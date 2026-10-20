Mariano Navone venció a Juan Manuel Cerúndolo en el duelo argentino y avanzó en el ATP de Bruselas

Mariano Navone atraviesa una buena temporada en el circuito ATP (Crédito: Reuters)

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Mariano Navone se llevó el duelo argentino ante Juan Manuel Cerúndolo y avanzó a octavos de final en el ATP 250 de Bruselas. El bonaerense, ubicado en el puesto 45 del ranking mundial, se impuso por 7-6 (10) y 6-2 en una hora y 46 minutos de juego.

Navone, octavo preclasificado del torneo, revirtió una situación límite antes de tomar el control del encuentro. Cerúndolo llegó a estar 5-3 arriba en el parcial inicial y dispuso de cuatro set points en el tie break, pero no supo aprovechar su momento. La Nave resistió, fue más eficaz que su rival y sacó la primera ventaja.

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En el segundo set, después de un tramo inicial parejo, Navone encontró mejores respuestas desde el fondo de la cancha y consiguió dos quiebres consecutivos que le permitieron despegarse en el marcador. Su servicio también fue un factor importante: perdió apenas dos puntos en sus cuatro turnos de saque durante ese parcial.

El 6-2 final confirmó la clasificación del bonaerense y le permitió avanzar a los octavos de final. Más allá de haberse llevado el triunfo en el duelo entre argentinos, Navone construyó una actuación convincente: superó un momento de máxima presión ante un rival que había tenido oportunidades concretas para quedarse con el primer set, y luego exhibió solidez para marcar diferencias.

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Fue el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito ATP. Habían tenido cinco cruces anteriores en el Challenger Tour, todos sobre polvo de ladrillo y con victoria para Navone en cuatro de ellos.

El jugador nacido en Nueve de Julio -provincia de Buenos Aires- hace 25 años llegó a Bruselas en un buen momento individual y con la posibilidad de sumar puntos importantes en la gira europea de cierre de temporada. En la siguiente ronda, se enfrentará con el neerlandés Tallon Griekspoor, ubicado en el puesto 58 del ranking ATP. El europeo avanzó tras vencer al alemán Max Schoenhaus, de 19 años y 302.º del mundo, por 7-6 (3), 6-7 (5) y 7-5.

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El ATP de Bruselas se juega sobre cancha dura bajo techo y reparte 723.435 euros en premios.

Sebastián Báez sufrió una rápida eliminación en Lyon

La jornada también dejó una derrota argentina en el ATP 250 de Lyon. Sebastián Báez, ubicado en el puesto 49.º del ranking mundial, cayó por 6-3 y 6-4 ante el francés Pierre-Hugues Herbert (290.º) y quedó eliminado en la primera ronda.

Sebastián Báez no hizo pie en Lyon (Crédito: REUTERS/Go Nakamura)

Herbert, de 35 años, construyó su carrera principalmente en el dobles, especialidad en la que llegó al segundo puesto del ranking mundial y conquistó títulos de Grand Slam. En singles alcanzó el puesto 36º, aunque actualmente se encuentra fuera de los primeros planos en el circuito mayor. Frente a Báez, sin embargo, mostró superioridad y logró imponerse en sets corridos.

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Para el argentino, la eliminación supone un traspié en una gira europea en la que busca encontrar regularidad. Báez llegó al torneo después de competir en la gira asiática y no pudo superar el debut en Lyon, un ATP que se disputa sobre superficie dura y bajo techo, y reparte 757.320 euros en premios.