La tristeza de Germán Kraus tras la muerte de Antonio Grimau: “Es duro entender que estamos en la última vuelta”

Antonio Grimau, Claudio García Satur, Germán Krauss, Carlos Rottemberg y Arturo Puig. Una postal de la ficción argentina

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La muerte de Antonio Grimau, a los 82 años, dejó un vacío entre quienes compartieron con él décadas de televisión, teatro y amistades forjadas lejos de las cámaras. Germán Kraus lo recordó con dolor y definió al actor como “uno de los grandes” del espectáculo argentino, al tiempo que reveló la intimidad de los últimos encuentros que mantuvieron junto a otros colegas de una misma generación.

“Vos sabés el cariño que le tengo, cariño en todo sentido”, expresó Kraus en diálogo con Teleshow, y todavía en tiempo presente, como sin dar crédito a lo que acababa de suceder. La noticia lo había encontrado conmovido. “Como tipo, como actor, como todo. Uno de los grandes que se nos adelantó”, sostuvo sobre Grimau, cuya muerte fue comunicada este martes por la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

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Grimau interpretó personajes en producciones como Dos a quererse, Soy gitano y Padre Coraje

El actor, cuyo nombre real era Antonio Rebolini, tuvo una extensa carrera en cine, teatro y televisión. Desde sus trabajos en las telenovelas de la década de 1970 hasta producciones más recientes, Grimau transitó personajes de distintos registros y acompañó la transformación de la ficción argentina a lo largo de varias décadas. La entidad que nuclea a los intérpretes destacó que su recorrido “forma parte de la historia del espectáculo argentino”.

La última reunión de una generación de galanes

Antonio Grimau en una de las reuniones junto a colegas de su generación

Kraus contó que el último tiempo había encontrado a Grimau cerca de sus compañeros de ruta. A instancias de Alberto Martín, el grupo volvió a verse en dos reuniones que reunieron a figuras que marcaron la época dorada de las telenovelas: Arturo Puig, Claudio García Satur, el propio Kraus y Grimau, entre otros.

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“Fue muy, muy importante reunirnos”, relató. En esas comidas, explicó, aparecía con naturalidad el paso del tiempo y el valor de una amistad que se sostuvo durante más de medio siglo. “Hay que entender que uno está en la última recta, que no sé si es hoy, mañana, dentro de diez años, pero es muy duro entenderlo”, dijo, con la voz atravesada por la despedida.

Luego de la muerte de Alberto Martín en agosto de 2025, el productor Carlos Rottemberg organizó un encuentro en su homenaje y mantener en alto el sentido de aquella convocatoria: volver a encontrarse, compartir anécdotas y reconocerse en una historia común. Kraus, García Satur, Puig y Grimau, una cartelera de lujo para aquella cena de los galanes de todos los tiempos.

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“Con Antonio se va otro tipazo. Actor de raza, serio, comprometido, buen compañero y mejor persona. Trabajamos mucho juntos y, en los últimos tiempos, nos vinculamos también a partir de una preocupación compartida: la falta de ficción en la televisión abierta, de la que Antonio fue parte”, expresó Rottemberg en diálogo con este medio.

El actor compartió una cena con Arturo Puig, Germán Kraus y Claudio García Satur

Para Kraus, la historia de ese grupo se distinguió por el afecto y la ausencia de rivalidades, aun cuando todos ocuparon lugares centrales en la pantalla. “Nunca hubo competencia, nunca hubo un roce, nunca hubo una discusión”, afirmó.

Aunque no compartieron demasiados trabajos directos, la relación entre ambos excedía largamente los créditos de una obra. “Una amistad con Alberto de cincuenta y pico de años”, dijo Kraus al mencionar a Martín, antes de ubicar a Grimau en esa red de compañeros que se conocieron en los sets, los teatros y los pasillos de los canales.

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Kraus explicó que, por las características de las ficciones de aquellos años, muchas veces era difícil coincidir en escena. “Nosotros siempre encabezábamos”, señaló entre risas al recordar por qué los cruces laborales con Grimau no fueron tantos como la cercanía personal. Sí compartieron experiencias teatrales y una pertenencia a una camada que convirtió a las novelas argentinas en referencia para varias generaciones.

El mundo del espectáculo despidió a Antonio Grimau, fallecido a los 82 años

La trayectoria de Antonio Grimau incluyó títulos como Dos a quererse, Trampa para un soñador, Ricos y famosos, Soy gitano, Padre Coraje, Vidas robadas y Herederos de una venganza. Con el tiempo, pasó de los papeles de galán a composiciones que ampliaron su registro y lo acercaron a nuevas audiencias.

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Uno de sus trabajos más recordados de los últimos años fue el de Roberto Sánchez en su adultez en Sandro de América. También había construido un camino sostenido sobre los escenarios, donde encontró una parte decisiva de su identidad artística. “El teatro fue mi salvación”, había dicho en una entrevista.

Pero más allá de las marquesinas y los premios, están los afectos. El recuerdo de Rottemberg de aquella cena que quedará en el recuerdo de los galanes de todos los tiempos. Y el amigo detrás del personaje, como refiere Kraus con la simpleza maquillada por el dolor: “Es muy duro porque se va una persona muy querida”, resumió.

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