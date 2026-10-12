Capturan a agentes de la policía de Guatemala, tras chocar una patrulla contra dos motocicletas bajo supuesto estado de ebriedad

La Policía Nacional Civil de Guatemala arrestó en Chimaltenango a tres de sus agentes acusados de colisionar contra dos motocicletas en estado de ebriedad. (Redes Sociales)

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La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala arrestó a tres de sus agentes en Chimaltenango luego de que fueran acusados de colisionar contra dos motocicletas mientras conducían una patrulla bajo los efectos del alcohol y huir de la escena.

El choque en la vía pública provocó lesiones a una mujer y derivó en el inicio de un proceso judicial y administrativo contra los efectivos.

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Los hechos se registraron durante la noche del domingo 11 de octubre en las inmediaciones del Parque Central del municipio de Chimaltenango.

De acuerdo con testimonios de residentes locales, la patrulla identificada con el número CHI-119 topó a una primera motociclista a dos cuadras de un sector comercial.

Tras el impacto menor, los agentes encendieron la sirena para persuadir a la mujer molesta a quitarse de su camino, luego continuaron su marcha hacia el centro del municipio de Chimaltenango.

Cámara de vigilancia captaron el momento exacto en el que una autopatrulla impacta contra una motocicleta en el municipio de Chimaltenango, Guatemala. (Video: Redes Sociales)

A pocas calles de distancia, frente a un centro médico del sector, el vehículo policial arrolló a una segunda motocicleta. En esta última colisión resultó herida una conductora.

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Testigos presenciales afirmaron a medios locales que, en esta segunda colisión, los tripulantes de la patrulla no detuvieron la marcha y arrastraron varios metros a la motocicleta huyendo del sector y dejando herida a la conductora.

Debido a la motocicleta que llevaban arrastrando, los policías se vieron obligados a detener la marcha. Fue en ese momento cuando los vecinos comenzaron a rodearlos y se percataron, según ellos, que los agentes tenían un evidente estado de ebriedad al momento de los incidentes.

Un vecino captó la autopatrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) tras impactar contra una motocicleta, la cual, según testigos arrastró durante varios metros. Mientras que los oficiales son señalados de conducir bajo efectos de licor. (Video: Redes Sociales)

Los residentes alertaron a otros agentes de las fuerzas de seguridad para evitar que los oficiales implicados en los accidentes abandonaran el lugar. Mientras que los incidentes quedaron grabados y compartidos en las redes sociales.

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Los policías aprehendidos enfrentan cargos por lesiones y omisión de auxilio

Ante la gravedad del suceso, la Dirección General de la PNC desplegó un equipo de la Inspectoría General para llevar a cabo la aprehensión de los involucrados, según informaron a través de un comunicado.

La cúpula policial confirmó que los agentes quedaron a disposición del Ministerio Público (MP) y de los tribunales de justicia para responder por los delitos de conducción bajo efectos de licor, lesiones, omisión de auxilio e incumplimiento de deberes, luego de que los vecinos evidenciaran con fotografías que los agentes llevaban latas de cerveza dentro de la autopatrulla.

Los testigos registraron la secuencia de los hechos en video, tomaron fotografías del licor dentro de la patrulla y difundieron las imágenes a través de redes sociales. (Redes Sociales)

La PNC comunicó que se abrió un proceso disciplinario para la destitución e imposición de una baja deshonrosa a los agentes implicados. Paralelamente, el órgano fiscalizador investiga la responsabilidad de los mandos inmediatos por la falta de supervisión de la unidad policial durante el servicio.

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Mientras que la segunda mujer atropellada fue trasladada hacia un centro asistencial por Bomberos Municipales Departamentales, debido a la gravedad de sus heridas.

Una de las mujeres fue llevada hacia el hospital tras ser impactada por una autopatrulla. (Bomberos Municipales Departamentales)

La institución policial dará seguimiento a la recuperación de la víctima

La PNC informó que mantiene comunicación directa con la persona herida para monitorear su estado de salud. La institución aseguró que colaborará de forma transparente con la justicia para garantizar la reparación de los daños ocasionados por el vehículo oficial en el departamento de Chimaltenango.

El organismo remarcó que aplicará todo el peso de la ley contra los elementos que traicionen la confianza de la población, mientras que reafirmó el respaldo a los integrantes de la fuerza de seguridad que ejercen sus labores conforme a la normativa legal vigente en Guatemala.

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