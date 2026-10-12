Castlevania, Resident Evil y nuevos juegos para Switch 2: todos los lanzamientos de la semana

Switch 2 recibe Castlevania y tres entregas de Resident Evil - créditos Nintendo

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Castlevania, Resident Evil y una amplia lista de juegos para Switch 2 encabezan los lanzamientos de la semana del 12 al 16 de octubre. El calendario reúne remasterizaciones, juegos de terror, propuestas cooperativas, aventuras familiares y estrenos independientes para PC, PlayStation, Xbox y las consolas de Nintendo.

La presencia de títulos como Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 4, It Takes Two y Castlevania: Belmont’s Curse refuerza la llegada de producciones conocidas a Switch 2. La consola también recibirá juegos originales que buscan aprovechar su catálogo inicial, con lanzamientos de terror, ritmo, rol y plataformas.

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Switch 2 recibe Castlevania y tres entregas de Resident Evil - REUTERS/Issei Kato/File Photo

Colorbound abre la semana con una aventura inspirada en la cultura aymara

El 12 de octubre llegará Colorbound a PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch y Switch 2. El juego de Panpipe Studio sigue a Anku, un personaje capaz de utilizar colores para modificar propiedades físicas del entorno.

La propuesta combina plataformas ligeras y puzles ambientales. Su recorrido toma referencias de la cultura aymara y de la herencia chilena de sus desarrolladores, con desafíos que dependen del uso de los colores para alterar los escenarios.

Ese mismo día, Ravenswatch ampliará su plantilla con Kintaro, personaje del folclore japonés. El nuevo héroe combate junto a Kuma, su oso, dentro de un sistema de acción roguelike con opciones cooperativas.

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Bob Esponja y una bruja panadera llegarán a Nintendo Switch

El 13 de octubre se estrenará SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide para la primera Switch. Bob Esponja y Patricio recorrerán Fondo de Bikini con habilidades distintas, mientras enfrentan al Holandés Errante, al Rey Neptuno y otros personajes de la serie.

Switch 2 reúne lanzamientos de terror, ritmo y aventuras familiares - Nintendo

Un día después llegará The Witch’s Bakery a PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch y Switch 2. La historia sigue a una bruja que abre una pequeña panadería en París y utiliza sus dulces como parte de sus poderes.

Durante el día, la protagonista atiende a los clientes y conoce sus problemas. Fuera del negocio, puede recorrer la ciudad para profundizar en esas historias e intentar ayudarlos. El título mezcla la gestión cotidiana de la panadería con la exploración urbana.

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Castlevania y Ratatan llegarán el 15 de octubre

El 15 de octubre será la jornada con más estrenos. Castlevania: Belmont’s Curse llegará a PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch y Switch 2. La historia se sitúa 23 años después de Castlevania III: Dracula’s Curse y presenta a Rose Belmont frente a una amenaza surgida en el París de 1499.

La entrega recuperará la exploración lateral y la acción de la saga. Tendrá siete categorías de armas, una variedad de objetos y poderes que los jugadores podrán obtener de ciertos jefes.

También llegará Ratatan a PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S y Switch 2 tras su etapa de acceso anticipado. El título, heredero espiritual de Patapon, combina órdenes rítmicas, acción lateral y elementos roguelike. Algunos combates reunirán a más de cien unidades pequeñas y habrá cooperativo en línea para cuatro jugadores.

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Switch 2 estrena Resident Evil 4 Gold Edition con contenido adicional - Nintendo

El mismo día se publicarán Harvest Moon: Echoes of Teradea, The Jackbox Party Pack 12, Bluey’s Happy Snaps, Disney/Pixar Toy Story 3 Complete Edition y Retro Roundup e It Takes Two para Switch 2. Esta última versión mejorará la resolución, el rendimiento y varios efectos visuales, además de incluir Friend’s Pass y juego cruzado con otras plataformas compatibles.

Resident Evil llega a Switch 2 con tres entregas modernas

El 16 de octubre, Capcom lanzará tres juegos de Resident Evil para Switch 2: Resident Evil 2 Deluxe Edition, Resident Evil 3 y Resident Evil 4 Gold Edition. La edición de Resident Evil 4 incluirá la historia de Ada Wong, Caminos distintos.

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La jornada también contará con Tormented Souls II, una aventura de terror y supervivencia protagonizada por Caroline Walker. Su búsqueda para ayudar a Anna la llevará a Villa Hess, donde deberá administrar recursos, resolver puzles y enfrentar criaturas.

Entre los demás lanzamientos estarán Tales of Eternia Remastered, que recupera el rol de Bandai Namco lanzado originalmente en Japón en el año 2000; Tenebris Somnia, un survival horror 2D con secuencias interpretadas por actores; y LEGO Harry Potter Collection, remasterizado para Switch 2.

Switch 2 sigue ampliando su catálogo con juegos de mayor exigencia técnica, aunque todavía no hay una versión confirmada de GTA 6 para la consola. Nintendo dejó esa decisión en manos de Take-Two Interactive y Rockstar Games, mientras Grand Theft Auto VI mantiene su estreno previsto para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

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