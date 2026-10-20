El ómnibus de Industriales sufre daños tras un accidente durante el viaje del equipo a Pinar del Río

El ómnibus del equipo Industriales sufrió un accidente de tránsito en su trayecto hacia Pinar del Río. (Foto: Redes sociales)

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El ómnibus de Industriales sufrió daños en un accidente de tránsito cuando el equipo de La Habana viajaba hacia Pinar del Río. El hecho fue reportado este martes 20 de octubre, después de que circularan fotografías del vehículo con afectaciones en su parte delantera.

Las imágenes difundidas muestran el parabrisas destrozado, deformaciones en la carrocería frontal y la guagua detenida fuera de la vía, en una zona de vegetación. En ellas también se aprecia el nombre de Industriales sobre el parabrisas.

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La página deportiva Por La Goma LLC informó después que todos los jugadores, los integrantes de la dirección y el cuerpo técnico del conjunto capitalino se encontraban en buenas condiciones. El espacio añadió que no se habían reportado lesionados entre los miembros del equipo ni entre los demás implicados en el accidente, según Periódico Cubano.

Hasta ahora no se ha precisado el punto exacto de la carretera donde ocurrió el accidente, la cantidad de personas que viajaban en la guagua ni los daños sufridos por el automóvil involucrado.

Los primeros reportes mencionaron una colisión con otro vehículo

La página deportiva Cuba Grand Slam difundió inicialmente la información sobre el accidente. La Tijera News y el grupo Guaguas y Transporte en Cuba reprodujeron más tarde las imágenes y los primeros reportes sobre el hecho, de acuerdo a datos retomados por Periódico Cubano.

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Las imágenes del choque evidenciaron roturas en la carrocería frontal del vehículo y su salida de la vía. (Foto: Redes sociales)

Según la información preliminar, el equipo viajaba hacia Pinar del Río para continuar su participación en la Serie Nacional de Béisbol cuando un automóvil presuntamente invadió la trayectoria del ómnibus. La maniobra habría provocado la colisión y los daños materiales en el transporte de los Leones de la capital.

Después de varias horas de incertidumbre, Por La Goma LLC dio una actualización sobre los integrantes de Industriales. La publicación, firmada por JuanK y fechada a las 8:00 am del martes 20 de octubre, aseguró haber recibido información directa sobre la situación de la delegación.

“Todos los jugadores de Industriales”, así como los integrantes de su dirección y cuerpo técnico, “se encuentran en perfecto estado”, señaló el espacio deportivo. La fuente añadió que no se habían reportado lesionados entre los miembros del conjunto ni entre las demás personas implicadas en el hecho.

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El equipo esperaba continuar el traslado hacia el estadio Capitán San Luis

La misma publicación de Por La Goma LLC indicó que el conjunto capitalino estaba preparado para continuar su traslado hacia el estadio Capitán San Luis. Allí tiene previsto enfrentar a Pinar del Río en una nueva subserie del campeonato nacional.

Los peloteros y los integrantes del cuerpo técnico de Industriales resultaron sin lesiones tras el impacto. (Foto: Periódico Cubano)

Según ese reporte, los peloteros esperaban desplazarse hacia la instalación deportiva durante las horas posteriores al accidente para disputar el primer encuentro programado. Por el momento, no se ha confirmado oficialmente si el incidente provocará modificaciones adicionales en el calendario deportivo.

El accidente vuelve a poner atención sobre las dificultades de transporte que han enfrentado los equipos deportivos cubanos. En marzo de 2024, los Leñadores de Las Tunas quedaron varados durante una gira por problemas con su ómnibus.

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El exdirector de los Alazanes de Granma, Carlos Martí, también criticó deficiencias en alojamiento, alimentación y transporte de los peloteros durante la Liga Élite. El texto señala que la crisis del transporte en Cuba ha reducido considerablemente la disponibilidad de ómnibus.

No obstante, el material indica que no existen elementos para relacionar directamente ese deterioro con las causas del accidente del transporte de Industriales. Las circunstancias del choque permanecen pendientes de esclarecimiento oficial.

Este siniestro ocurre días despues del accidente ocurrido el 6 de octubre entre un ómnibus de Viazul y un camión en Camagüey. Ese hecho dejó un fallecido y ocho lesionados.

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Industriales figura entre los equipos históricos del béisbol cubano y ha participado en la Liga Élite del Béisbol Cubano.