según la denuncia, La Muerte de Un Comediante fue el proyecto de Orsai Audiovisuales que más inversores atrajo, por lejos, con diez mil participaciones contra cuatro mil del proyecto protagonizado por “Dibu” Martínez, que llegó a Netflix meses atrás, o las 5495 participaciones de Canelones, protagonizada por Darío Barassi.

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“La manera en que Hernán Casciari presentaba el proyecto reforzaba todavía más esa sensación: todo parecía indicar que no había manera de que el proyecto fracasara”, aseguró la primera denunciante en la lista. Puso mil dólares para el film. Recibió de vuelta 28 dólares con 20 centavos.

Otro puso 600 dólares. “A casi nueve meses del estreno, lo único que recibí fueron seis acreditaciones en la billetera de la aplicación de Orsai que suman 16,92 USD, es decir el 2,82 % de lo que puse”, afirmó el segundo denunciante. “Mis inversiones en Orsai Audiovisuales fueron Proyecto Peretti Proyect (La muerte de un comediante), hice una inversión de dólares 1700, percibiendo hasta la fecha de un importe de dólares 47,94″, se lamenta otro que mandó carta documento. Los ejemplos se repiten.

Luego, está el supuesto mail que Casciari envió a uno de los damnificados, que envió 2000 dólares para entrar al pozo del film de Peretti desde una billetera cripto. Allí, supuestamente, Casciari le dijo que ya tenía un millón y medio de dólares.

Diego Peretti en un fotograma de "La Muerte de un Comediante"
Diego Peretti en un fotograma de "La Muerte de un Comediante"

El mail y el millón y medio

El denunciante apuntó en su denuncia: “El 31 de diciembre de 2022, a las 16:12 hs, recibí un correo electrónico de bienvenida firmado por Hernán Casciari, dirigido a mi casilla, con el asunto ‘Muchas gracias por invertir en el Peretti Project’. En dicho mensaje, Casciari me dio la bienvenida como socio productor de La Muerte de un Comediante, confirmó que mi inversión formaba parte de un total que ya se acercaba a los 1.500.000 USD, indicó que la película sería dirigida y protagonizada por Diego Peretti con guion de él y de Chiri Basilis, y me proporcionó los enlaces oficiales del proyecto, incluyendo los Términos y Condiciones”.

“En ese momento no conocía personalmente a Hernán Casciari ni a la empresa Orsai”, siguió: “La expectativa de retorno resultaba indudable, tras escuchar de manera reiterada que los socios productores iban a obtener una ganancia”. Así y todo, ni siquiera lo invitaron a la avant premiere.

"La Muerte de un Comediante", el proyecto de Orsai con más inversiones
"La Muerte de un Comediante", el proyecto de Orsai con más inversiones

Este inversor le escribió a Casciari mismo el 9 de marzo último. “Ese mismo día, a las 17:22 hs, Casciari me respondió reconociendo que el recupero económico “no será satisfactorio, pero tampoco tan pobre como ahora, que recién empieza el camino”, y mencionando que ambos proyectos irían a cines y plataformas, además de apostar a créditos del INCAA". aseveró. Es cuanto menos irónico: Casciari, que llevó durante años la bandera del crowdfunding de la Comunidad Orsai, hablaba de pedirle plata al Estado.

El saldo en su cuenta de Orsai, aseveró, era de 56 dólares y 40 centavos.

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