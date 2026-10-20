Murió Antonio Grimau: cómo fue la llamada que hizo la semana pasada para renunciar a una obra de teatro y alertó sobre su salud

En medio de la inesperada muerte del reconocido actor Antonio Grimau, Pía Shaw habló sobre la llamada que hizo y alertó a los productores de una obra de teatro (A la Barbarossa - Telefe)

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El mundo del espectáculo atraviesa horas de conmoción tras la muerte de Antonio Grimau, a los 82 años. El actor, que desarrolló una trayectoria de más de seis décadas en el teatro, la televisión y el cine, continuaba vinculado a nuevos proyectos y mantenía activa su relación con los escenarios. Poco después de que se conociera el comunicado que confirmó su fallecimiento, trascendieron detalles sobre una de sus últimas decisiones laborales y sobre el particular llamado que realizó a los productores de una obra que iba a llevar adelante en la temporada de verano.

La información fue compartida por Pía Shaw en A la Barbarossa, el ciclo de Telefe, en medio de la conmoción que generó la noticia. La periodista explicó que Grimau había sido convocado para formar parte de una propuesta teatral que está previsto que se presente en Carlos Paz. La obra contaba también con la participación de Andrea del Boca, quien se prepara para regresar a los escenarios, y el actor se había mostrado especialmente entusiasmado con la posibilidad de acompañarla en ese proyecto.

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El dato también había sido mencionado previamente por Nicolás Peralta en SQP, por América. Sin embargo, Shaw aportó detalles sobre la conversación que Grimau mantuvo con los responsables de la producción. “Estoy en condiciones de confirmarles que en la última semana, debido a que estaba transitando un problema de salud, él lo llamó un problema personal, se había bajado del proyecto”, explicó Shaw durante el programa. La panelista también contó que, hasta este momento, no se había informado que finalmente Esteban Prol ocuparía el lugar que había dejado Grimau dentro del elenco.

El reconocido actor se vio obligado a dar un paso al costado en el proyecto debido a su salud (RSFotos)

Luego, detalló cómo fue el contacto entre el actor y los productores. “Fue el propio Grimau quien exactamente hace una semana llamó a quienes se ocupaban de esta obra de teatro para decir que no era por un tema económico, que no era que no estaba contento”, relató. “Él fue uno de los primeros en que estaba muy entusiasmado con este proyecto para acompañar a Andrea del Boca en su vuelta, pero les dijo que le estaba sucediendo un tema personal y que decidía bajarse ahora y no más adelante”, completó Shaw.

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La palabra del productor que había convocado a Antonio Grimau

Tras conocerse la muerte del actor, Adrián Vocos, uno de los productores y directores de la obra, utilizó su cuenta de Instagram para despedirlo. Allí compartió una fotografía en blanco y negro de Grimau y recordó algunos trabajos que había visto a lo largo de su carrera. “Te vi en Filomena Marturano, luego en Danza Macabra con Leonor. Estabas muy entusiasmado con trabajar este verano, pero también fuiste honesto y decidiste correrte hace unos días”, escribió.

El director del proyecto se despidió del actor al conocerse la noticia de su partida terrenal (Instagram)

“No se pudo en esta, será en la otra. Aquí estamos y seguimos los obreros. Hasta la vista, señor teatro”, expresó el productor. Con esas palabras, despidió al actor desde el lenguaje de la escena y destacó su pertenencia a una generación de artistas que construyeron su carrera con una presencia sostenida en los escenarios.

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Uno de los últimos trabajos teatrales que Grimau concretó fue El diario de Adán y Eva, una obra basada en textos de Mark Twain que volvió a presentarse en la cartelera porteña durante mayo de 2026. La propuesta reunió al actor con Betiana Blum, otra figura de larga trayectoria en el teatro argentino, bajo la dirección de Juan Pablo Ragonese y con funciones en el teatro Regina.

El comunicado sobre la muerte de Antonio Grimau y sus últimas declaraciones

La Asociación Argentina de Actores y Actrices dio a conocer la muerte de Antonio Grimau a través de sus redes sociales (X)

Cabe recordar que la muerte de Grimau fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores, que lo despidió como una figura de la escena nacional. “Con pesar, despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino”, expresó la entidad en su comunicado.

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Antonio Grimau no llegó a despedirse de los escenarios con una última función ni a concretar el proyecto que tenía previsto en Carlos Paz. Sin embargo, su recorrido quedó asociado a las obras, los personajes y los compañeros con los que trabajó durante décadas. Entre sus últimas declaraciones, defendió el valor del teatro, habló de la necesidad de cuidar los vínculos y volvió a dejar en claro que su relación con la actuación no era solamente profesional: era la forma en la que había elegido vivir.