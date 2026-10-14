WhatsApp ya permite llamadas a personas sin cuenta en la app: solo es necesario crear un enlace y compartirlo

WhatsApp habilita llamadas para personas que no estén registradas en la plataforma. (WhatsApp)

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WhatsApp ahora permite llamadas con invitados que no tengan una cuenta en la aplicación. La función habilita que cualquier persona se una mediante un enlace desde el navegador de una computadora.

Los invitados pueden participar en llamadas individuales o grupales de hasta 32 personas. Las conversaciones son gratuitas, están cifradas de extremo a extremo y no tienen límites de tiempo ni interrupciones que obliguen a reiniciarlas o a esperar que todos los participantes se unan de nuevo.

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Cada persona que ingrese como invitada debe contar con la aprobación del organizador de la llamada. Antes de entrar, permanece en una sala de espera, y el organizador puede eliminarla en cualquier momento.

Los usuarios pueden invitar a contactos externos a través de un enlace de llamada. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Los invitados no pueden ver los números de teléfono de los demás participantes, enviar mensajes ni añadir a otras personas directamente a la llamada.

Cómo funcionan las llamadas de invitado de WhatsApp

Para crear una llamada, los usuarios deben ir a la pestaña Llamadas de WhatsApp, seleccionar el ícono “+” y generar un enlace. Luego enviarlo a compañeros de trabajo, compañeros de clase o tutores, sin importar qué aplicaciones utilicen.

Los invitados pueden abrir el enlace desde el navegador de su computadora, escribir su nombre y esperar la aprobación del organizador. Solo las personas con una cuenta de WhatsApp tienen la capacidad de crear enlaces de llamada.

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Las llamadas admiten conversaciones uno a uno y grupos de hasta 32 participantes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Una vez dentro, los invitados tienen acceso a funciones como compartir la pantalla de la computadora para colaborar o revisar materiales, reaccionar con un pulgar hacia arriba o un emoji de corazón y levantar la mano para participar.

Más adelante en 2026, WhatsApp implementará integraciones con los calendarios de Google y Outlook.

Los usuarios podrán instalar el complemento de WhatsApp, conectar su cuenta y añadir un enlace de llamada a una invitación de calendario. Todas las personas invitadas podrán unirse, tengan o no una cuenta en la aplicación.

Qué otras nuevas funciones hay en WhatsApp

Además de las llamadas de invitado para personas sin cuenta, WhatsApp sumó nuevas herramientas orientadas a facilitar las comunicaciones, reforzar la privacidad y ampliar el acceso a la aplicación desde distintos dispositivos.

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WhatsApp prevé incorporar conexiones con los calendarios de Google y Outlook antes de que termine 2026. (WhatsApp)

Una de las novedades es la posibilidad de hacer y recibir llamadas de audio y video desde WhatsApp Web.

La función permite iniciar conversaciones individuales o grupales directamente desde el navegador, sin descargar una aplicación adicional. Incorpora el historial de llamadas, los contactos favoritos, las reacciones y la opción de compartir pantalla.

La plataforma también permite transferir una llamada grupal activa entre dispositivos sin cortarla.

Entre las otras novedades figuran los nombres de usuario para evitar compartir el número de telefóno. (WhatsApp)

Por ejemplo, un usuario puede comenzar una conversación desde su teléfono y continuarla en la computadora cuando necesita una pantalla más grande. WhatsApp informó además que incorporó herramientas para reducir el ruido de fondo durante las llamadas.

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WhatsApp avanzó con los nombres de usuario, una función que permite iniciar conversaciones sin compartir el número de teléfono.

Los usuarios pueden reservar un identificador desde Configuración, Cuenta y Nombre de usuario. Así, quienes escriban por primera vez a una persona o empresa no verán su número si esta activó esa opción.

WhatsApp ya cuenta con su propia aplicación para iPad. REUTERS/Mike Segar/File Photo

La compañía también actualizó sus medidas de seguridad. La verificación en dos pasos dejó de limitarse a un PIN de seis dígitos y pasó a admitir contraseñas más extensas, con letras, números y caracteres especiales.

Además, Android mostrará más información antes de atender llamadas de números que no estén guardados entre los contactos, como el país de origen o los grupos en común.

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Otra novedad es la posibilidad de crear una cuenta de WhatsApp directamente desde un iPad, sin necesidad de vincularla a un teléfono.

En los vehículos, la aplicación renovó su integración con CarPlay y Android Auto: los usuarios podrán escuchar y responder mensajes, realizar llamadas, consultar el historial y acceder a sus contactos frecuentes desde la pantalla del automóvil.