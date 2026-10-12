Tormenta tropical en Utah: 70 corredores de ultramaratón quedaron atrapados en el desierto y fueron evacuados tras una noche a la intemperie

Una tormenta tropical convirtió uno de los desiertos más áridos de Estados Unidos en una trampa para decenas de atletas que participaban en una carrera de resistencia extrema (@Destination Trail)

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El Moab 240 es una de las carreras de resistencia más duras del mundo: 389 kilómetros de desierto, cañones y montañas en el sur de Utah, sin pausa, sin atajos.

El pasado sábado, la naturaleza que hace al recorrido tan extremo se volvió en contra de los propios corredores.

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Los remanentes de la tormenta tropical Rachel transformaron el paisaje en una zona de caminos intransitables y arroyos desbordados, y dejaron a 70 corredores y voluntarios sin salida durante toda una noche.

La ciudad de Moab, en el sur de Utah, fue el punto de inicio y de regreso de los corredores rescatados, en una región rodeada por dos parques nacionales (KUTV)

La situación crítica tuvo su epicentro en la estación de ayuda de Bridger Jack, dentro del Monumento Nacional Bear Ears, a unos 154 kilómetros del inicio del recorrido.

La Oficina del Sheriff del Condado de San Juan coordinó el operativo de traslado junto a los organizadores. La competencia fue cancelada.

La organización tomó la decisión de suspender la carrera cuando apenas había transcurrido el 40% del tiempo previsto de competencia (@Destination Trail)

Cómo una noche de tormenta atrapó a 70 personas sin salida

Destination Trail, la empresa organizadora del evento, explicó que el curso del ultramaratón cruza Cottonwood Creek varios kilómetros después de la estación.

Cuando el arroyo llegó a niveles de inundación durante las lluvias del sábado, resultó imposible avanzar.

Los corredores que ya habían superado ese punto debieron regresar a la estación, mientras que las vías de acceso vehicular también quedaron cortadas.

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La empresa organizadora tomó medidas preventivas antes del temporal y mantuvo comunicación constante con los participantes durante toda la noche de tormenta (@Destination Trail)

Ante la inminencia del temporal, los organizadores tomaron medidas preventivas. Un camión fue enviado con carpas adicionales, calefactores, gas propano, comida caliente y provisiones de agua para garantizar el bienestar de quienes esperaban ser trasladados.

La propia noche del sábado, Destination Trail comunicó que los varados estaban “a salvo, de buen ánimo y preparados para pasar la noche”.

Los atletas que participan del Moab 240 entrenan durante meses para completar casi 400 kilómetros a pie por uno de los terrenos más exigentes del continente (@Destination Trail)

El operativo para sacar a todos del desierto

El operativo de rescate comenzó temprano el domingo. Alrededor de las 8 de la mañana, un grupo de corredores caminó entre 6 y 8 kilómetros hasta un punto de enlace donde la Oficina del Sheriff había desplegado vehículos todo terreno, para luego abordar autobuses escolares con destino a Moab. El primer colectivo llegó a la estación de Bridger Jack cerca de las 11 de la mañana.

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A la 1 de la tarde, el condado confirmó que todas las personas habían sido evacuadas. “Los equipos están terminando algunas tareas finales y los recursos de respuesta de emergencia están siendo liberados”, indicó el condado en un comunicado.

“Agradecemos los esfuerzos de los organizadores de la carrera y de los servicios de emergencia que trabajaron juntos para llevar esta situación a una conclusión segura”, añadió.

La Oficina del Sheriff desplegó vehículos todo terreno en la zona de acceso y coordinó el traslado en autobuses escolares hasta la sede de la competencia (KSL)

El sistema climático detrás del caos

Las precipitaciones que afectaron la carrera fueron consecuencia directa de los remanentes de la tormenta tropical Rachel, que tocó tierra en Baja California.

El sistema continuó su avance hacia el interior y provocó inundaciones en varios estados del oeste de Estados Unidos, entre ellos Utah, Arizona y Nevada.

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El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) registró ráfagas de viento de hasta 82 kilómetros por hora (51 millas) en el aeropuerto de Monticello poco antes de la 1 de la tarde del domingo, y de 72 kilómetros por hora (45 millas) cerca del aeródromo de Canyonlands.

El sistema climático tocó tierra en Baja California y avanzó hacia el interior con lluvias, ráfagas de viento extremas e inundaciones que afectaron a varios estados del oeste (National Hurricane Center)

Las autoridades emitieron un aviso de viento vigente hasta las 6 de la mañana del lunes, con posibles caídas de ramas y cortes de energía.

La amenaza climática no concluyó con la evacuación. El NWS advirtió que ríos, arroyos y cañones de la zona podrían crecer con rapidez hasta el lunes, especialmente en áreas afectadas por incendios recientes.

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Las probabilidades de lluvia para Moab eran del 50% el lunes, del 80% el lunes por la noche y del 90% el martes.

El desborde de un arroyo bloqueó el paso del recorrido y dejó sin acceso vehicular a la estación donde decenas de personas esperaban ser rescatadas (Andrea Christensen)

La decisión que puso fin a la competencia

Los organizadores anunciaron la cancelación a través de sus redes sociales cuando los reportes desde distintos puntos del recorrido describían condiciones extremas.

“Recibimos informes de estructuras de estaciones de ayuda arrasadas por el viento, árboles caídos, lluvia, viento y temperaturas bajo cero, y esperamos que las condiciones empeoren esta noche”, comunicó la empresa.

Los corredores que aún seguían en ruta al momento de la cancelación recibieron instrucciones de permanecer en las estaciones de ayuda más cercanas hasta que los equipos de traslado pudieran llegar.

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En el mensaje dirigido a los participantes, la empresa expresó: “Sabemos que esto no es como nadie esperaba que terminara el Moab 240. Muchos de ustedes entrenaron durante meses y viajaron desde lejos para estar aquí, y lo lamentamos sinceramente. A veces el clima tiene otros planes, y cuando eso ocurre, la seguridad de todos tiene que ir primero”.

Ante los reportes de condiciones extremas en distintos puntos del recorrido, los organizadores optaron por la cancelación y ordenaron a los corredores aguardar en las estaciones más cercanas (@Destination Trail)

Qué es el Moab 240 y por qué importa

El Moab 240 es considerado uno de los ultramaratones más exigentes del mundo. Su recorrido atraviesa desiertos, cañones, formaciones de roca lisa y dos cadenas montañosas en las inmediaciones de los parques nacionales Canyonlands y Arches.

La edición de este año arrancó el viernes en Moab, con fecha de llegada pautada para el martes siguiente. La interrupción se produjo cuando la carrera llevaba apenas dos de sus cinco días previstos de competencia.

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No se registraron heridos ni personas desaparecidas como consecuencia del incidente.