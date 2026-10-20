Impactante revelación del ex jefe de Red Bull sobre las presiones para beneficiar a Max Verstappen dentro del equipo: “Fue muy claro el mensaje”

El ex jefe de Red Bull analizó el escenario que vivió en la F1 2022

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Durante la promoción de la publicación de su libro en varios medios británicos, Christian Horner admitió que el desarrollo del Red Bull de 2022 fue orientado hacia las necesidades de Max Verstappen después de que su entorno reclamara cambios, una decisión que relegó a Checo Pérez cuando el mexicano competía por el liderazgo del campeonato de pilotos.

La presión del entorno de Max llegó tras el triunfo de Pérez en el Gran Premio de Mónaco y en medio de las negociaciones de la renovación de su contrato. Horner recordó que, en la carrera siguiente en Azerbaiyán, se reunió con el representante de Verstappen, quien le transmitió que el monoplaza RB18 había sido desarrollado alrededor del mexicano y debía adaptarse al estilo de conducción del neerlandés.

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“Recuerdo haberme sentado con el representante de Max por la época de Azerbaiyán ese año y me dijeron: ‘Mira, has desarrollado este auto alrededor de Checo. Necesitas estar siguiendo lo que Max necesita’”, relató Horner en el podcast High Performance. “Así que fue muy claro el mensaje que se estaba transmitiendo”, dijo Horner, que el jueves 22 lanzará Drive: A Memoir of Speed (Al volante: memorias de velocidad).

El rendimiento inicial de Pérez no fue casual, según explicó Horner. Durante la lucha por el título de 2021 contra el Mercedes de Lewis Hamilton, Red Bull concentró sus recursos técnicos en el monoplaza de esa temporada y dejó el desarrollo del coche siguiente en manos del entonces piloto de reserva Alex Albon.

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Albon había perdido su lugar en el equipo ante Pérez a finales de 2020, pero participó en los trabajos de simulación para el RB18. El monoplaza se adaptaba a una conducción más clásica y con mayor subviraje, una característica que Horner consideró más cercana al estilo del mexicano y de Daniel Ricciardo, el anterior integrante de la escudería de la bebida energizante.

Sergio Perez, Horner y Verstappen (REUTERS/Christian Hartmann)

“Durante el 2021, Albon hizo un trabajo impresionante en segundo plano desarrollando el auto de ‘22, porque la mayor parte del enfoque estaba en el auto del ‘21, y lo desarrolló hasta el último momento”, afirmó Horner. “Alex había desarrollado ese auto, y estaba muy adaptado a su estilo de manejo, que es una forma mucho más clásica de conducir, probablemente más parecida a la de Sergio Pérez o a la de Daniel”.

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Esa configuración permitió a Pérez conseguir la pole position en Yeda (Arabia Saudita), imponerse en las calles del Principado y sumar otros tres podios al comienzo del campeonato. El mexicano llegó a acercarse a Verstappen en la clasificación general, mientras ambos pilotos obtenían victorias en las primeras carreras.

“Cuando empezamos la temporada 2022, si recuerdas, Verstappen odiaba el auto, tenía demasiado subviraje”, señaló Horner. “Y Sergio, con esa previsibilidad, de repente estaban ganando una carrera cada uno y estaban mucho más cerca al inicio de ese año”.

Antes de firmar con Red Bull para la temporada 2021, Pérez había sido informado de su salida anticipada de Racing Point, actual Aston Martin, pese a que tenía un acuerdo por tres temporadas. Horner sostuvo que el piloto mexicano negociaba entonces con Sauber y aceptó incorporarse a Milton Keynes bajo una condición explícita: Verstappen sería el principal candidato del equipo al título mundial.

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“Sergio no tenía contrato. Estaba hablando con Sauber para el año siguiente y le dije: ‘Mira, tienes que aceptar que este equipo está orientado a intentar ganar un Campeonato del Mundo con Max como piloto principal’”, contó.

Red Bull dominó la temporada 2022 de la F1 (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Horner aseguró que Pérez podía buscar victorias si su desempeño en pista se lo permitía, pero debía respaldar a su compañero cuando no estuviera en esa posición. El objetivo era derrotar a Mercedes, que en ese momento era el rival directo de Red Bull por los campeonatos. “Él estaba desesperado por firmar el contrato, porque eso significaba entrar en un coche y en un equipo de primer nivel”, explicó el británico. “Sentía que, después de su etapa en McLaren, nunca volvería a tener esa oportunidad”.

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Tras el cambio en la dirección técnica del RB18, las evoluciones se enfocaron en las preferencias de Verstappen y el nivel competitivo de Pérez descendió. Horner justificó aquella determinación al considerar al neerlandés como la principal apuesta del equipo para conseguir resultados.

“Max es el activo principal, es el piloto con el que es más probable que vayas a ganar”, concluyó. “Cualquier equipo de ingeniería se va a inclinar, de manera natural, hacia su piloto más rápido, o hacia quien crean que podrá darles el mejor resultado”, dijo durante la charla en uno de los podcasts deportivos más escuchados del mundo.

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La temporada 2022 de la Fórmula 1 introdujo un nuevo reglamento técnico centrado en el efecto suelo, una transformación aerodinámica diseñada para favorecer los adelantamientos que reconfiguró el orden de la parrilla. En este contexto, Verstappen y Red Bull Racing dominaron el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2022 tras firmar una de las campañas más contundentes en la historia del automovilismo. El piloto neerlandés aseguró su segundo Campeonato Mundial de Pilotos consecutivo, mientras que la escudería con sede en Reino Unido obtuvo su primer Campeonato Mundial de Constructores desde 2013.

Max Verstappen ganó 15 Grandes Premios durante el 2022 de la F1 (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

El arranque del certamen ofreció un panorama distinto al desenlace final. Ferrari comenzó con fuerza con Charles Leclerc, quien logró el triunfo en la prueba inaugural en Baréin y repitió victoria en el Gran Premio de Australia. A la par, los abandonos por problemas de alimentación de combustible en el monoplaza de Verstappen dejaron al vigente campeón con apenas 25 puntos en las primeras tres carreras, lo que permitió que su rival alcanzara una ventaja de 46 puntos en la clasificación general.

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La respuesta de Red Bull llegó a partir del Gran Premio de Emilia-Romaña disputado en Imola, Italia. La escudería austríaca inició una racha de rendimiento que niveló la balanza. Las victorias del neerlandés en Miami, España y Canadá, sumadas al triunfo del mexicano Sergio Pérez en las calles de Mónaco, revirtieron el liderato del certamen antes de llegar a la mitad del calendario.

La resolución matemática de ambos campeonatos se produjo antes de la cita de clausura. Verstappen certificó su segundo título mundial en el Gran Premio de Japón, disputado bajo lluvia en Suzuka, tras una penalización a Leclerc que definió el resultado en los giros finales. Una carrera más tarde, en Estados Unidos, la escudería con sede en Austria se consagró formalmente en el certamen de constructores en el circuito de Austin.

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Al cierre de la temporada en Abu Dabi, Verstappen cruzó la meta para registrar su victoria número 15 en un mismo año, cifra con la que fijó una nueva marca histórica en la disciplina y alcanzó un acumulado de 454 puntos. Detrás del campeón, Leclerc defendió el segundo puesto de la tabla de pilotos frente a Checo Pérez, lo que aseguró el subcampeonato tanto individual como por equipos para Ferrari.