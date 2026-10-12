Débora Nishimoto contó por qué decidió reivindicar su nombre “Kaori” de sus raíces japonesas

En medio de una entrevista radial, Débora Nishimoto habló de sus raíces japonesas y sobre el nombre que utilizaba su abuela con ella,"Kaori" (Radio con vos9

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En medio de un presente marcado por nuevos proyectos, su romance y su compromiso con Esteban Lamothe, Débora Nishimoto encontró un espacio para hablar de una parte íntima de su identidad. Durante una entrevista en Radio con Vos, la actriz repasó su vínculo con la cultura japonesa, explicó el origen de su nombre en ese idioma y contó cómo fue el proceso que la llevó a reconectar con sus raíces familiares.

“No soy solo Débora”, afirmó al referirse a la decisión de apropiarse de una identidad que durante mucho tiempo estuvo presente en su vida, aunque no formara parte de su documentación oficial. La conversación comenzó con una referencia a su emprendimiento culinario, llamado Kaori. “También, sí”, respondió Nishimoto cuando le preguntaron por esa actividad. “Hago de todo”, agregó entre risas. Luego explicó el significado del nombre elegido para su proyecto: “Siempre fui muy curiosa. Sí, que se llama Kaori, que es mi nombre en japonés y que significa aroma”.

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A partir de esa definición, los conductores quisieron conocer más sobre su historia familiar y le preguntaron por sus orígenes. “Yo soy full argentina, nací acá, me crié acá toda mi vida. Mis papás también nacieron acá”, explicó. “Así que soy recontra argentina, pero estoy muy conectada”, expresó. Y añadió: “Para ser tercera generación, estoy bastante conectada con mis raíces. Fui miles de veces a Japón”.

La actriz decidió apoderarse de sus raíces japonesas y compartirlas con orgullos (Instagram)

“Este nombre japonés no lo usaba nadie en mi familia. Solo me lo usaba mi abuela para llamarme a mí en su casa”, contó, ante el micrófono, Nishimoto. Esa particularidad hizo que el nombre quedara ligado a un ámbito familiar y privado, lejos de su vida cotidiana. “Después no era algo que yo tenía incorporado”, agregó.

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Con el tiempo, la actriz comenzó a observar esa parte de su identidad desde otro lugar. “Y cuando empecé a conectar con ese lado dije: ‘Ah, me tengo que apropiar de Kaori...’”, relató.“No soy solo Débora”, afirmó Nishimoto. “Para mí es muy lindo el significado, porque Débora significa ‘abeja trabajadora’, con lo cual me siento muy identificada”, explicó.

La actriz vinculó ese significado con su manera de ser desde chica. “Porque siempre fui desde chica muy tipo estudio, trabajo, academia...”, señaló entre risas. En cambio, explicó que Kaori representa un costado más sensible. “Y Kaori es algo más, no sé, para mí más sensible, que significa ‘aroma, perfume’”, expresó. Así resumió la relación entre las dos identidades: “Son esos dos lados”.

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La actriz ya había hablado sobre sus raíces en septiembre de este año, durante una entrevista con María Laura Santillán para Infobae. “De ambas partes somos de origen japonés. Mi sangre es enteramente japonesa. Nací acá y mis papás nacieron acá entonces soy recontra argentina, pero soy una mezcla de las dos culturas”, sostuvo. “Cuando pienso en mí veo muy claro mi lado japonés y mi lado argentino”, afirmó. Además, relató qué le ocurrió cuando viajó a Japón: “Cuando fui a Japón pensé que la gente me iba a tomar como japonesa, pero me preguntaban si era mezcla, si era un cuarto japonesa”.

“Yo soy 100 % japonesa, pero hay algo en la manera de caminar, de hablar, de vestirme, de ser y se dan cuenta”, explicó. De esa manera, describió cómo ciertos gestos y comportamientos pueden funcionar como señales de identidad, incluso cuando una persona nació y creció en otro país.

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En aquella entrevista también reconstruyó la historia de sus abuelos paternos. “Mis abuelos paternos llegaron de Hiroshima durante la guerra sin nada y después de unos años pusieron una tintorería que se llamaba ‘Hiroshima’”, contó. “Lamentablemente las tintorerías fueron desapareciendo, pero es un rubro muy japonés de esa generación”, señaló. Luego contó: “Mis padres eran profesionales, habían estudiado una carrera y no querían seguir con el negocio familiar”.

Nishimoto también contextualizó esa historia dentro de las actividades que desarrollaban muchas familias japonesas que llegaron al país: “En la época de mis abuelos, los inmigrantes, muchos japoneses, hacían floricultura, tenían viveros o tintorerías”.

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Entre el nombre que eligió su abuela para llamarla en la intimidad y la historia de sus abuelos paternos, Débora Nishimoto volvió a poner en palabras la relación que mantiene con su ascendencia. Para la actriz, Débora y Kaori conviven como dos partes de una misma identidad: una ligada al trabajo y la constancia, y otra asociada con la sensibilidad, el aroma y la conexión con su familia japonesa.