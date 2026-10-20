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Cómo instalar Windows 11 sin conexión a internet y sin usar una cuenta Microsoft

La instalación habitual exige conexión y una cuenta en línea, pero un USB preparado con Rufus permite configurar Windows 11 con un usuario local

Se puede instalar Windows 11 sin necesidad de tener internet y una cuenta de Microsoft. Foto: Microsoft
Se puede instalar Windows 11 sin necesidad de tener internet y una cuenta de Microsoft. Foto: Microsoft
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Microsoft señala que se necesita conexión a internet para completar la configuración inicial de Windows 11 Home y Pro. Sin embargo, es posible instalar el sistema con una cuenta local mediante un USB preparado con Rufus, una herramienta gratuita que permite personalizar algunos pasos del instalador. El proceso requiere otro equipo conectado para descargar los archivos y crear el USB.

Una cuenta local se crea y se guarda en un solo dispositivo; no necesita internet para iniciar sesión ni sincroniza por defecto archivos y ajustes con otros equipos. Una cuenta Microsoft, en cambio, conecta Windows con servicios como OneDrive, Outlook y Microsoft Store.

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Qué necesitas antes de empezar

Prepara una memoria USB vacía de al menos 8 GB y otro ordenador con conexión a internet. Crear el medio de instalación borrará el contenido del USB, así que guarda antes los archivos que quieras conservar.

También necesitarás descargar la imagen ISO oficial de Windows 11 desde Microsoft y Rufus desde su sitio oficial. La página de Microsoft identifica la versión 26H2 como la edición actual y ofrece la descarga de la imagen para crear medios de instalación.

Primer plano de una memoria USB con luz azul encendida, conectada a un puerto USB frontal en una computadora de escritorio gris oscuro. Un monitor se ve desenfocado al fondo.
Solo se necesita una memoria USB de al menos 8 GB para instalar Windows 11 sin conexión a internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar el USB con Rufus

Conecta la memoria al ordenador y abre Rufus. En el apartado de dispositivo, selecciona el USB correcto; luego elige la imagen ISO de Windows 11 que descargaste y pulsa “Empezar”. Rufus mostrará una ventana de opciones de experiencia de usuario. Activa “Eliminar el requisito de una cuenta Microsoft en línea” y confirma para que el programa cree el medio de instalación.

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Rufus también permite configurar la creación de una cuenta local con un nombre elegido durante ese proceso. Revisa con atención las opciones antes de continuar y confirma que seleccionaste la memoria USB correcta: el programa la formateará para grabar los archivos de instalación.

Preparar un USB para instalar Windows 11 con Rufus.
Preparar un USB para instalar Windows 11 con Rufus.

Cómo instalar Windows 11 sin internet

Cuando el USB esté listo, conéctalo al equipo donde instalarás Windows. Reinicia el ordenador y abre el menú de arranque —la tecla depende del fabricante y suele ser F2, F12, Esc o Supr—. Selecciona la memoria USB y sigue las indicaciones para elegir idioma, edición y disco de destino.

Al llegar a la parte de configuración de la cuenta, desconecta el equipo de la red: desenchufa el cable Ethernet y no selecciones una red Wi-Fi. La guía de Rufus explica que la opción preparada en el USB permite recuperar la creación de una cuenta local si el instalador no tiene conexión durante ese paso. Si la computadora sigue conectada, Windows puede volver a pedir una cuenta en línea.

Completa la configuración con el nombre de usuario local y una contraseña, si deseas establecerla. Cuando aparezca el escritorio, puedes conectarte a internet para descargar actualizaciones y controladores. La instalación sin conexión no elimina la necesidad de activar Windows con una licencia válida.

Instalar Windows 11 sin necesidad de acceder a internet se puede lograr con simples pasos. (Microsoft)
Instalar Windows 11 sin necesidad de acceder a internet se puede lograr con simples pasos. (Microsoft)

Qué pasa con los métodos de comando

En versiones anteriores se popularizó el comando OOBE\BYPASSNRO para omitir la conexión durante la configuración. Microsoft ha retirado ese archivo de algunas versiones y otras instrucciones también pueden dejar de funcionar según la compilación. Por eso, no conviene presentarlos como una solución universal: el USB preparado con Rufus es una alternativa documentada por el propio proyecto, aunque su disponibilidad puede cambiar con futuras actualizaciones.

Si ya terminaste la instalación con una cuenta Microsoft, también puedes cambiar a una cuenta local desde Configuración > Cuentas > Tu información > Iniciar sesión con una cuenta local en su lugar. Esta opción no evita el requisito inicial de conexión, pero permite dejar de usar la cuenta en línea después de configurar Windows.

Microsoft advierte que, si olvidas la contraseña de una cuenta local, recuperarla puede ser más difícil; por eso recomienda guardar una pista o un método de recuperación seguro.

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