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La FIFA sancionó al entrenador y a una figura de la selección de Egipto por sus declaraciones tras perder con Argentina en el Mundial

El técnico Hossam Hassan y el delantero Mostafa Zico recibieron varias fechas de suspensión por lo ocurrido en el duelo de octavos de final

El Comité Disciplinario de la FIFA evaluó los gestos de Hossam Hassan hacia el árbitro François Letexier al momento de determinar la sanción (REUTERS/Paul Childs)
El Comité Disciplinario de la FIFA evaluó los gestos de Hossam Hassan hacia el árbitro François Letexier al momento de determinar la sanción (REUTERS/Paul Childs)
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La FIFA sancionó al entrenador de la selección de Egipto, Hossam Hassan, y al delantero Mostafa Zico con tres y cinco partidos de suspensión, respectivamente, por sus declaraciones contra el arbitraje tras la eliminación del equipo africano en los octavos de final del Mundial 2026 ante Argentina. Por su parte, Ibrahim Hassan, hermano gemelo de Hossam y director deportivo conjunto egipcio, también recibió una suspensión de tres encuentros, tal como informó la federación de fútbol de ese país.

El origen de las medidas disciplinarias se remonta al duelo de octavos de final disputado el 7 de julio en Atlanta, Estados Unidos, donde la selección argentina remontó una desventaja de 2-0 para imponerse 3-2 en un encuentro marcado por algunas sanciones del francés François Letexier que generaron los reclamos de los egipcios. Hossam Hassan culpó a errores arbitrales por la eliminación de su equipo, mientras que Zico fue más allá al calificar que el torneo estaba “arreglado” en una entrevista posterior al partido.

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“Es una injusticia clara y evidente. El árbitro ha desperdiciado el esfuerzo de un país entero. Desde el principio del partido ha estado en nuestra contra, no puede ser que nos vayamos así del Mundial cuando íbamos ganando 0-2. El torneo está amañado. No estaba en nuestras manos. Estaba en manos del árbitro”, declaró el delantero egipcio tras el partido.

El atacante Mostafa Zico acusó que el torneo estuvo amañado luego de la eliminación del conjunto egipcio ante Argentina en el Mundial 2026 (IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis)
El atacante Mostafa Zico acusó que el torneo estuvo amañado luego de la eliminación del conjunto egipcio ante Argentina en el Mundial 2026 (IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis)

El entrenador, por su parte, denunció un trato “injusto” en la rueda de prensa posterior al encuentro. “Ha sido una injusticia. Quizá querían mantener al campeón del mundo en la competición. Quizá querían que Messi siguiera en el torneo”, expresó Hassan. “Les prometo: no volveré a seguir los partidos de este Mundial. Esa es mi lucha interior, mi protesta interior, mi propia forma de alzar la voz y de plantar cara”, agregó el DT. El Comité Disciplinario de la FIFA también tomó en cuenta los gestos confrontativos de Hassan hacia el árbitro francés François Letexier, que incluyeron una señal de “no al racismo”.

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El partido dejó varias jugadas que alimentaron la furia del campamento egipcio. Zico anotó un gol que habría significado el 2-0 a favor de los Faraones, pero el tanto fue anulado tras la intervención del videoarbitraje (VAR), que detectó una falta sobre Lisandro Martínez en una acción previa dentro de la jugada. Cuando el marcador se igualó 2-2, los jugadores de Egipto reclamaron un penal por una supuesta infracción de Alexis Mac Allister sobre Hamdi Fathi dentro del área. Letexier no señaló la falta, y poco después Enzo Fernández marcó el gol de la victoria argentina en tiempo de descuento. Un miembro del cuerpo técnico egipcio recibió tarjeta roja tras el tanto definitivo.

La Asociación Egipcia de Fútbol (EFA) presentó una queja formal ante la FIFA al día siguiente del encuentro y solicitó que el francés Letexier fuera apartado del resto del torneo. Argentina avanzó hasta la final del certamen disputado en Estados Unidos, Canadá y México y cayó 1-0 ante España en Nueva York.

El Comité Disciplinario de la FIFA evaluó los gestos de Hossam Hassan hacia el árbitro François Letexier al momento de determinar la sanción. (REUTERS/Paul Childs)
El Comité Disciplinario de la FIFA evaluó los gestos de Hossam Hassan hacia el árbitro François Letexier al momento de determinar la sanción. (REUTERS/Paul Childs)

Las sanciones tienen un impacto directo en el calendario competitivo de Egipto. Tanto Hossam como Ibrahim Hassan quedarán fuera de la doble jornada contra Malawi por las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones 2027, programada para noviembre, y del primer partido de la ventana internacional de marzo de 2027 contra Angola. El caso de Zico es más severo: su suspensión de cinco encuentros lo dejará fuera de la selección hasta junio de 2027, por lo que se perderá los cuatro partidos restantes de la clasificación para la Copa Africana de Naciones y un compromiso internacional adicional.

La entidad egipcia reconoció la decisión, pero dejó la puerta abierta a una impugnación. “La EFA ha solicitado al Comité Disciplinario de la FIFA obtener las razones detalladas y los fundamentos de las decisiones emitidas, con el fin de estudiarlas y evaluar la posición legal, en preparación para iniciar los procedimientos de apelación de acuerdo con las normativas vigentes”, indicó el comunicado del organismo.

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