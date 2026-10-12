Estados Unidos

Tormenta tropical en Utah: 70 corredores de ultramaratón quedaron atrapados en el desierto y fueron evacuados tras una noche a la intemperie

El desborde de Cottonwood Creek bloqueó el paso y cortó el acceso por carretera, con temperaturas bajo cero y vientos de hasta 82 km/h azotando la zona

Vista aérea de formaciones rocosas rojizas y mesetas en un paisaje desértico bajo la luz del sol
Una tormenta tropical convirtió uno de los desiertos más áridos de Estados Unidos en una trampa para decenas de atletas que participaban en una carrera de resistencia extrema (@Destination Trail)
Guardar

El Moab 240 es una de las carreras de resistencia más duras del mundo: 389 kilómetros de desierto, cañones y montañas en el sur de Utah, sin pausa, sin atajos.

El pasado sábado, la naturaleza que hace al recorrido tan extremo se volvió en contra de los propios corredores.

PUBLICIDAD

Los remanentes de la tormenta tropical Rachel transformaron el paisaje en una zona de caminos intransitables y arroyos desbordados, y dejaron a 70 corredores y voluntarios sin salida durante toda una noche.

Un cartel de madera y metal con la leyenda Welcome to Moab, Grand County, Utah junto a una carretera en un entorno desértico
La ciudad de Moab, en el sur de Utah, fue el punto de inicio y de regreso de los corredores rescatados, en una región rodeada por dos parques nacionales (KUTV)

La situación crítica tuvo su epicentro en la estación de ayuda de Bridger Jack, dentro del Monumento Nacional Bear Ears, a unos 154 kilómetros del inicio del recorrido.

La Oficina del Sheriff del Condado de San Juan coordinó el operativo de traslado junto a los organizadores. La competencia fue cancelada.

Varios corredores caminan por un sendero de tierra en un desierto rojo frente a una gran formación rocosa bajo un cielo despejado
La organización tomó la decisión de suspender la carrera cuando apenas había transcurrido el 40% del tiempo previsto de competencia (@Destination Trail)

Cómo una noche de tormenta atrapó a 70 personas sin salida

Destination Trail, la empresa organizadora del evento, explicó que el curso del ultramaratón cruza Cottonwood Creek varios kilómetros después de la estación.

Cuando el arroyo llegó a niveles de inundación durante las lluvias del sábado, resultó imposible avanzar.

Los corredores que ya habían superado ese punto debieron regresar a la estación, mientras que las vías de acceso vehicular también quedaron cortadas.

PUBLICIDAD

Un arco inflable morado con la frase Destination Trail se alza de noche sobre un grupo de personas reunidas en un terreno de tierra
La empresa organizadora tomó medidas preventivas antes del temporal y mantuvo comunicación constante con los participantes durante toda la noche de tormenta (@Destination Trail)

Ante la inminencia del temporal, los organizadores tomaron medidas preventivas. Un camión fue enviado con carpas adicionales, calefactores, gas propano, comida caliente y provisiones de agua para garantizar el bienestar de quienes esperaban ser trasladados.

La propia noche del sábado, Destination Trail comunicó que los varados estaban “a salvo, de buen ánimo y preparados para pasar la noche”.

Vista aérea de un camino de tierra que cruza un terreno desértico de tierra roja con vegetación dispersa y varios corredores
Los atletas que participan del Moab 240 entrenan durante meses para completar casi 400 kilómetros a pie por uno de los terrenos más exigentes del continente (@Destination Trail)

El operativo para sacar a todos del desierto

El operativo de rescate comenzó temprano el domingo. Alrededor de las 8 de la mañana, un grupo de corredores caminó entre 6 y 8 kilómetros hasta un punto de enlace donde la Oficina del Sheriff había desplegado vehículos todo terreno, para luego abordar autobuses escolares con destino a Moab. El primer colectivo llegó a la estación de Bridger Jack cerca de las 11 de la mañana.

A la 1 de la tarde, el condado confirmó que todas las personas habían sido evacuadas. “Los equipos están terminando algunas tareas finales y los recursos de respuesta de emergencia están siendo liberados”, indicó el condado en un comunicado.

