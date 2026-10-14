Google Play Protect: truco gratis para analizar tu móvil y eliminar malware en segundos

Google Play Protect analiza gratis el móvil Android - GOOGLE

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Google Play Protect permite analizar gratis un móvil Android para detectar malware y aplicaciones potencialmente dañinas. La herramienta viene integrada en Google Play Store, revisa los programas descargados desde la tienda oficial y también examina aplicaciones instaladas desde otras fuentes. Si identifica un riesgo, puede enviar una alerta, impedir la instalación, inhabilitar el programa o eliminarlo del dispositivo.

Play Protect actúa como una capa de seguridad que funciona de forma predeterminada en Android y ayuda a identificar comportamientos sospechosos antes de que una aplicación acceda a datos personales, permisos sensibles o funciones del teléfono.

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El análisis gratuito detecta riesgos dentro y fuera de Google Play (Google)

Cómo analizar un móvil Android con Google Play Protect

El proceso para revisar si hay aplicaciones peligrosas es gratuito y se realiza desde Google Play Store. No es necesario instalar un antivirus adicional para utilizar esta función, aunque la herramienta no sustituye hábitos básicos de seguridad, como evitar descargas desde fuentes desconocidas.

Para comprobar el estado de protección, hay que seguir estos pasos:

Abrir la aplicación Google Play Store en el móvil. Pulsar el icono de perfil, situado en la esquina superior derecha. Seleccionar la opción Play Protect. Revisar el resultado del análisis o tocar el botón de exploración si aparece disponible. Consultar las alertas sobre aplicaciones potencialmente dañinas. Pulsar “Desinstalar” si Google recomienda retirar una aplicación.

Google Play Protect analiza las aplicaciones al instalarlas y revisa el dispositivo de forma periódica. Si detecta una amenaza, el sistema puede mostrar una notificación, bloquear temporalmente el programa o eliminarlo de forma automática.

La herramienta revisa aplicaciones dentro y fuera de Google Play

Play Protect comprueba la seguridad de los programas antes de que se descarguen desde Google Play Store. También busca aplicaciones dañinas que proceden de fuentes externas, una vía habitual para instalar archivos APK que no pasan por los controles de la tienda oficial.

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La protección se activa durante cada descarga y vuelve a comprobar el teléfono periódicamente, con avisos que permiten retirar programas inseguros sin recurrir a un antivirus adicional - GOOGLE

Cuando una persona instala un archivo desconocido, Google puede recomendar analizarlo antes de permitir su uso. Durante esa revisión, la compañía recibe datos técnicos de la aplicación para evaluarla a nivel de código y determinar si parece segura o si presenta señales de malware.

El sistema también puede impedir la instalación de aplicaciones no verificadas que solicitan permisos sensibles. Estos permisos suelen ser objetivo de estafadores que intentan acceder a información privada, enviar mensajes, controlar funciones del dispositivo o cometer fraudes financieros.

Qué puede detectar Google Play Protect

La herramienta no se limita a buscar software malicioso tradicional. También puede advertir sobre aplicaciones que ocultan información relevante o que incumplen las políticas sobre software no deseado.

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Entre sus capacidades se encuentran:

Detectar comportamientos dañinos en aplicaciones y dispositivos.

Avisar sobre programas que pueden obtener permisos para acceder a datos personales.

Bloquear la instalación de aplicaciones no verificadas con permisos sensibles.

Inhabilitar o eliminar software identificado como peligroso.

Advertir sobre direcciones web o URL que podrían resultar inseguras.

Restablecer permisos de aplicaciones que no se utilizan durante un tiempo prolongado.

Las alertas de privacidad aparecen cuando una aplicación puede acceder a información personal de forma contraria a las políticas para desarrolladores de Google. En esos casos, el usuario puede eliminar el programa desde la notificación.

Google explica cómo comprobar la certificación del dispositivo (Google)

También puede retirar permisos de apps que no se usan

Google Play Protect puede restablecer permisos de aplicaciones que no se han utilizado durante tres meses en dispositivos con Android 6.0 a Android 10. La medida busca evitar que programas olvidados mantengan acceso a la cámara, el micrófono, la ubicación, los contactos u otros datos del teléfono.

Para gestionar esta función, hay que entrar en Google Play Store, pulsar el perfil, abrir Play Protect, acceder a Ajustes y seleccionar “Permisos de aplicaciones que no se usan”. Desde allí es posible elegir una aplicación y desactivar la opción para retirar permisos automáticamente.

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Cómo comprobar si el dispositivo está certificado

La certificación de Play Protect funciona de manera independiente del análisis de malware. Para comprobar el estado del teléfono, es necesario abrir Google Play Store, tocar el icono de perfil, entrar en Ajustes y seleccionar Información.

En esa pantalla aparece el apartado “Certificación de Play Protect”. Si el móvil muestra el mensaje “El dispositivo no está certificado”, Google recomienda pulsar “Corregir problema del dispositivo” y seguir las instrucciones de la pantalla. Mantener Play Protect activo ayuda a reducir los riesgos asociados a aplicaciones y enlaces dañinos.