Deportes

Mariano Navone venció a Juan Manuel Cerúndolo en el duelo argentino y avanzó en el ATP de Bruselas

La Nave se impuso por 7-6 (10) y 6-2. Salvó cuatro sets points en contra en el primer set y fue superior en el segundo. Sebastián Báez cayó en su debut en Lyon

Mariano Navone atraviesa una buena temporada en el circuito ATP (Crédito: Reuters)
Mariano Navone atraviesa una buena temporada en el circuito ATP (Crédito: Reuters)
Guardar

Mariano Navone se llevó el duelo argentino ante Juan Manuel Cerúndolo y avanzó a octavos de final en el ATP 250 de Bruselas. El bonaerense, ubicado en el puesto 45 del ranking mundial, se impuso por 7-6 (10) y 6-2 en una hora y 46 minutos de juego.

Navone, octavo preclasificado del torneo, revirtió una situación límite antes de tomar el control del encuentro. Cerúndolo llegó a estar 5-3 arriba en el parcial inicial y dispuso de cuatro set points en el tie break, pero no supo aprovechar su momento. La Nave resistió, fue más eficaz que su rival y sacó la primera ventaja.

PUBLICIDAD

En el segundo set, después de un tramo inicial parejo, Navone encontró mejores respuestas desde el fondo de la cancha y consiguió dos quiebres consecutivos que le permitieron despegarse en el marcador. Su servicio también fue un factor importante: perdió apenas dos puntos en sus cuatro turnos de saque durante ese parcial.

El 6-2 final confirmó la clasificación del bonaerense y le permitió avanzar a los octavos de final. Más allá de haberse llevado el triunfo en el duelo entre argentinos, Navone construyó una actuación convincente: superó un momento de máxima presión ante un rival que había tenido oportunidades concretas para quedarse con el primer set, y luego exhibió solidez para marcar diferencias.

PUBLICIDAD

Fue el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito ATP. Habían tenido cinco cruces anteriores en el Challenger Tour, todos sobre polvo de ladrillo y con victoria para Navone en cuatro de ellos.

El jugador nacido en Nueve de Julio -provincia de Buenos Aires- hace 25 años llegó a Bruselas en un buen momento individual y con la posibilidad de sumar puntos importantes en la gira europea de cierre de temporada. En la siguiente ronda, se enfrentará con el neerlandés Tallon Griekspoor, ubicado en el puesto 58 del ranking ATP. El europeo avanzó tras vencer al alemán Max Schoenhaus, de 19 años y 302.º del mundo, por 7-6 (3), 6-7 (5) y 7-5.

El ATP de Bruselas se juega sobre cancha dura bajo techo y reparte 723.435 euros en premios.

Sebastián Báez sufrió una rápida eliminación en Lyon

La jornada también dejó una derrota argentina en el ATP 250 de Lyon. Sebastián Báez, ubicado en el puesto 49.º del ranking mundial, cayó por 6-3 y 6-4 ante el francés Pierre-Hugues Herbert (290.º) y quedó eliminado en la primera ronda.

Sebastián Báez no hizo pie en Lyon (Crédito: REUTERS/Go Nakamura)
Sebastián Báez no hizo pie en Lyon (Crédito: REUTERS/Go Nakamura)

Herbert, de 35 años, construyó su carrera principalmente en el dobles, especialidad en la que llegó al segundo puesto del ranking mundial y conquistó títulos de Grand Slam. En singles alcanzó el puesto 36º, aunque actualmente se encuentra fuera de los primeros planos en el circuito mayor. Frente a Báez, sin embargo, mostró superioridad y logró imponerse en sets corridos.