“Agradecemos los esfuerzos de los organizadores de la carrera y de los servicios de emergencia que trabajaron juntos para llevar esta situación a una conclusión segura”, añadió.

Camioneta del alguacil estacionada frente al edificio de seguridad pública del condado de San Juan
La Oficina del Sheriff desplegó vehículos todo terreno en la zona de acceso y coordinó el traslado en autobuses escolares hasta la sede de la competencia (KSL)

El sistema climático detrás del caos

Las precipitaciones que afectaron la carrera fueron consecuencia directa de los remanentes de la tormenta tropical Rachel, que tocó tierra en Baja California.

El sistema continuó su avance hacia el interior y provocó inundaciones en varios estados del oeste de Estados Unidos, entre ellos Utah, Arizona y Nevada.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) registró ráfagas de viento de hasta 82 kilómetros por hora (51 millas) en el aeropuerto de Monticello poco antes de la 1 de la tarde del domingo, y de 72 kilómetros por hora (45 millas) cerca del aeródromo de Canyonlands.

Imagen satelital en espiral de una tormenta sobre el océano con líneas blancas de coordenadas geográficas
El sistema climático tocó tierra en Baja California y avanzó hacia el interior con lluvias, ráfagas de viento extremas e inundaciones que afectaron a varios estados del oeste (National Hurricane Center)

Las autoridades emitieron un aviso de viento vigente hasta las 6 de la mañana del lunes, con posibles caídas de ramas y cortes de energía.

La amenaza climática no concluyó con la evacuación. El NWS advirtió que ríos, arroyos y cañones de la zona podrían crecer con rapidez hasta el lunes, especialmente en áreas afectadas por incendios recientes.

Las probabilidades de lluvia para Moab eran del 50% el lunes, del 80% el lunes por la noche y del 90% el martes.

Piernas de una persona cubiertas de barro con zapatillas deportivas, calcetines y bastones de senderismo sobre un terreno embarrado
El desborde de un arroyo bloqueó el paso del recorrido y dejó sin acceso vehicular a la estación donde decenas de personas esperaban ser rescatadas (Andrea Christensen)

La decisión que puso fin a la competencia

Los organizadores anunciaron la cancelación a través de sus redes sociales cuando los reportes desde distintos puntos del recorrido describían condiciones extremas.

“Recibimos informes de estructuras de estaciones de ayuda arrasadas por el viento, árboles caídos, lluvia, viento y temperaturas bajo cero, y esperamos que las condiciones empeoren esta noche”, comunicó la empresa.

Los corredores que aún seguían en ruta al momento de la cancelación recibieron instrucciones de permanecer en las estaciones de ayuda más cercanas hasta que los equipos de traslado pudieran llegar.

En el mensaje dirigido a los participantes, la empresa expresó: “Sabemos que esto no es como nadie esperaba que terminara el Moab 240. Muchos de ustedes entrenaron durante meses y viajaron desde lejos para estar aquí, y lo lamentamos sinceramente. A veces el clima tiene otros planes, y cuando eso ocurre, la seguridad de todos tiene que ir primero”.

Un deportista con camiseta amarilla, mochila y bastones camina al borde de un cañón rocoso en un paisaje desértico
Ante los reportes de condiciones extremas en distintos puntos del recorrido, los organizadores optaron por la cancelación y ordenaron a los corredores aguardar en las estaciones más cercanas (@Destination Trail)

Qué es el Moab 240 y por qué importa

El Moab 240 es considerado uno de los ultramaratones más exigentes del mundo. Su recorrido atraviesa desiertos, cañones, formaciones de roca lisa y dos cadenas montañosas en las inmediaciones de los parques nacionales Canyonlands y Arches.

La edición de este año arrancó el viernes en Moab, con fecha de llegada pautada para el martes siguiente. La interrupción se produjo cuando la carrera llevaba apenas dos de sus cinco días previstos de competencia.

No se registraron heridos ni personas desaparecidas como consecuencia del incidente.

