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OpenAI lanzó GPT-6 y una interfaz que llena las respuestas de ChatGPT con gráficos y botones

La función Intelligent UI convierte calculadoras, mapas y diagramas en herramientas que el usuario puede tocar dentro de la misma conversación

OpenAI lanza su modelo GPT-6 para ChatGPT. (OpenAI)
OpenAI lanza su modelo GPT-6 para ChatGPT. (OpenAI)
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OpenAI empezó a distribuir GPT-6 dentro de ChatGPT junto con Intelligent UI, una función que reemplaza buena parte del texto plano por gráficos, botones táctiles, formularios y pequeñas herramientas interactivas que se arman dentro de la misma conversación, sin necesidad de abrir otra aplicación.

La actualización llega a los más de 1.200 millones de personas que usan ChatGPT cada semana, según informó la compañía en su blog oficial. El despliegue arrancó para las cuentas Plus, Pro, Business y Enterprise, y se extenderá a los planes Go y gratuito.

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Los usuarios de los planes pagos más altos recibirán el modelo GPT-6 Sol, mientras que quienes tengan el plan gratuito o el plan Go accederán a GPT-6 Luna, una versión más liviana pensada para responder con menor costo de cómputo.

OpenAI actualiza ChatGPT con GPT-6 e 'Intelligent UI': responde con imágenes, gráficas y botones interactivos.
OpenAI actualiza ChatGPT con GPT-6 e 'Intelligent UI': responde con imágenes, gráficas y botones interactivos.

Cómo funciona la nueva interfaz

Según el comunicado de OpenAI, la compañía entrenó a GPT-6 para decidir cuándo conviene mostrar un diagrama o un botón en lugar de un párrafo, y para elegir el formato según la pregunta. Una comparación puede aparecer en columnas paralelas y una explicación puede convertirse en un esquema que se recorre con el dedo.

OpenAI construyó una biblioteca de componentes visuales reutilizables y un compilador que arma esa interfaz mientras el modelo todavía está generando la respuesta, de modo que los elementos aparecen de a poco en la pantalla en lugar de esperar a que termine el mensaje completo.

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Entre los ejemplos que mostró la empresa figuran un diagrama de una bicicleta de siete velocidades con botones que resaltan cada pieza, un mapa de un viaje de varios días con los desvíos marcados y una calculadora de ahorros para el retiro que se genera en el momento, según detalló The Verge.

OpenAI lanzó de manera oficial GPT-6 para sus diferentes planes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
OpenAI lanzó de manera oficial GPT-6 para sus diferentes planes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

TechCrunch describió además la planificación de una cena dominical que se adapta de forma automática cuando el usuario cambia la cantidad de invitados, con una lista de compras y un cronograma de cocina que se recalculan solos.

La misma nota de TechCrunch mencionó que, además de calculadoras y gráficos, el sistema puede armar un divisor de cuentas entre comensales o incluso un pequeño videojuego retro para jugar sin salir de la conversación.

OpenAI también mostró ejemplos educativos, como explicaciones interactivas del teorema del límite central o del problema de Monty Hall, en las que el usuario puede modificar un dato de partida y ver cómo cambia el resultado en tiempo real.

OpenAI busca convertir ChatGPT en una herramientas más interactiva en lugar de solo mostrar texto. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo
OpenAI busca convertir ChatGPT en una herramientas más interactiva en lugar de solo mostrar texto. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo

La prueba de los periodistas

El periodista Reece Rogers, de Wired, probó la herramienta antes del lanzamiento y pidió un diagrama de la anatomía de una babosa, que generó un esquema con botones para cada parte del cuerpo. También armó una calculadora de alquileres en San Francisco con controles deslizables para ajustar ingresos y gastos.

Rogers destacó un explorador de asientos de avión que le permitió comparar la distribución de cuatro aviones de Alaska Airlines y Delta y tocar cada butaca para ver sus detalles, con las filas de salida de emergencia resaltadas en verde.

Aarush Selvan, gerente de producto de OpenAI, explicó a Wired que la empresa dedicó tiempo a definir cuándo un gráfico suma valor y cuándo satura la respuesta. “Tenemos un equipo de diseño que pasó mucho tiempo descifrando cuándo agregar un diagrama, un gráfico o botones suma valor y cuándo empieza a sentirse recargado”, dijo.

Las nuevas herramientas de GPT-6 de OpenAI fue probado por diferentes periodístas. REUTERS/Carlos Barria///File Photo
Las nuevas herramientas de GPT-6 de OpenAI fue probado por diferentes periodístas. REUTERS/Carlos Barria///File Photo

Si un usuario no quiere tantos elementos visuales en sus respuestas, puede pedirle al chatbot que reduzca su uso, según precisaron tanto OpenAI como los reportes de TechCrunch y The Verge.

Un cambio que va más allá del diseño

OpenAI había presentado los primeros modelos de la familia GPT-6 el mes pasado para sus usuarios pagos, y ahora suma las versiones Sol y Luna al chat de ChatGPT. La compañía sostuvo que el nuevo modelo también mejora las búsquedas en la web y entrega respuestas parciales más rápido mientras termina de reunir información.

OpenAI afirmó, según recogió The Verge, que GPT-6 “mostró mayor resistencia a los intentos de eludir su entrenamiento de seguridad” frente a versiones anteriores.

La actualización sólo alcanza a la pestaña de chat de ChatGPT. Los modelos que impulsan ChatGPT Work y Codex no cambian por ahora, de acuerdo con lo informado por OpenAI.

Wired comparó el movimiento con la llamada “interfaz generativa” que Google ya había anunciado este año para su buscador, capaz de armar gráficos ajustables con controles deslizables para explicar temas complejos como el funcionamiento de un agujero negro.

OpenAI suma las versiones de Sol y Luna a ChatGPT. (AP Foto/Michael Dwyer, archivo)
OpenAI suma las versiones de Sol y Luna a ChatGPT. (AP Foto/Michael Dwyer, archivo)

El propio artículo de Wired planteó que el giro hacia interfaces generadas por inteligencia artificial podría generar tensión en el oficio del diseño de software, porque cada vez más del aspecto final de una aplicación queda en manos del propio modelo.

La disponibilidad en cuentas empresariales dependerá de la configuración que elija cada administrador de espacio de trabajo, aclaró OpenAI. El resto de los usuarios de Plus, Pro, Business y Enterprise ya puede acceder a Intelligent UI desde hoy, mientras que los planes Go y gratuito lo recibirán este jueves.

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