Para el argentino, la eliminación supone un traspié en una gira europea en la que busca encontrar regularidad. Báez llegó al torneo después de competir en la gira asiática y no pudo superar el debut en Lyon, un ATP que se disputa sobre superficie dura y bajo techo, y reparte 757.320 euros en premios.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoMariano NavoneJuan Manuel CerúndoloBruselasSebastián BáezLyonATPdeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fingió quedar inconsciente, se zafó de su rival y ganó el combate: la inesperada maniobra de un luchador de MMA que revolucionó las redes sociales

Seiya Sugimoto se convirtió en el protagonista de un curioso movimiento durante su victoria ante Takeru Suzuki por decisión unánime

Fingió quedar inconsciente, se zafó de su rival y ganó el combate: la inesperada maniobra de un luchador de MMA que revolucionó las redes sociales

Asombro en el automovilismo por la aparición de “El Monstruo”, el hiperdeportivo que aseguran es más rápido que un Fórmula 1

La idea de su costrucción comenzó como un concepto presentado a un grupo de clientes y su desarrollo estaría a cargo de Aston Martin

Asombro en el automovilismo por la aparición de “El Monstruo”, el hiperdeportivo que aseguran es más rápido que un Fórmula 1

Un futbolista de Racing desafió a los hinchas mostrándoles la panza tras el clásico y debió salir a pedir disculpas: “No aguanté una falta de respeto”

Alfonso Espino reaccionó ante los reproches del público al finalizar en empate 1-1 el choque ante Independiente en el Cilindro

Un futbolista de Racing desafió a los hinchas mostrándoles la panza tras el clásico y debió salir a pedir disculpas: “No aguanté una falta de respeto”

Totti habló a corazón abierto y se refirió a la problemática relación que tiene con sus hijos tras su tortuoso divorcio

La leyenda del fútbol italiano presentó su autobiografía y tuvo palabras para sus hijos Cristian, Chanel e Isabel

Totti habló a corazón abierto y se refirió a la problemática relación que tiene con sus hijos tras su tortuoso divorcio

El ex entrenador del Manchester United reveló los detalles del escandaloso conflicto que tuvo con Cristiano Ronaldo: “Le falló al equipo y me falló a mi”

El técnico neerlandés rememoró su paso por los Diablos Rojos y apuntó contra el delantero portugués

El ex entrenador del Manchester United reveló los detalles del escandaloso conflicto que tuvo con Cristiano Ronaldo: “Le falló al equipo y me falló a mi”

MALDITOS NERDS

‘The Witcher 3 Remastered’ mejora gráficos y rendimiento en Nintendo Switch 2

‘The Witcher 3 Remastered’ mejora gráficos y rendimiento en Nintendo Switch 2

‘Star Wars Battlefront 3′ vuelve a sonar con DICE y Bungie entre las opciones

REVIEW | Nintendo Switch Sports Resort renueva lo que significa el deporte para Nintendo

REVIEW | Final Fantasy Resonance - Dejando atrás el gacha y abrazando el legado de la saga

‘Cult of the Lamb’ llega a Nintendo Switch 2 con actualización gratuita

ENTRETENIMIENTO

¿JAY-Z encabezará el Super Bowl LXI? Esto es lo que se sabe hasta el momento

¿JAY-Z encabezará el Super Bowl LXI? Esto es lo que se sabe hasta el momento

U2 encabezará el show de medio tiempo de la NFL en Acción de Gracias: cuándo y dónde verlo

Apu regresa a Los Simpson con nueva voz tras casi una década sin diálogos

El fantasma de Abbey Road: la historia de la mujer de blanco que habría aparecido en el estudio de los Beatles

Miley Cyrus relató cómo el espíritu de Dolly Parton se manifestó en su casa tras su muerte: “Está aquí conmigo”

INFOBAE AMÉRICA

Revocan la detención domiciliaria de Tatiana Marset en Bolivia y ordenan su retorno a la cárcel de Palmasola

Revocan la detención domiciliaria de Tatiana Marset en Bolivia y ordenan su retorno a la cárcel de Palmasola

Guatemala, Honduras y El Salvador se incorporan a la Red Atenas para combatir documentos falsificados

No somos los únicos: el poema de Pablo Neruda para celebrar al sol

Corte Suprema de Justicia de Nicaragua reactiva a algunos abogados, pero con restricciones para ejercer

Cuándo comenzará el retiro de la temporada lluviosa de 2026 en las distintas regiones de Costa Rica