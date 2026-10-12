GPT‑6 y su Intelligent UI: así son las nuevas respuestas interactivas de ChatGPT

La interfaz inteligente es la capacidad que tiene ChatGPT de elegir de forma autónoma el formato más adecuado para cada respuesta. Europa Press

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OpenAI lanzó GPT‑6 con una función llamada interfaz inteligente, disponible para los usuarios de ChatGPT. Según informó la compañía en su sitio web, esta capacidad permite que el modelo transforme respuestas de texto plano en componentes visuales e interactivos: ilustraciones, botones, formularios, gráficos y herramientas que se pueden usar directamente dentro de la conversación.

El cambio llega un mes después de que OpenAI presentara las primeras versiones de GPT‑6 para clientes de pago, y ahora se extiende a los más de 1.200 millones de personas que usan ChatGPT cada semana.

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El concepto central es sencillo: ChatGPT decide por sí mismo cómo estructurar cada respuesta según lo que se le pregunta. En lugar de entregar siempre párrafos continuos, el modelo elige entre texto, imágenes, diagramas o elementos interactivos, lo que vuelve más flexible la manera en que se presenta la información.

OpenAI lanzó GPT‑6 con una función llamada interfaz inteligente, disponible para los usuarios de ChatGPT. REUTERS/Dado Ruvic

Qué permite hacer GPT‑6 con interfaz inteligente

La interfaz inteligente es la capacidad que tiene ChatGPT de elegir de forma autónoma el formato más adecuado para cada respuesta. En vez de ofrecer siempre texto corrido, el sistema puede mostrar comparaciones lado a lado, diagramas interactivos o respuestas simples, según lo que la pregunta requiera.

Según el documento de OpenAI, una comparación puede resultar más clara si las opciones aparecen una junto a la otra. Una explicación puede entenderse mejor con un diagrama que se puede manipular. Y cuando lo más útil es una respuesta directa, ChatGPT la entrega sin agregar elementos adicionales.

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Esta decisión de formato no depende de reglas fijas, sino del entrenamiento del modelo. OpenAI explicó que entrenó a GPT‑6 para elaborar respuestas combinando texto, recursos visuales y elementos interactivos, y para decidir cómo combinarlos en función de cada consulta particular.

Respuestas visuales para resolver tareas cotidianas

Uno de los usos que destacó OpenAI es la posibilidad de que ChatGPT ayude a seguir planes mostrando cómo encaja cada parte. La compañía puso como ejemplo los tiempos de preparación de un asado de domingo, que pueden aparecer junto a la receta, o las paradas de un viaje por carretera, que pueden representarse en un mapa con notas sobre los desvíos recomendados.

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Las siete marchas permiten al ciclista ajustar el esfuerzo de pedaleo, ya que la transmisión convierte dicho esfuerzo en movimiento. (OpenAI)

Un caso presentado por OpenAI muestra a un usuario que le pide a GPT‑6 Instant un plan para un asado de cordero del domingo sin haber definido aún cuántos invitados tendrá. El modelo respondió con un menú completo que incluía pierna de cordero con romero y ajo, papas crocantes, zanahorias y chirivías con miel, verduras con limón y un crumble de manzana de postre.

La respuesta no se limitó al menú. Incluyó una calculadora de cantidades que se ajusta según el número de comensales, con las cantidades exactas de cordero, papas, zanahorias, chirivías y manzanas necesarias.

También generó una lista de compras y un cronograma de cocina hora por hora, desde la preparación del sábado hasta el momento de servir, con la temperatura interna recomendada para el cordero según las normas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos: 62,8 grados Celsius (145 grados Fahrenheit), seguidos de al menos tres minutos de reposo.

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El ejemplo terminó con tres recomendaciones de la propia inteligencia artificial: comprar el cordero al final para ajustar el tamaño según la cantidad de invitados confirmados, preparar el postre con anticipación y cuidar el espacio del horno cuando se cocina para ocho personas o más.

El sistema puede mostrar comparaciones lado a lado, diagramas interactivos o respuestas simples, según lo que la pregunta requiera. (OpenAI)

Explicaciones interactivas para temas complejos

Además de la organización de tareas domésticas, OpenAI señaló que las explicaciones visuales e interactivas permiten explorar cómo funciona un concepto, modificar un dato para observar qué sucede o resolver un problema paso a paso.

Entre los ejemplos mencionados por la compañía figuran el teorema central del límite, una explicación sencilla del producto interno bruto, el funcionamiento de la fotografía con drones y el problema de Monty Hall.

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Este tipo de respuestas interactivas también se puede aplicar a la creación de herramientas a pedido. OpenAI mencionó como ejemplos una calculadora para proyectar el crecimiento de ahorros, una herramienta para repartir la cuenta de una cena entre amigos o un juego simple para usar dentro de la misma conversación.

Cómo se construyó la tecnología detrás de la interfaz inteligente

Para que estas respuestas funcionen con rapidez tanto en la web como en el celular, OpenAI desarrolló una biblioteca de componentes nativos que se transmiten de forma progresiva, junto con un compilador que procesa la interfaz a medida que el modelo la genera.

