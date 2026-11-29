Para el sector privado las comunidades cercanas al proyecto deberían figurar entre las prioridades de inversión, con acciones en agua potable, salud, educación, caminos y empleo. Tomada de CobrePanamá

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La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) plantea que el gobierno continúe las conversaciones con Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals Ltd, sobre el futuro de la mina de cobre ubicada en Donoso, provincia de Colón.

No obstante, reclama que el proceso se desarrolle con información pública, controles ambientales y mecanismos de participación ciudadana.

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El pronunciamiento ocurre a tres años del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato minero.

El 27 de noviembre de 2023, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá dictó por unanimidad que la Ley No. 406 de 2023, que aprobó el contrato de concesión minera entre el Estado y Minera Panamá, S.A., es inconstitucional.

En Panamá los fallos de la Corte Suprema son considerados inapelables, de acuerdo con la Constitución.

En la operación minera, camiones híbridos que emplean combustible y un generador eléctrico transportan las rocas. Tomada de CobrePanamá

El fallo de la Corte se dio luego de seis semanas de intensas protestas en todo el país, con un saldo de al menos dos muertos, marcando un punto de inflexión en el debate sobre la minería y el medio ambiente.

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Según se indica en la sentencia, el contrato infringe el mandato constitucional de que las adjudicaciones de contratos públicos deben seguir el proceso legal establecido (ley de contrataciones públicas o procedimiento especial previsto en legislaciones especiales). En el presente caso, de acuerdo con la Corte, no se cumplió con dichos procedimientos legales y se procedió con una adjudicación directa.

Ahora, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá sostiene que la definición pendiente sobre el futuro de la mina debe contemplar la situación del proyecto, el empleo, los recursos hídricos y las implicaciones económicas para Panamá.

La Cámara afirma que no acompaña un cierre sin una estrategia definida ni una reapertura sin requisitos previos.

Por ese motivo, respalda que las autoridades mantengan el diálogo con la empresa, siempre que divulguen sus avances y las condiciones que se negocian.

Una vista de la mina Cobre Panamá, propiedad de la empresa canadiense First Quantum Minerals, una de las minas de cobre a cielo abierto más grandes del mundo, que se vio obligada a cerrar después de que el Tribunal Supremo de Panamá dictaminara que su contrato era inconstitucional. REUTERS/Enea Lebrun

La CCIAP señala que una posible reanudación de actividades tendría que ajustarse a los cinco criterios expuestos por las autoridades gubernamentales, como son el reconocer la propiedad estatal de los recursos minerales, procurar beneficios económicos para el país, respetar la soberanía, aplicar controles ambientales y cumplir la Constitución y las leyes.

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También cita las recomendaciones de la Comisión Interministerial instaurada por el gobierno, que, según su postura, ofrecen elementos para evaluar una ruta de decisión. La agrupación pide que el procedimiento tenga sustento técnico y plazos definidos.

La organización propone que cualquier acuerdo incluya un esquema público sobre los fondos que genere la operación.

Ese mecanismo debería precisar cuánto recibiría el Estado, el destino de los recursos, la entidad responsable de administrarlos y los sistemas de rendición de cuentas, indica.

Según la Cámara, las comunidades cercanas al proyecto deberían figurar entre las prioridades de inversión, con acciones en agua potable, salud, educación, caminos y empleo.

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Maquinaria de la mina Cobre Panamá de la canadiense First Quantum Minerals, una de las mayores minas de cobre a cielo abierto del mundo. REUTERS/Enea Lebrun

También considera que los recursos tendrían que contribuir a atender necesidades nacionales y favorecer proyectos de inversión por encima del gasto corriente.

En su mensaje dominical la CCIAP reconoce que persisten posturas distintas sobre el destino de la mina.

Por ello, pide al Ejecutivo que comunique las alternativas bajo evaluación y sus efectos, con información técnica disponible para la ciudadanía.

Respaldar la negociación, añade, no supone anticipar su resultado.

El gremio advierte que el procesamiento del material ya extraído tiene un plazo acotado. En ese contexto, solicitó que las conversaciones avancen sin demoras que prolonguen la incertidumbre, aunque sin omitir las evaluaciones requeridas.

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La mina de cobre a cielo abierto en Donoso se extiende junto a la vegetación tropical y la costa en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la Cámara, una operación bajo nuevas reglas podría generar empleo formal y actividad para pequeñas y medianas empresas, siempre que cumpla las obligaciones ambientales y preserve los recursos hídricos.

El gobierno deberá conducir el proceso conforme a la legislación y a los tratados suscritos por Panamá, sostiene la organización.