Thiago Martínez propuso matrimonio a Tamara Báez durante la fiesta que organizaron con familiares y amigos (Video: Instagram)

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Tamara Báez vivió uno de los fines de semana más intensos de su vida: primero descubrió el sexo de su segundo bebé en una megafiesta y, horas después, su pareja Thiago Martínez se arrodilló frente a ella con un anillo en la mano y le propuso casamiento. La expareja de L-Gante, que no estaba al tanto del plan, rompió en llanto y aceptó de inmediato. “Sí acepto, en esta vida y en todas, porque sos el mejor compañero”, escribió en sus redes después de la celebración.

La propuesta ocurrió el sábado 28 de noviembre, en el marco de la fiesta de revelación de sexo que la pareja había organizado con familiares y amigos. Cuando la velada ya había cumplido su objetivo principal (confirmar que esperan una nena), Martínez sacó un ramo de flores, presentó el anillo y se arrodilló ante Báez. Ella, desbordada por la emoción, se dejó caer al piso también y estalló en llanto. Todo quedó grabado y fue compartido por ambos en sus cuentas de Instagram.

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Tamara Báez y Thiago Martínez consolidaron su vínculo de tres años con el compromiso matrimonial y el embarazo avanzado

El joven acompañó el video con una dedicatoria que rápidamente se volvió viral. “Hoy te elegí una vez más, pero esta vez para toda la vida”, escribió Martínez, y agregó: “Quiero seguir construyendo mis sueños a tu lado y formar juntos la familia que tanto queremos. Te elegiría mil veces más, mi amor”. La respuesta pública de Báez no tardó en llegar: “Me hiciste feliz, mi amor, muy feliz. Todavía no caigo de la emoción, me hiciste vivir un sueño”, expresó.

La pareja lleva cerca de tres años de relación, y este pedido de casamiento se suma a un embarazo que ya atraviesa una etapa avanzada. Será la primera hija en común de Tamara y Thiago, y la segunda para la influencer, que ya es mamá de Jamaica, la nena que tuvo con L-Gante. La publicación de la propuesta acumuló más de 216 mil “me gusta” en pocas horas, con mensajes de familiares, amigos y seguidores que celebraron la noticia.

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La celebración incluyó un código de vestimenta blanco, figuras de cisnes y una escultura de elefante de tamaño real en un parque con pileta

La jornada había arrancado el sábado por la tarde con una celebración de revelación de sexo en un parque con pileta, con un despliegue estético muy cuidado. El dress code era total white y la decoración incluyó una escultura de elefante blanco a tamaño real que levantaba la trompa hacia una sombrilla de tela crema con flecos, globos, figuras de cisnes y un número “2” blanco en referencia al segundo hijo de la pareja. También había un teléfono antiguo de estética vintage sobre un pedestal de vidrio, junto a un cartel que decía “el teléfono para hablarle al bebé”, que sirvió además como fondo para fotos de los invitados.

La torta ocupó el centro de la decoración: cuatro pisos blancos con flores lilas en relieve, animales en miniatura y la frase dorada “Boy or Girl” en el nivel intermedio. Sobre las mesas, peluches tejidos al crochet (un elefante y un león de lana) acompañaban los arreglos florales. Antes de la revelación, los invitados participaron en una dinámica de votación: un cartel dividido en dos columnas, “Nene” y “Nena”, donde cada uno pegó un sticker para anticipar el sexo del bebé. Al finalizar la noche, cada uno se llevó como recuerdo una tarjeta titulada “Mi revelación” con un pequeño chocolate dorado pegado.

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Tamara eligió una torta de cuatro niveles decorado con motivos florales y figuras de animales

El momento central llegó con un espectáculo de fuegos artificiales de color rosa que iluminó el cielo y confirmó la noticia: esperan una nena. Báez apareció abrazada a Martínez y a Jamaica, quien ya había dado una pista involuntaria: llevaba en su vestido un cartel rosado con la palabra “GIRL”. Después llegaron los fuegos, que sellaron lo que el detalle del vestido anticipaba.

La pareja compartió luego en Instagram el video de ese instante junto a un mensaje dedicado a la bebé que viene en camino. “Un día que vamos a guardar para siempre en nuestros corazones. La emoción, los nervios, las lágrimas y la felicidad de saber un poquito más de vos”, escribieron. Y agregaron: “Qué hermoso es verte llegar a nuestras vidas y sentir cómo nuestra familia sigue creciendo. Tenés una hermanita que te espera con muchísimo amor y unos papás que ya sueñan con tenerte en sus brazos”. La publicación superó los dos millones de reproducciones en pocas horas.

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La pareja confirmó que espera una nena mediante un espectáculo nocturno de fuegos artificiales de color rosa (Video: Instagram)

La influencer cerró el fin de semana comprometida, embarazada de una nena y con Jamaica lista para convertirse en hermana mayor. Martínez, por su parte, se prepara para ser padre por primera vez.