Temas Relacionados

UtahMaratónEstados UnidosTormenta TropicalEvacuaciónInundaciónLluviasNaturalezaDesiertoClimaFríoVientoSheriffEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Inscripción Abierta de Medicare: qué revisar antes del 7 de diciembre para evitar gastos inesperados en 2027

Desde el 15 de octubre, los beneficiarios pueden unirse, abandonar o cambiar su plan de salud y medicamentos; la herramienta oficial Plan Compare permite comparar opciones según código postal, médicos y recetas

Inscripción Abierta de Medicare: qué revisar antes del 7 de diciembre para evitar gastos inesperados en 2027

Harry Potter, Batman, CNN, TikTok y ChatGPT: la familia Ellison ya está detrás de casi todo lo que mirás

Larry Ellison hizo su fortuna desde cero y hoy financia los centros de datos de OpenAI. Su hijo David acaba de comprar Hollywood con deuda

Harry Potter, Batman, CNN, TikTok y ChatGPT: la familia Ellison ya está detrás de casi todo lo que mirás

Leslie's se declara en quiebra: cierra 76 tiendas en el país y 26 solo en California

La cadena fundada en North Hollywood presentó una solicitud de protección bajo el Capítulo 11 y negoció eliminar el 90% de su deuda financiada para relanzarse en 2027

Leslie's se declara en quiebra: cierra 76 tiendas en el país y 26 solo en California

Un auto quedó encendido en el garaje, liberó monóxido de carbono y mató a un hombre y a cuatro niños mientras las alarmas sonaban en Utah

Las víctimas tenían entre 5 y 43 años y fueron halladas en un departamento de Richmond tras horas de alarmas de monóxido activas que nadie escuchó a tiempo

Un auto quedó encendido en el garaje, liberó monóxido de carbono y mató a un hombre y a cuatro niños mientras las alarmas sonaban en Utah

Plazo final del IRS: lo que les pasa a los 20 millones de contribuyentes que no declaren antes del 15 de octubre

La agencia tributaria federal cierra este jueves el período de extensión para presentar impuestos de 2025, con penalidades que arrancan en el 5% mensual y pueden llegar hasta los $525 de piso mínimo

Plazo final del IRS: lo que les pasa a los 20 millones de contribuyentes que no declaren antes del 15 de octubre

TECNO

Cómo convertir una USB vieja en un llave de seguridad para proteger la información del computador

Cómo convertir una USB vieja en un llave de seguridad para proteger la información del computador

Las 10 funciones de Excel que debes dominar para tener éxito laboral, según Harvard

WhatsApp prueba una función para enviar mensajes, fotos y videos en una fecha elegida

Así es como el celular podría detectar problemas oculares y ayudar a pacientes en zonas rurales

Nintendo dice que no será como Sony: “no tenemos intención de abandonar los juegos físicos”

ENTRETENIMIENTO

La noche que Sylvester Stallone terminó en la cárcel más temida de Nueva York: "Una verdadera casa de los horrores"

La noche que Sylvester Stallone terminó en la cárcel más temida de Nueva York: "Una verdadera casa de los horrores"

Kelly Clarkson enfrenta a una tienda de Nueva York por el precio de una marioneta y la pelea se vuelve viral: “Eres un idiota y perdiste una venta enorme”

Bella Hadid lució un diminuto bikini rojo con el número 30 para celebrar su cumpleaños

Britney Spears posa en lencería y confiesa que sigue "amargada" por su tutela

Harry Potter, Batman, CNN, TikTok y ChatGPT: la familia Ellison ya está detrás de casi todo lo que mirás

MUNDO

Insólito ciberataque a supermercados en Francia: hackearon la temperatura de las heladeras para arruinar la mercadería

Insólito ciberataque a supermercados en Francia: hackearon la temperatura de las heladeras para arruinar la mercadería

Revelaron nuevas imágenes del petrolero atacado mientras cruzaba por el estrecho de Ormuz

Ataques hutíes en Arabia Saudita: Riad canceló sus vuelos, hay 17 muertos y no hay fecha para reabrir el aeropuerto

Egipto enviará a Roma parte de su colección de retratos funerarios grecorromanos después de restaurar una obra única del siglo II

Crece la volatilidad del petróleo: revirtió sus pérdidas y superó los USD 106 en medio de ataques de Irán, los rebeldes hutíes y Rusia