Con las explicaciones visuales e interactivas puedes entender cualquier proceso en detalle, simular escenarios ajustando variables y resolver problemas de forma guiada. (OpenAI)

Esto permite que los elementos visuales aparezcan de manera gradual, sin que el usuario tenga que esperar a que se complete toda la respuesta.

La empresa también amplió sus métodos de entrenamiento para que el modelo tomara decisiones fundamentadas sobre el contenido, la distribución, los recursos visuales y la interacción.

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Ese proceso incluyó evaluar la claridad, la utilidad y el grado de completitud de las interfaces generadas, de manera que GPT‑6 aprendiera a organizar la información y a determinar cuándo conviene un elemento interactivo y cuándo basta con una respuesta de texto simple.

OpenAI reconoció que aún queda trabajo pendiente para mejorar el criterio de diseño del modelo y ampliar lo que es capaz de crear, aunque consideró que la interfaz inteligente representa un cambio relevante en la forma de interactuar con ChatGPT.

GPT‑6 Instant comienza a responder, en promedio, un 44% antes que GPT‑5.6 Instant. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Velocidad de respuesta y mejoras en la búsqueda web

GPT‑6 también incorpora mejoras de velocidad. Según una evaluación interna de OpenAI sobre tareas cotidianas de gran valor realizadas por agentes, la versión GPT‑6 de capacidad muy alta logra empezar a responder en el mismo tiempo que GPT‑5.6 de capacidad media, a la vez que obtiene una puntuación global superior a la de GPT‑5.6 de capacidad muy alta.

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En las preguntas que requieren una búsqueda en internet, GPT‑6 Instant comienza a responder, en promedio, un 44% antes que GPT‑5.6 Instant. OpenAI indicó además que el nuevo modelo decide con mayor precisión cuándo es necesario buscar información y encuentra con más fiabilidad los datos que respaldan cada respuesta.

En una evaluación interna sobre problemas difíciles, GPT‑6 abordó correctamente el aspecto central de la pregunta del usuario con más frecuencia que su predecesor.

Medidas de seguridad incorporadas en GPT‑6

OpenAI explicó que, junto con la expansión de la interfaz inteligente, trabajó para mejorar la capacidad del modelo de reconocer riesgos del mundo real, responder con honestidad y respetar los límites establecidos por los usuarios.

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GPT‑6 resiste mejor los intentos de eludir su entrenamiento de seguridad. REUTERS/Dado Ruvic

Partiendo de avances de seguridad del sistema conocido como Astra, GPT‑6 resiste mejor los intentos de eludir su entrenamiento de seguridad, respeta mejor las medidas de protección y explica con más claridad qué puede y qué no puede hacer, en comparación con GPT‑5.6 Sol.

La compañía actualizó el entrenamiento de seguridad del modelo con información obtenida del uso real, con el objetivo de reforzar las protecciones frente a usos indebidos de alto riesgo vinculados a ciberataques, amenazas biológicas y violencia.

En pruebas adversariales, GPT‑6 mostró mayor resistencia a los intentos de evasión, en particular frente a ataques que se adaptan a lo largo de varios turnos de conversación.

El modelo también fue entrenado para responder de forma segura en situaciones de mayor riesgo sin rechazar solicitudes inofensivas de manera innecesaria. Esto incluye el uso del historial de la conversación y del contexto relevante para identificar riesgos que podrían no resultar evidentes en un único mensaje.

OpenAI aclaró que esta actualización se aplica únicamente a la experiencia de Chat en ChatGPT. (Imagen Ilustrativa Infobae)

OpenAI realizó evaluaciones de alineación durante todo el proceso de entrenamiento para valorar la honestidad del sistema y sus respuestas frente a las restricciones de seguridad, de modo que GPT‑6 reconoce y comunica mejor los límites de sus propias capacidades, incluso cuando no dispone de la información o las herramientas necesarias para responder.

Disponibilidad de GPT‑6 en los distintos planes de ChatGPT

GPT‑6 con interfaz inteligente comenzó a estar disponible de forma gradual en todo el mundo para los planes ChatGPT Plus, Pro, Business y Enterprise, dentro de la pestaña Chat. OpenAI anticipó que el despliegue se ampliará a los planes Free y Go a partir del día siguiente del anuncio, aunque la disponibilidad en el plan Enterprise depende de la configuración establecida por el administrador de cada organización.

La compañía precisó que GPT‑6 en ChatGPT utiliza la versión GPT‑6 Sol en los planes Plus, Pro, Business y Enterprise, mientras que los planes Free y Go emplean GPT‑6 Luna. Ambas versiones están optimizadas para las conversaciones cotidianas.

OpenAI aclaró que esta actualización se aplica únicamente a la experiencia de Chat en ChatGPT y que el lanzamiento no modifica los modelos que utilizan las funciones Work y Codex.