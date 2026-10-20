Fingió quedar inconsciente, se zafó de su rival y ganó el combate: la inesperada maniobra de un luchador de MMA que revolucionó las redes sociales

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Seiya Sugimoto venció a Takeru Suzuki por decisión unánime después de escapar de un estrangulamiento de mata-león mediante una maniobra que abrió un debate sobre los límites tácticos en las artes marciales mixtas. El combate se disputó en el Korakuen Hall de Tokio, durante la cartelera Lemino Shooto.9.

Los tres jueces otorgaron la pelea a Sugimoto por 29-28. El desenlace tuvo origen en el primer asalto, cuando Suzuki tomó la espalda de su rival y ajustó un rear-naked choke de pie, una llave de estrangulamiento que busca forzar la rendición o provocar la pérdida de conocimiento del oponente.

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Sugimoto intentó liberarse del control de brazos, pero no encontró espacio para desmontar el agarre. Entonces dejó caer los dos brazos y quedó inmóvil durante unos instantes. Suzuki interpretó que el peleador había perdido el conocimiento y aflojó la presión antes de que el árbitro interviniera.

En ese lapso, Sugimoto recuperó la posición y escapó de la sumisión. La secuencia derivó en un intercambio por el control de la espalda y golpes en el suelo. El combate siguió durante tres rounds y terminó con una decisión favorable a Sugimoto.

Los luchadores recibieron un bono por la pelea de la noche

El momento ocurrió cuando Suzuki había conseguido una posición dominante tras un intento de derribo. Tal como se pudo ver en la transmisión oficial, Suzuki se colocó a la espalda de Sugimoto y aplicó el estrangulamiento con el brazo bajo la mandíbula.

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Sugimoto bajó ambos brazos mientras Suzuki mantenía la llave. Cuando el rival aflojó las piernas y volvió a apoyar los pies en la lona, Sugimoto giró para quedar frente a frente e inició una disputa por el control.

La acción generó dudas inmediatas dentro del recinto y en redes sociales. Parte de la discusión se centró en si el peleador había fingido el desmayo o si había sufrido un breve período de pérdida de conciencia. También surgieron cuestionamientos sobre el papel del árbitro, ya que una detención habría terminado el combate en ese instante.

“El truco le sale genial porque si solo bajaba los brazos y se quedaba ahí se la iban a parar jaja, nunca sueltes la sumisión hasta que el árbitro no la pare...”, “Tenes que cerrar el octagono, los genios hacen eso” y “Será por la adrenalina de la pelea, pero ¿cómo diablos vas a pensar que se durmió (desmayó) completamente parado?“, fueron algunos de los comentarios que circularon en las redes.

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El reglamento de las artes marciales mixtas contempla que el árbitro puede detener una pelea cuando entiende que un competidor quedó inconsciente o no puede defenderse de forma inteligente. En esta ocasión, el combate continuó y Suzuki liberó la llave por decisión propia.

La reacción de Sugimoto fue instantánea. Tras liberarse, buscó el control de la espalda y conectó golpes desde posiciones favorables. Suzuki respondió durante el segundo round con derribos y presión en la reja, mientras que el tercero mantuvo el equilibrio entre ambos hasta la definición de los jueces.

El luchador ganó por decisión unánime

Después de la pelea, Seiya Sugimoto se refirió a la escena y admitió que no esperaba utilizar ese recurso. “Esta vez quería ganar y decir algo sobre el orden de las peleas, pero ni yo mismo pensé que iba a fingir que estaba inconsciente”, declaró, según recogió el medio Gong Kakutogi. El peleador agregó que no se encontraba en condiciones de extenderse tras el esfuerzo: “Hay una cosa que quería decir, pero tengo la cabeza aturdida y no puedo pensar en nada”.

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Sugimoto llegó a la pelea como uno de los nombres ubicados en la zona alta del peso mosca de Shooto. Suzuki, campeón del torneo de novatos de 2025, acumulaba una racha de tres victorias antes del cruce. El resultado dejó a Sugimoto con un registro de siete triunfos, dos derrotas y un empate.

Las redes sociales oficiales de la empresa confirmaron también que ambos luchadores fueron protagonistas del Golden Performance y el Golden Match Award, recibiendo 150 mil yenes para ambos competidores.